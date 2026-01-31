Google का 'गुगली' शॉट! सुंदर पिचाई ने क्रिकेट के अंदाज में समझाया Gemini का नया AI फीचर, फैंस बोले- छा गए बॉस

टेक्नोलॉजी की दुनिया अब क्रिकेट के मैदान तक पहुंच चुकी है. Google के CEO सुंदर पिचाई ने हाल ही में अपने AI मॉडल Gemini को क्रिकेट से जोड़ते हुए एक नए अंदाज में पेश किया है. इस फीचर के बाद क्रिकेट को समझना अब पहले से ज्यादा आसान और मजेदार होने जा रहा है. यह फीचर आने के बाद अब सिर्फ कमेंटेटर ही नहीं, AI भी आपको बताएगा कि मैदान पर क्या खास चल रहा है? यह फीचर क्रिकेट के फैंस के लिए खेल को और रोचक बना सकता है.

अब गूगल पर जानों Googly

आपको बता दें कि सुंदर पिचाई खुद भी क्रिकेट के बड़े फैन माने जाते हैं और उन्होंने अपने X अकाउंट बताया कि इस नए फीचर के बाद अब AI 'गुगली' तक समझने में आपकी मदद कर सकता है. पिचाई की यही लाइन वायरल हो गई. इससे साफ होता है कि गूगल सिर्फ टेक कंपनी नहीं बनना चाहता, बल्कि खेल को नई तकनीक से जोड़कर फैंस का अनुभव भी बेहतर बनाना चाहता है. इस बयान के बाद टेक और क्रिकेट दोनों जगह इसको लेकर चर्चा तेज हो गई. दरअसल, Gemini को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि वह खेल से जुड़ी तस्वीरों, वीडियो और आवाज को समझकर सही जानकारी दे सके. पिचाई ने एक वीडियो के जरिए दिखाया कि कैसे Gemini अब सिर्फ आपके सवालों का जवाब ही नहीं देता, बल्कि आपकी आंखों के सामने चल रही चीजों को देखकर उन्हें एनालाइज भी कर सकता है.

क्रिकेट की पिच पर AI का जादू

सुंदर पिचाई ने इस नए फीचर को 'Gemini Live' और इसके विजुअल एनालिसिस क्षमता से जोड़कर दिखाया. उन्होंने एक क्रिकेट मैच की क्लिप का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे एआई अब खेल की बारिकियों को पकड़ सकता है. पिचाई ने दिखाया कि अगर आप मैच देख रहे हैं और आपको किसी शॉट या अंपायर के फैसले पर शक है, तो आप बस Gemini से पूछ सकते हैं. AI वीडियो को लाइव स्कैन करेगा और आपको बताएगा कि बल्लेबाज का पैर क्रीज के अंदर था या नहीं, या गेंद बल्ले का किनारा लेकर गई थी या नहीं. इससे अब अंपायरिंग के साथ-साथ फैंस की समझ को बढ़ाने में भी Ai हाथ बंटाएगा.

क्या है ये नया फीचर?

गूगल ने Gemini में 'Multimodal' क्षमता को और मजबूत किया है. इसका मतलब है कि यह एआई अब एक साथ टेक्स्ट, फोटो, वीडियो और ऑडियो को समझ सकता है. जिसके बाद अगर आप अपने फोन का कैमरा किसी चीज की ओर घुमाएं और पूछें "यह क्या है?", तो Gemini तुरंत उसका जवाब देगा. पिचाई ने कहा कि इस AI फीचर की मदद से आने वाले समय में आप अपनी बैटिंग का वीडियो अपलोड करके सवाल पूछ पाएंगे कि 'मेरे कवर ड्राइव में क्या कमी है?'और एआई आपको सुधार के टिप्स देगा.

सुंदर पिचाई का क्रिकेट कनेक्शन

हम सब जानते हैं कि चेन्नई में जन्मे सुंदर पिचाई क्रिकेट के कितने बड़े शौकीन हैं. उन्होंने कई मौकों पर सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर के प्रति अपने प्यार का इजहार किया है. इस बार उन्होंने अपनी इस हॉबी को बिजनेस और तकनीक के साथ जोड़ दिया. पिचाई ने कहा कि हम चाहते हैं कि AI आपकी दुनिया को उसी तरह देखे जैसे आप देखते हैं, चाहे वह क्रिकेट का मैदान हो या रसोई में रखी कोई नई रेसिपी.

टी20 विश्व कप से पहले लॉन्च हुआ फीचर

सुंदर पिचाई ने अपने इस फीचर को ऐसे समय में पेश किया है जब टी20 विश्व कप शुरू होने जा रहा है. विश्व कप से कुठ दिन पहले यह फीचर लॉन्च हुआ है. गूगल जेमिनी के इस नए फीचर के बाद टी20 विश्व कप का मजा फैंस के लिए दोगुना होने वाला है. आपको बता दें कि पुरुषों का टी20 विश्व कप 7 फरवरी से शुरू हो रहा है.

