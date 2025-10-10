Google ने दिया कर्मचारियों को बड़ा झटका! एक दिन भी किए ये 'गलती' तो पूरे हफ्ते की छुट्टी होगी कट

Google WFA Rule Change: कोविड के दौर में जब दुनिया भर की कंपनियों ने रिमोट वर्क को अपनाया था तब दिग्गज टेक कंपनी Google ने भी अपने कर्मचारियों को Work From Anywhere की सुविधा दी थी. लेकिन अब कंपनी अपने इस पॉलिसी में बड़ा बदलाव की है. Google की नई गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई एम्पलाई सप्ताह में एक भी दिन घर से या कहीं बाहर से काम करता है तो उसे पूरे सप्ताहर की WFA छुट्टी मानी जाएगी. यानी अब Google अपने एम्पलाई के रिमोट वर्क को लेकर सख्ती दिखा रहा है.

CNBC की एक रिपोर्ट के अनुसार गूगल ने अपनी रिमोट पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है जो पहले कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू हुई थी. बता दें कि गूगल की इस पॉलिसी के अनुसार कर्मचारियों को हर साल चार हफ्ते तक अपने ऑफिस के बाहर किसी भी लोकेशन से काम करने की अनुमति दी गई थी. लेकिन अब गूगल ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी एम्पलाई हफ्ते में सिर्फ एक दिन भी ऑफिस के बाहर से काम करता है तो उसे पूरा एक हफ्ता WFA के रूप में माना जाएगा. इसका मतलब होता है कि आप एक दिन काम करें या पांच दिन आपके WFA बैलेंस से पूरा हफ्ता कट जाएगा. कंपनी की नई पॉलिसी के अनुसार

चाहे आप एक दिन WFA करें या फिर पूरे 5 दिन इसे एक पूरा WFA सप्ताह माना जाएगा. साथ ही WFA सप्ताहों का इस्तेमाल घर या पास के किसी स्थान से काम करने के लिए नहीं किया जा सकता.

वर्क फ्रॉम होम से अलग है ये पॉलिसी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Google की यह पॉलिसी उसकी मौजूदा हाइब्रिड वर्क शेड्यूल से बिलकुल मैच नहीं करती है. हाइब्रिड मॉडल में कर्मचारियों को सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की अनुमति होती है वहीं WFA का मतलब है कि कर्मचारी किसी भी दूसरी सिटी या देश से काम कर सकते हैं. लेकिन अब कंपनी ने यह साफ कर दिया है कि WFA का इस्तेमाल WFH के रूप में नहीं किया जा सकता है.

दूसरी सिटी या देश से काम करने पर भी रोक

नई पॉलिसी के अनुसार कर्मचारी अब दूसरे राज्य या फिर दूसरे देश में स्थित किसी गूगल ऑफिस से भी WFA के तहत काम नहीं कर सकेंगे. कंपनी ने इसका कारण बताया है क्रॉस-बॉर्डर काम से जुड़े कानूनी और वित्तीय मामले. जो भी एम्पलाई अलग-अलग टाइम जोन के हिसाब से काम करेंगे उन्हें अपने लोकल टाइम जोन के हिसाब से ही बिजनेस ऑवर्स फॉलो करने होंगे.

नियम तोड़ने पर हो सकती है सख्त कार्रवाई

रिपोर्ट के मुताबिक गूगल का यह नया नियम सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जैसे डेटा सेंटर स्टाफ या वे एम्पलाई जिन्हें फिजिकल रूप से ऑफिस में मौजूद रहना जरूरी है उन्हें इससे छूट मिल सकती है. हालांकि अगर कोई कर्मचारी इस नई पॉलिसी को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है या फिर नौकरी से निकाले जाने तक की स्थिति बन सकती है.

