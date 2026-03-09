Advertisement
Team India वर्ल्ड चैंपियन! सुंदर पिचई बोले- 'गलत मैच चुन लिया', नडेला ने भी दी बधाई; टेक दिग्गजों पर चढ़ा क्रिकेट का खुमार

T20 World Cup 2026:  टी20 वर्ल्ड कप 2026 के रोमांचक फाइनल में न्यूजीलैंड को धूल चटाकर टीम इंडिया एक बार फिर विश्व विजेता बन गई है. इस जीत ने न केवल करोड़ों भारतीयों का दिल जीता है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के बॉस को भी क्रिकेट के रंग में रंग दिया है. गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के बॉस सत्या नडेला ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 09, 2026, 06:52 AM IST
T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की शानदार जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को पटखनी देकर जब टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है. इसके बाद पूरे भारत में जश्न का माहौल है. क्रिकेट फैंस के साथ-साथ टेक वर्ल्ड के कई बड़े नाम भी इस खुशी में शामिल नजर आ रहे हैं. सात समंदर पार सिलिकॉन वैली में भी इस जीत का जश्न मनाया गया है. गूगल सीईओ सुंदर पिचाई (Sundar Pichai) और माइक्रोसॉफ्ट के बॉस सत्या नडेला (Satya Nadella) ने भी टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत पर अपनी खुशी जाहिर की है. लेकिन सुंदर पिचाई का एक पोस्ट चर्चा का विषय बन गया है.

जीत के बाद देशभर में जश्न

भारत की जीत के साथ ही देशभर में क्रिकेट फैंस खुशी से झूम उठे. कई शहरों में लोगों ने पटाखे जलाए, ढोल-नगाड़े बजे और सड़कों पर जश्न मनाया गया. सोशल मीडिया पर भी बधाइयों की बाढ़ आ गई. खेल, राजनीति, फिल्म और बिजनेस से जुड़े कई बड़े लोगों ने भारतीय टीम की तारीफ करते हुए खिलाड़ियों के जज्बे और मेहनत को सलाम किया है.

सुंदर पिचाई का 'अफसोस' और 'बधाई' वाला पोस्ट

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, जो क्रिकेट के जबरदस्त फैन माने जाते हैं, मैच खत्म होते ही थोड़े अफसोस में नजर आए. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर मजाकिया पोस्ट करते हुए लिखा कि 'गलत मैच चुन लिया'. दरअसल, पिचाई किसी और काम में व्यस्त थे या किसी और टाइम जोन में थे, जिसकी वजह से वह इस ऐतिहासिक जीत के कुछ पल लाइव नहीं देख सके. हालांकि, उन्होंने टीम इंडिया के जज्बे को सलाम करते हुए लिखा, 'शानदार जीत! टीम इंडिया ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं?' आपको बता दें कि पिचाई अक्सर अपनी बचपन की यादें साझा करते हैं कि कैसे वे चेन्नई की गलियों में क्रिकेट खेला करते थे. आज की जीत पर उनकी प्रतिक्रिया ने दिखा दिया कि वे दिल से अभी भी एक सच्चे क्रिकेट फैन हैं.

सत्या नडेला ने भी की तारीफों की बौछार

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, जो खुद भी क्रिकेट के जबरदस्त शौकीन हैं और अमेरिका में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए काफी निवेश भी कर रहे हैं, उन्होंने भी टीम इंडिया को बधाई दी. नडेला ने भारतीय टीम के खेल और उनके जुझारूपन की तारीफ करते हुए पूरी टीम और भारतीय फैंस को शुभकामनाएं दी हैं. नडेला ने इसे क्रिकेट के भविष्य के लिए एक बेहतरीन पल बताया है.

क्यों खास है यह जीत?

यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि भारत ने फाइनल में जिस तरह का खेल दिखाया, उसने न केवल फैंस का बल्कि दुनिया के सबसे बड़े टेक लीडर्स का दिल भी जीत लिया. पिचाई और नडेला जैसे लोग, जो खुद ग्लोबल लीडरशिप की भूमिका में हैं, वे भी भारतीय टीम के इस प्रदर्शन को देखकर खुद को नहीं रोक पाए. उन्होंने जमकर टीम इंडिया की तारीफ की है.

टेक वर्ल्ड में 'क्रिकेट फीवर'

सिर्फ पिचाई और नडेला ही नहीं, सोशल मीडिया पर एप्पल (Apple) से लेकर मेटा (Meta) तक के बड़े अधिकारियों ने टीम इंडिया की जीत पर रिएक्ट किया है. जैसे ही मैच खत्म हुआ, गूगल सर्च और X (ट्विटर) पर टीम इंडिया से जुड़े कीवर्ड्स ट्रेंड करने लगे हैं. फैंस लगातार खिलाड़ियों की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि यह जीत लंबे समय तक याद रखी जाएगी. टीम इंडिया की इस जीत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जब भारतीय टीम मैदान में उतरती है तो करोड़ों लोगों की उम्मीदें उसके साथ होती हैं, और जीत मिलते ही यह खुशी पूरे देश की खुशी बन जाती है.

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

