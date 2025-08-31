Google के CEO पर US की पॉलिटिकल पार्टी का शिकंजा, क्यों अमेरिका ने दिखाए सुंदर पिचाई को तीखे तेवर, जानें

Google CEO Sundar Pichai: अमेरिका में टेक कंपनी और नेताओं के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है. इस बार Google के CEO सुंदर पिचाई को बड़ी चेतावनी मिल गई है. अमेरिकी फेडरल ट्रेड कमीशन यानी FTC के अध्यक्ष ने CEO सुंदर पिचाई को चेतावनी दी है कि Gmail के स्पैम फिल्टर रिपब्लिकन ईमेल को रोक सकते हैं. FTC का आरोप है कि Gmail रिपब्लिकन पार्टी मैसेज को नियमित रूप से स्पैम में डालता है वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी मैसेज के साथ ऐसा नहीं करता है.

FTC चीफ ने लिखा पत्र

अमेरिकी फेडरल ट्रेड कमीशन (FTC) के अध्यक्ष एंड्रयू फर्ग्यूसन ने गूगल के CEO सुंदर पिचाई को पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि मेरी समझ यह है कि जीमेल के स्पैम फिल्टर नियमित तौर पर रिपब्लिकन सेंडर्स के मैसेज को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन डेमोक्रेट सेंडर्स के उन्हीं मैसेज को नहीं रोका जाता है. अगर जीमेल के फिल्टर अमेरिकी यूजर्स द्वारा मैसेज पहुंचने से रोकते हैं तो इसे यूजर्स के हितों पर खतरा माना जा सकता है और यह FTC एक्ट के तहत अनुचित या भ्रामक व्यापारिक प्रथाओं (unfair or deceptive trade practices) का उल्लंघन हो सकता है.

FTC अध्यक्ष ने CEO पिचाई को चेताया कि अगर Google FTC नियमों के अनुरूप नहीं रहा, तो इसके परिणामस्वरूप FTC जांच और संभावित कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः Apple यूजर्स पर मंडराया हैकिंग का खतरा, WhatsApp ने दी चेतावनी, तुरंत करें ये काम वरना...

गूगल ने भी दिया जवाब

इस पर गूगल ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है. रॉयटर्स को दिए लिखित बयान में कंपनी के स्पोकपर्सन ने कहा कि जीमेल का स्पैम फिल्टर कई ऑब्जेक्टिव मैसेज (objective signals) पर काम करता है, जैसे कि लोग किस मेल को स्पैम मार्क करते हैं, या कोई एजेंसी कितनी बड़ी संख्या में ईमेल भेज रही है जिन्हें अक्सर लोग स्पैम के रूप में चिन्हित करते हैं. यह प्रक्रिया सभी सेंडर्स के लिए समान रूप से लागू होती है, चाहे वे किसी भी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हों.

दरअसल रिपब्लिकन नेताओं और कार्यकर्ताओं का लंबे समय से आरोप रहा है कि बड़ी टेक कंपनियां खासकर गूगल और ट्विटर (X) जैसी सोशल मीडिया साइटें, दक्षिणपंथी (right-leaning) विचारों के साथ भेदभाव करती हैं.

पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के दौरान, मिसौरी के रिपब्लिकन अटॉर्नी जनरल ने भी गूगल पर कंजरवेटिव स्पीच को सेंसर करने के आरोपों की जांच शुरू की थी.

रिपब्लिकन नेशनल कमिटी (RNC) ने गूगल पर केस भी किया था, जिसमें आरोप था कि कंपनी जानबूझकर रिपब्लिकन ईमेल को स्पैम फोल्डर में डाल रही है. हालांकि गूगल ने वह केस जीत लिया था.

ये भी पढ़ेंः ...तो बदल जाएगा काम करने का पूरा तरीका, लैपटॉप नहीं, AI एजेंट साथ लेकर आएंगे कर्मचारी!