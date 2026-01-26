गणतंत्र दिवस पर Google ने भी माना भारत का लोहा, ISRO की सफलता को ऐसे किया सलाम! क्या आपने देखा?

Advertisement
Republic Day Google Doodle: खास मौके को दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन अपने अनोखे अंदाज में सेलिब्रेट करता है. इसी क्रम में Google ने आज भारत के गणतंत्र दिवस को भी खास अंदाज में ही मनाया है. जैसे ही आज यूजर्स ने गूगल का होमपेज खोला उन्हें रॉकेट, सैटेलाइट और तिरंगे के रंगों से सजा एक शानदार आर्टवर्क नजर आया. गणतंत्र दिवस के मौके पर गूगल का यह डूडल भारत की स्पेस मिशनों और उनकी सफलता का याद दिलाता है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 26, 2026, 10:28 AM IST
Republic Day Google Doodle: गणतंत्र दिवस, जब पूरा भारत तिरंगे के सम्मान में झुका है और आसमान में भारत की बढ़ती शक्ति की गूंज सुनाई दे रही हो तो, ऐसे मौके पर भला गूगल कैसे पीछे रह सकता है. भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के खास मौके पर देश में जश्न का माहौल है.  इसी मौके पर सर्च इंजन गूगल ने भी एक खास डूडल बनाकर भारत के गणतंत्र दिवस को और खास बना दिया है. गूगल के इस डूडल ने ISRO के उन वैज्ञानिकों को सलाम किया है जिन्होंने चांद से लेकर सूरज तक भारत का परचम दुनिया भर में लहराया है. गूगल का यह डूडल केवल एक डूडल नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती धमक की गवाही भी है. 

गूगल ने ISRO को किया सलाम
देश आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूम के साथ मना रहा है. गणतंत्र दिवस के इस खास मौक पर Google ने एक शानदार और रगीन डूडल बनाकर भारत की स्पेस सेक्टर की कामयाबी को सेलिब्रेट किया है. इस साल का डूडल पूरी तरह से भारत के अंतरिक्ष मिशन और ISRO की सफलता को समर्पित है.  Google के इस क्रिएटिव डूडल में भारत की टेक्नोलॉजी सेक्टर की खास झलक दिखाई दे रही है. गूगल के आज के डूडल में एक रॉकेट को लॉन्च होते हुए दिखाया गया है जिसके चारो ओर सैटेलाइट, ग्रहों की कक्षाएं और तिरंगे के रंगों का खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है. गूगल का यह डूडल इसरो के चंद्रयान और सौर मिशन यानी Aditya-L1 जैसी बड़ी कामयाबियों को दिखाती है.

क्यों खास है यह साल?
यह डूडल न केवल गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करता है बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे भारत ग्लोबस स्पेस सेक्टर में एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है. 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने की याद में मनाए जाने वाले इस दिन को गूगल ने स्पेस एक्सप्लोरेशन थीम के साथ जोड़कर इसे और भी आधुनिक बना दिया है.

गणतंत्र दिवस के मौके पर आज राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन किया जा रहा है. इस परेड में अलग-अलग राज्यों की झांकियों के साथ-साथ भारत की सैन्य और सांस्कृतिक शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा. इसी डिजिटल उत्सव में शामिल होते हुए गूगल ने अपनी होमपेज के जरिए दुनिया भर को भारत की स्पेस पावर से रूबरू कराया है.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

77 Republic Day 2026google doodle today

