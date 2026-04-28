Google का भारत को बड़ा तोहफा! विशाखापत्तनम में शुरू हुआ $15 Billion का 'AI सम्राज्य', चीन-अमेरिका भी हैरान

गूगल ने विशाखापत्तनम में $15 बिलियन के निवेश से विशाल 'AI हब' की शुरुआत की है, जो भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.
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Google ने भारत में अपने बड़े AI प्रोजेक्ट की आधिकारिक शुरुआत कर दी है. कंपनी आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में गीगावाट स्तर के AI हब की नींव रख रही है. यह कदम अक्टूबर 2025 में किए गए ऐलान के बाद तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है. इस प्रोजेक्ट के जरिए Google भारत में अपने 15 अरब डॉलर के निवेश प्लान को मजबूत कर रहा है और देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई देने की तैयारी में है.
यह AI हब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि भारत के Viksit Bharat 2047 विजन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा. इस प्रोजेक्ट के जरिए आंध्र प्रदेश में एक मजबूत टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा, जिससे इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और लोकल बिजनेस को बड़ा फायदा मिलेगा. यह हब देश के डिजिटल भविष्य को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
इस प्रोजेक्ट के तहत सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया जा रहा, बल्कि स्थानीय समुदाय को भी सीधा फायदा देने की कोशिश की जा रही है. Google ने कई सामाजिक और आर्थिक पहल शुरू की हैं, जिनमें 10,000 से ज्यादा महिला उद्यमियों के लिए NARI Shakti प्रोग्राम शामिल है. इसके अलावा STAR प्रोग्राम के तहत 1,000 से ज्यादा छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उन्हें भविष्य के लिए जरूरी स्किल्स मिल सकें.
Google का यह प्रोजेक्ट पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा पर भी ध्यान देता है. इसके तहत आसपास के इलाकों में साफ पीने के पानी की सुविधा दी जाएगी और वाटरशेड सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा. साथ ही, मछुआरा समुदाय के 1,000 से ज्यादा लोगों को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी आजीविका और बेहतर हो सके.
यह AI हब दिखाता है कि बड़े टेक प्रोजेक्ट्स कैसे सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज और पर्यावरण के विकास में भी योगदान देते हैं. Google का यह निवेश भारत में नई नौकरियों के अवसर पैदा करेगा और साथ ही सतत विकास को भी बढ़ावा देगा. आने वाले समय में यह प्रोजेक्ट भारत को ग्लोबल टेक हब बनाने में मदद कर सकता है.