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अब ईमेल पढ़ने का झंझट खत्म! Google लाया 3 नए Live AI फीचर्स, जानिए आपके किस काम आएंगे

गूगल ने अपने वर्कस्पेस यूजर्स के लिए तीन नए लाइव AI फीचर्स पेश किए हैं. अब जीमेल, डॉक्स और कीप में टाइपिंग के बजाय बोलकर सीधे काम किया जा सकेगा. जेमिनी AI इनबॉक्स से जानकारी खोजने से लेकर तुरंत नोट्स तैयार करने में मदद करेगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 05, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 10:37 AM IST
अब ईमेल पढ़ने का झंझट खत्म! Google लाया 3 नए Live AI फीचर्स, जानिए आपके किस काम आएंगे

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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