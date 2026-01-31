Advertisement
trendingNow13092300
Hindi NewsटेकGoogle का गुगली शॉट! सुंदर पिचाई ने क्रिकेट के अंदाज में समझाया Gemini का नया AI फीचर, फैंस बोले- छा गए बॉस

Google का 'गुगली' शॉट! सुंदर पिचाई ने क्रिकेट के अंदाज में समझाया Gemini का नया AI फीचर, फैंस बोले- छा गए बॉस

भारत में क्रिकेट और टेक्नोलॉजी दोनों का जबरदस्त क्रेज है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए, सुंदर पिचाई ने हाल ही में गूगल के एआई (AI) टूल Gemini को क्रिकेट के साथ एक नए और बेहद एडवांस फीचर के रूप में पेश किया. पिचाई ने बताया कि कैसे Gemini अब सिर्फ आपके सवालों का जवाब ही नहीं देता, बल्कि आपकी आंखों के सामने चल रही चीजों को देखकर उन्हें एनालाइज कर सकता है. Gemini का यह फीचर क्रिकेट के फैंस के लिए खेल को और रोचक बना सकता है. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 31, 2026, 09:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Google का 'गुगली' शॉट! सुंदर पिचाई ने क्रिकेट के अंदाज में समझाया Gemini का नया AI फीचर, फैंस बोले- छा गए बॉस

टेक्नोलॉजी की दुनिया अब क्रिकेट के मैदान तक पहुंच चुकी है. Google के CEO सुंदर पिचाई ने हाल ही में अपने AI मॉडल Gemini को क्रिकेट से जोड़ते हुए एक नए अंदाज में पेश किया है. इस फीचर के बाद क्रिकेट को समझना अब पहले से ज्यादा आसान और मजेदार होने जा रहा है. यह फीचर आने के बाद अब सिर्फ कमेंटेटर ही नहीं, AI भी आपको बताएगा कि मैदान पर क्या खास चल रहा है? यह फीचर क्रिकेट के फैंस के लिए खेल को और रोचक बना सकता है. 

अब गूगल पर जानों Googly
आपको बता दें कि सुंदर पिचाई खुद भी क्रिकेट के बड़े फैन माने जाते हैं और उन्होंने अपने X अकाउंट बताया कि इस नए फीचर के बाद अब AI 'गुगली' तक समझने में आपकी मदद कर सकता है. पिचाई की यही लाइन वायरल हो गई. इससे साफ होता है कि गूगल सिर्फ टेक कंपनी नहीं बनना चाहता, बल्कि खेल को नई तकनीक से जोड़कर फैंस का अनुभव भी बेहतर बनाना चाहता है. इस बयान के बाद टेक और क्रिकेट दोनों जगह इसको लेकर चर्चा तेज हो गई. दरअसल, Gemini को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि वह खेल से जुड़ी तस्वीरों, वीडियो और आवाज को समझकर सही जानकारी दे सके. पिचाई ने एक वीडियो के जरिए दिखाया कि कैसे Gemini अब सिर्फ आपके सवालों का जवाब ही नहीं देता, बल्कि आपकी आंखों के सामने चल रही चीजों को देखकर उन्हें एनालाइज भी कर सकता है. 

यह भी पढ़ें:- अब चेहरा पढ़ेगा iPhone! Apple ला रहा ऐसा AI जो बिना आवाज भी समझ जाएगा आपके मन की बात

Add Zee News as a Preferred Source

क्रिकेट की पिच पर AI का जादू
सुंदर पिचाई ने इस नए फीचर को 'Gemini Live' और इसके विजुअल एनालिसिस क्षमता से जोड़कर दिखाया. उन्होंने एक क्रिकेट मैच की क्लिप का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे एआई अब खेल की बारिकियों को पकड़ सकता है. पिचाई ने दिखाया कि अगर आप मैच देख रहे हैं और आपको किसी शॉट या अंपायर के फैसले पर शक है, तो आप बस Gemini से पूछ सकते हैं. AI वीडियो को लाइव स्कैन करेगा और आपको बताएगा कि बल्लेबाज का पैर क्रीज के अंदर था या नहीं, या गेंद बल्ले का किनारा लेकर गई थी या नहीं. इससे अब अंपायरिंग के साथ-साथ फैंस की समझ को बढ़ाने में भी Ai हाथ बंटाएगा. 

क्या है ये नया फीचर?
गूगल ने Gemini में 'Multimodal' क्षमता को और मजबूत किया है. इसका मतलब है कि यह एआई अब एक साथ टेक्स्ट, फोटो, वीडियो और ऑडियो को समझ सकता है. जिसके बाद अगर आप अपने फोन का कैमरा किसी चीज की ओर घुमाएं और पूछें "यह क्या है?", तो Gemini तुरंत उसका जवाब देगा. पिचाई ने कहा कि इस AI फीचर की मदद से आने वाले समय में आप अपनी बैटिंग का वीडियो अपलोड करके सवाल पूछ पाएंगे कि 'मेरे कवर ड्राइव में क्या कमी है?'और एआई आपको सुधार के टिप्स देगा. 

सुंदर पिचाई का क्रिकेट कनेक्शन
हम सब जानते हैं कि चेन्नई में जन्मे सुंदर पिचाई क्रिकेट के कितने बड़े शौकीन हैं. उन्होंने कई मौकों पर सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर के प्रति अपने प्यार का इजहार किया है. इस बार उन्होंने अपनी इस हॉबी को बिजनेस और तकनीक के साथ जोड़ दिया. पिचाई ने कहा कि हम चाहते हैं कि AI आपकी दुनिया को उसी तरह देखे जैसे आप देखते हैं, चाहे वह क्रिकेट का मैदान हो या रसोई में रखी कोई नई रेसिपी.

टी20 विश्व कप से पहले लॉन्च हुआ फीचर
सुंदर पिचाई ने अपने इस फीचर को ऐसे समय में पेश किया है जब टी20 विश्व कप शुरू होने जा रहा है. विश्व कप से कुठ दिन पहले यह फीचर लॉन्च हुआ है. गूगल जेमिनी के इस नए फीचर के बाद टी20 विश्व कप का मजा फैंस के लिए दोगुना होने वाला है. आपको बता दें कि पुरुषों का टी20 विश्व कप 7 फरवरी से शुरू हो रहा है.

यह भी पढ़ें:-  चीन का दबदबा खत्म करने के लिए मस्क ने बदला अपना 'मिशन', अब कार नहीं... यह है प्लान

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Google AIGemini 3 ProSundar Pichai cricketAI in sports

Trending news

सुनेत्रा पवार की शपथ के बाद क्या महाराष्ट्र में होगा खेला? इन सवालों के जवाब बाकी!
Maharashtra politics
सुनेत्रा पवार की शपथ के बाद क्या महाराष्ट्र में होगा खेला? इन सवालों के जवाब बाकी!
पश्चिम बंगाल में ट्रक पार कर रहा था पुल, तभी भरभराकर गिरा ब्रिज,TMC पर बरसी BJP
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में ट्रक पार कर रहा था पुल, तभी भरभराकर गिरा ब्रिज,TMC पर बरसी BJP
वे जो भी फैसला करेंगे, हम... सुनेत्रा के डिप्टी सीएम बनने को लेकर क्या बोले फडणवीस
Devendra Fadnavis
वे जो भी फैसला करेंगे, हम... सुनेत्रा के डिप्टी सीएम बनने को लेकर क्या बोले फडणवीस
मनरेगा में बदलाव के विरोध में इस सीएम ने रखा, दो घंटे का उपवास; जानिए क्या कहा?
Himachal Pradesh
मनरेगा में बदलाव के विरोध में इस सीएम ने रखा, दो घंटे का उपवास; जानिए क्या कहा?
अरब देशों के बड़े नेता दिल्ली में है, भारत कैसे अरब कूटनीति का केंद्रबिंदु बन रहा?
india arab foreign ministers meeting
अरब देशों के बड़े नेता दिल्ली में है, भारत कैसे अरब कूटनीति का केंद्रबिंदु बन रहा?
हवा निगल गई या केमिकल ने पिघलाया... बांके बिहारी मंदिर में कैसे गायब हो गई चांदी?
DNA
हवा निगल गई या केमिकल ने पिघलाया... बांके बिहारी मंदिर में कैसे गायब हो गई चांदी?
PM ने की वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बात, किन मुद्दों पर की चर्चा
World News
PM ने की वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बात, किन मुद्दों पर की चर्चा
आयकर छापेमारी के दौरान रियल एस्टेट कारोबारी की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत
bengaluru news
आयकर छापेमारी के दौरान रियल एस्टेट कारोबारी की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत
बिना सिफारिश 63,943 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, मेरिट पर जॉब दे रही पंजाब की सरकार
Punjab
बिना सिफारिश 63,943 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, मेरिट पर जॉब दे रही पंजाब की सरकार
सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से दावा
Sunetra Pawar
सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से दावा