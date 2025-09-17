Meta और Microsoft ने छीने Google के टॉप एक्सपर्ट्स! CEO सुंदर पिचाई ने तोड़ी चुप्पी, बोले; सिर्फ पैसे से नहीं...
Meta और Microsoft ने छीने Google के टॉप एक्सपर्ट्स! CEO सुंदर पिचाई ने तोड़ी चुप्पी, बोले; सिर्फ पैसे से नहीं...

AI Talent War: AI की तेजी से बढ़ती दुनिया में कंपनियों के बीच टैलेंट वॉर हर दिन बढ़ता ही जा रहा है. इस होड़ में Meta और Microsoft ने गूगल के कई बड़ेष AI एक्सपर्ट्स को ज्यादा सैलरी पैकेज देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है. इस मामले पर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने पहली बार खुलकर बात की है. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 17, 2025, 11:21 AM IST
Meta और Microsoft ने छीने Google के टॉप एक्सपर्ट्स! CEO सुंदर पिचाई ने तोड़ी चुप्पी, बोले; सिर्फ पैसे से नहीं...

AI Talent War: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में बढ़ती टैलेंट वॉर को गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने बड़ी बात कह दी है. Meta और Microsoft द्वारा गूगल के AI एक्सपर्ट्स को अपनी कंपनियों में हायर करने को लेकर सीईओ सुंदर पिचाई ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. AI एक्सपर्ट्स को ज्यादा पैकेज देकर हायर करने की बढ़ती रणनीतियों पर को लेकर सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि सिर्फ बड़ी सैलरी पैकेज या पैसे के प्रस्ताव से ज्यादा समय तक टैलेंट को रोका नहीं जा सकता है. टॉप रिसर्चर्स को बनाए रखने के लिए मिशन, चुनौतीपूर्ण काम और एडवांस टेक्नोलॉजी की भी उतनी ही जरूरत होती है.
 
कर्मचारियों के पोचिंग (दूसरी कंपनियों द्वारा ज्यादा पैकेज पर टैलेंटेंड एम्पलाई को बुलाना) के मामले पर खुले मंच पर अपनी राय दी है. विशेष रूप से गूगल की AI रिसर्च डिवीजन, DeepMind से कर्मचारियों के जाने को लेकर सुंदर पिचाई ने बोला है. बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक Alphabet की Q2 अर्निंग कॉल के दौरान पिचाई ने Microsoft, Meta और OpenAI द्वारा गूगल के AI एक्सपर्ट्स को मिलियन डॉलर के पैकेज ऑफर करके हायर करने की बात को स्वीकार किया.

ये भी पढ़ेंः AI ने संभाली खेती की कमान; किसानों को मिली सटीक जानकारी, होने लगा फायदा ही फायदा! 

 

इस दौरान सुंदर पिचाई ने कहा कि मुझे पता है कि कुछ व्यक्तिगत मामले सुर्खियों में आते हैं. लेकिन जब हम रिजल्ट को ध्यान से देखते हैं तो हमें लगता है कि इस समय हम अच्छी स्थिति में हैं. उन्होंने हाल के हाई-प्रोफाइल डिपार्चर्स को लेकर कहा कि ये सिर्फ कुछ मामलों की झलक हैं.

नई हायरिंग पर भी फोकस
बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक पिचाई ने गूगल के आंतरिक डेटा के बारे में भी बता किया. उन्होंने कहा कि हम लगातार अपने रिटेंशन मीट्रिक्स के साथ-साथ नए टैलेंट के हायरिंग पर भी नजर रख रहे हैं और ये दोनों ही अभी फिलहाल ठीक है. पिचाई के यह बयान ऐसे समय पर आए हैं जब Meta ने अपना सुपरइंटेलिजेंस डिवीजन लॉन्च किया है और कई गूगल के कर्मचारियों को ज्यादा पैकेज पर हायर किया है. इन नामों में Pei Sun भी शामिल हैं, जिन्होंने गूगल के Gemini AI असिस्टेंट और Waymo सेल्फ-ड्राइविंग टेक्नोलॉजी में बड़ा योगदान दिया था.

सुंदर पिचाई ने यह भी कहा कि टॉप टैलेंट को बनाए रखना केवल बड़े वेतन पैकेज देने तक सीमित नहीं है. उन्होंने कहा कि कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस तक पहुंच बहुत महत्वपूर्ण है और गूगल के अत्याधुनिक चिप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का हवाला दिया. उन्होंने आगे कहा रिसर्चर्स उस फ्रंटियर पर रहना चाहते हैं जहां वे टेक्नोलॉजी चला रहे हों… मिशन और यह कि काम कितना स्टेट-ऑफ-द-आर्ट है, यह मायने रखता है.

मार्केट में आगे रहने की होड़
बिजनेस इनसाइडर के अनुसार Bernstein के Mark Shmulik ने AI दौड़ में आगे रहने की बढ़ते कम्पटीशन  को लेकर चिंता जताई. SignalFire की एक हालिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रिसर्चर्स Google छोड़कर Anthropic जाने की संभावना 11 गुना ज्यादा रखते हैं, वहीं कम ही लोग Anthropic छोड़कर Google आते हैं यह इंडस्ट्री में बदलते डायनामिक्स का साफ संकेत है.

ये भी पढ़ेंः Viral Gemini AI Prompts: सोशल मीडिया पर छाया Google का Nano Banana AI, बनाएं अपनी तस्वीरें इन 5 तरीकों से

 

 

