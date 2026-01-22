विदेश में पढ़ाई का सपना होगा सच! Google के CEO सुंदर पिचाई ने छात्रों को दिया बड़ा तोहफा, अब घर बैठे होगी SAT की तैयारी

Advertisement
Gemini Free SAT Practice Test: विदेश में जाकर पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों के लिए Google ने बड़ी राहत की घोषणा की है. अब SAT एग्जाम की तैयारी के लिए न तो कहीं बाहर जाकर कोचिंग की जरूरत होगी और न ही भारी फीस चुकानी पड़ेगी. Google के CEO सुंदर पिचाई ने ऐलान किया है कि छात्र अब Gemini AI ऐप के जरिए घर बैठे SAT का फुल-लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट दे सकेंगे. 

Gemini Free SAT Practice Test:  क्या आप भी विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, जवाब अगर हां है तो आपके लिए खुश कर देने वाली खबर है. अमेरिका समेत दूसरे देशों में पढ़ाई का सपना देख रहे लाखों छात्रों के लिए Google ने बड़ी खुशखबरी है. Google के CEO सुंदर पिचाई ने छात्रों को एक ऐसा तोहफा दिया है जिससे अब SAT एग्जाम की तैयारी बिना एक रुपया खर्च किए कर सकेंगे. Google ने अपने Gemini AI ऐप के माध्यम से SAT की फ्री प्रैक्टिस टेस्ट सुविधा शुरू कर दी है. जहां छात्र फुल-लेंथ मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं. सुंदर पिचाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी घोषणा करते हुए बताया कि अब स्टूडेंट जेमिनी ऐप के अंदर ही पूरे लेंथ के प्रैक्टिस एग्जाम दे पाएंगे.

सुंदर पिचाई के अनुसार छात्र अब Gemini ऐप के अंदर ही फुल-लेंथ SAT प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हैं. वो भी बिना किसी चार्ज के. इस फीचर में इस्तेमाल किया गया स्टडी मटीरियल द प्रिंसटन रिव्यू (The Princeton Review) से वेरिफाई है जिससे इसकी विश्वसनीयता और भी बढ़ जाती है.

क्या है SAT
SAT यानी स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट. इसके जरिए से यह देखा जाता है कि स्टूडेंट विदेश के खासकर यूएस और यूरोप के देशों में हायर एजुकेशन के लिए पात्र है या नहीं. जब वे इसे पास कर लेते हैं उसके बाद प्रवेश ले सकते हैं. हर साल बड़ी संख्या में हर देश के स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठते हैं और इंडिया से भी कई सारे छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं. सैट परीक्षा के स्कोर से अमेरिका समेत दूसरे देशों जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली वगैरह में भी प्रवेश मिलता है. इस परीक्षा का आयोजन कॉलेज बोर्ड नाम की संस्था करती है

कैसे काम करेगा यह फीचर?
इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए स्टूडेंट्स को बस जेमिनी ऐप में जाकर I want to take a practice SAT test प्रॉम्प्ट लिखना होगा. इसके बाद ऐप एक फुल-लेंथ टेस्ट शुरू कर देगा. इसमें यह भी बताया जाएगा कि  आपने किन टॉपिक्स में अच्छा प्रदर्शन किया, कहां सुधार की जरूरत है और आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या हैं.
सिर्फ यही नहीं अगर किसी सवाल का जवाब समझ में नहीं आ रहा है तो स्टूडेंट Gemini से उसी समय एक्सप्लेनेशन को लेकर भी पूछ सकते हैं. AI छात्रों की गलतियों के आधार पर एक पर्सनलाइज़्ड स्टडी प्लान बनाने में भी हेल्प करता है जिससे एग्जाम में कॉन्फिडेंस बढ़े.

शिक्षा के क्षेत्र में Gemini की एंट्री

Google लगातार एजुकेशन फील्ड में भी अपने एआई Gemini को लाने की कोशिश कर रहा है. हाल ही में कंपनी ने जानकारी दी थी कि Gemini अब Khan Academy के Writing Coach को भी पावर देगा जो स्टूडेंट को असाइनमेंट लिखने के बजाय बेहतर लेखन सीखने में हेल्प करेगा. इसके साथ ही Google ने अगस्त 2025 में अमेरिका के कॉलेजों और नॉन-प्रॉफिट इंस्टीट्यूट  को सपोर्ट करने के लिए 1 बिलियन डॉलर यानी लगभग 8,300 करोड़ रुपये की बड़ी घोषणा की थी. इस फंड का इस्तेमाल AI टूल्स, टेक्निकल सपोर्ट और अन्य एजुकेशनल रिसोर्सेज उपलब्ध कराने में किया जा रहा है.

Google के मुताबिक उसका टारगेट छात्रों को ज्ञान की कमी पहचानने सही दिशा में तैयारी करने और परीक्षा के दिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने में मदद करना है.

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं.

