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10 करोड़ ईमेल, 50 करोड़ मैसेज... Google ने 95 करोड़ रुपये में क्यों खरीदा दिवालिया और बंद पड़ी एयरलाइन का डेटा?

गूगल ने बंद हो चुकी अमेरिकी कंपनी स्पिरिट एयरलाइंस का डेटासेट 95 करोड़ रुपये में खरीदने का सौदा किया है. 10 करोड़ ईमेल और करोड़ों कोड्स वाले इस डेटा का इस्तेमाल गूगल टेक जगत में आगे निकलने के लिए करेगा, हालांकि प्राइवेसी के तहत पर्सनल जानकारी हटाई जाएगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 18, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 04:49 PM IST
10 करोड़ ईमेल, 50 करोड़ मैसेज... Google ने 95 करोड़ रुपये में क्यों खरीदा दिवालिया और बंद पड़ी एयरलाइन का डेटा?
Image Credit: गूगल की बड़ी डील

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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