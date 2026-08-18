/10 करोड़ ईमेल, 50 करोड़ मैसेज... Google ने 95 करोड़ रुपये में क्यों खरीदा दिवालिया और बंद पड़ी एयरलाइन का डेटा?

टेक जगत की दिग्गज कंपनी Google ने दिवालिया हो चुकी स्पिरिट एयरलाइंस से 95 करोड़ रुपये का सौदा किया है. 95 करोड़ का सौदा, वो भी दिवालिया एयरलाइंस से, यह सुनने में भले ही अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे गूगल की बड़ी तैयारी है.कंपनी ने हाल ही में बंद हुई अमेरिकी फ्लाइट कंपनी स्पिरिट एयरलाइंस का बड़ा इंटरनेल डेटासेट और टेक्नोलॉजी एसेट्स खरीदने के लिए 10 मिलियन डॉलर यानी करीब 95 करोड़ रुपये की सबसे बड़ी बोली जीती है. 19 अगस्त को अमेरिकी बैंकरप्सी कोर्ट की मंजूरी के बाद यह डेटा गूगल को मिल जाएगा.
गूगल इस डेटा का इस्तेमाल अपने AI मॉडल्स को ट्रेन करने और अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए करेगा. यह बोली स्पिरिट एयरलाइंस की संपत्ति नीलामी प्रक्रिया का हिस्सा थी. स्पिरिट एयरलाइंस के दिवालिया होने के बाद यह नीलामी आयोजित की गई थी. इस रेस में गूगल सबसे बड़ा बोलीदाता बनकर सामने आया, वहीं AI स्टार्टअप मर्कोर 7.5 मिलियन डॉलर की बोली के साथ दूसरे स्थान पर रहा. इस सौदे को अभी अमेरिकी बैंकरप्सी जज की मंजूरी मिलना बाकी है, इसी की सुनवाई 19 अगस्त को होनी तय है. अगर किसी वजह से गूगल की डील को मंजूरी नहीं मिलती है, तो मर्कोर बैकअप खरीदार के रूप में तैयार है.
गूगल ने मीडिया को दिए एक बयान में साफ किया है कि वह इस डेटा का इस्तेमाल AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए करेगा. हालांकि, कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों के मुताबिक, डेटा ट्रांसफर करने से पहले उसमें से पर्सनल पहचान पूरी तरह से हटा दी जाएगी.
गूगल ने साफ किया है कि उसे किसी भी व्यक्ति की पर्सनल जानकारी नहीं मिलेगी. थर्ड पार्टी की सहायता से डेटा से पर्सनल आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन को पूरी तरह साफ करने के बाद ही इसे गूगल को सौंपा जाएगा. यानी गूगल डेटा का इस्तेमाल तो करेगा, लेकिन वह इसे किसी खास व्यक्ति से नहीं जोड़ पाएगा.
स्पिरिट एयरलाइंस के इस डेटासेट में एयरलाइन के कामकाज से जुड़े कई बड़े रिकॉर्ड शामिल हैं-
100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के ईमेल
50 करोड़ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मैसेज
स्प्रेडशीट्स, कैलेंडर्स और दूसरे ऑपरेशनल डेटा
मार्केटिंग मटेरियल, एचआर रिकॉर्ड्स, स्ट्रेटेजी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फाइल्स
फाइनेंशियल डेटाबेस, ऑडिट्स, फ्रॉड से जुड़े मामले, रेवेन्यू डेटा और एयरक्राफ्ट ऑपरेशन्स रिकॉर्ड्स
1986 से अब तक के 1,75,000 से ज्यादा कर्मचारियों के रिकॉर्ड्स
इस डील के अनुसार गूगल को लगभग 3 करोड़ लाइन का कोड, डेवलपमेंट मेटाडेटा, सॉफ्टवेयर मॉडल्स और एल्गोरिदम भी मिलेंगे. इसके साथ ही, कंप्टीटर एयरलाइंस की 7.2 बिलियन उड़ानों से जुड़ा प्राइसिंग डेटा, 2008 से अब तक के करीब 7.5 बिलियन पैसेंजर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स और प्राइसिंग कर्व डेटा भी इस डेटासेट का हिस्सा हैं.
कंपनी के यात्रियों की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए, इस डील में यात्रियों का पर्सनल डेटा शामिल नहीं किया गया है. स्पिरिट एयरलाइंस के 97.5 मिलियन पैसेंजर प्रोफाइल्स और इसके फ्री स्पिरिट लॉयल्टी प्रोग्राम से जुड़े करीब 50.2 मिलियन रिकॉर्ड्स इस डील से बाहर रखे गए हैं.
बता दें कि कर्ज के भारी बोझ तले दबी लो-कॉस्ट एयरलाइन स्पिरिट एयरलाइंस ने इसी साल 2 मई को अपनी फ्लाइट सर्विस को पूरी तरह से बंद कर दिया था. जब एयरलाइन बंद हुई, तब उस पर लगभग 8.1 बिलियन डॉलर का कर्ज था और इस वजह से करीब 17,000 कर्मचारियों की नौकरी चली गई थी.