Google ला रहा नया reCAPTCHA, वेबसाइट खोलने के लिए स्कैन करना होगा QR कोड, प्राइवेसी पर मंडराया खतरा!

Google reCAPTCHA Update: इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का इस्तेमाल करने वाला शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा, जो टेढ़े-मेढ़े अक्षरों को पहचानने या धुंधली तस्वीरों में ट्रैफिक लाइट और बाइसकिल खोजते-खोजते परेशान न हुआ हो. सालों से CAPTCHA वेबसाइट इस्तेमाल करने में लोगों को उलझा रहा है, लेकिन अब गूगल ने इसी परेशानी को खत्म करने के लिए, एक ऐसा फीचर ला रहा है, जिसने यूजर्स को और भी चौंका दिया है.

कई बार इंटरनेट की दुनिया में किसी वेबसाइट खोलने से पहले यूजर्स को तस्वीरों में कुछ खास चीजों की पहचान करना होता है, जिससे यह साबित हो सके कि वे इंसान हैं न कि रोबोट. गूगल अब इसी सिस्टम को बदलने की तैयारी में है. लेकिन CAPTCHA गूगल का नया समाधान आपकी सुविधा से ज्यादा आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा बनता दिख रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार गूगल एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रहा है जिसमें यूजर को अपनी पहचान साबित करने के लिए अपने फोन से एक QR कोड स्कैन करना होगा.

क्या है पूरा मामला?

सोशल मीडिया और Reddit पर वायरल हो रहे एक स्क्रीनशॉट्स के मुताबिक गूगल अपने reCAPTCHA सिस्टम में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है. अब तक हम तस्वीरों को सिलेक्ट करके खुद को इंसान होने का सबूत दिया करते हैं, लेकिन नया सिस्टम यूजर से फोन के जरिए वेरिफिकेशन मांगेगा. यह QR कोड आपके फोन में मौजूद Google Play Services से कनेक्ट होगा. जैसे ही आप कोड स्कैन करेंगे, गूगल को यह पता चल जाएगा कि आप कौन सी वेबसाइट पर जा रहे हैं और उस समय आपकी लोकेशन या डिवाइस की स्थिति क्या है.

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प्राइवेसी को लेकर क्यों उठ रहे हैं सवाल?

गूगल के इस नए सिस्टम का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि यह आपकी वेब एक्टिविटी को सीधे आपके मोबाइल फोन और गूगल अकाउंट से कनेक्ट कर देगा. अभी तक अगर आप बिना साइन-इन किए किसी ब्राउजर पर कोई वेबसाइट सर्च करते थे, तो लगभग आपकी पहचान प्राइवेट ही रहती थी. लेकिन अब गूगल प्ले सर्विसेज के कारण गूगल को हर उस वेबसाइट की जानकारी मिल सकती है जिसे आपने QR स्कैन करके खोला है.

इन यूजर्स को होगी सबसे ज्यादा परेशानी

यह नया अपडेट उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है जो प्राइवेसी के लिए अपने फोन से गूगल का पूरा नामो निशान मिटा देते हैं और फ्री कस्टम ROM का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे फोन्स में गूगल प्ले सर्विसेज नहीं होती है, इसलिए ऐसे यूजर्स शायद इन वेबसाइट्स को एक्सेस ही न कर पाएं. आईफोन यूजर्स के लिए गूगल एक अलग reCAPTCHA ऐप लाने की तैयारी में है, लेकिन एंड्रॉइड यूजर्स के लिए प्ले सर्विसेज का वर्जन 25.41.30 या उससे ऊपर होना जरूरी बताया जा रहा है.

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वर्तमान समय में दुनिया भर की लगभग 50 लाख से ज्यादा कंपनियां गूगल के इस सिक्योरिटी सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं. ऐसे में अगर यह बदलाव होता है, तो करोड़ों यूजर्स को अपनी प्राइवेसी और इंटरनेट एक्सेस के बीच किसी एक को चुनना होगा. बता दें कि गूगल ने अभी तक इस पर कोई बात नहीं कही है.

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