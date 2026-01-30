Advertisement
Google Chrome अब अपने ब्राउजर को और भी स्मार्ट बनाने की तैयारी कर रहा है. कंपनी ने ऐलान किया है कि ब्राउजर में AI से जुड़े कई नए फीचर एड किए जाएंगे. इन नए फीचर्स के बाद आपके इंटरनेट चलाने का तरीका पहले से काफी अलग होने वाला है. इन नए फीचर्स के बाद अब क्रोम सिर्फ एक वेबसाइट ओपेन करने की टूल नहीं रहेगा. अब यह ब्राउजर खुद कई कामों में आपकी मदद करेगा. इसके लिए कंपनी ने Gemini 3 में 6 नए और AI फीचर्स एड कर रहा है. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 30, 2026, 09:18 AM IST
सुपर स्मार्ट हुआ Google Chrome! Gemini के ये 6 जादुई फीचर्स उड़ा देंगे आपके होश, अब AI खुद करेगा आपके लिए कई काम

अगर आप गूगल का क्रोम ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम हो सकती है. अब क्रोम कुछ ऐसे फीचर्स ला रहा है, जो आपको छोटे-बड़े काम के लिए अलग-अलग वेबसाइट और ऐप्स के बीच चक्कर लगाने से राहत देने वाला है. इसके बाद आपके ब्राउजिंग का तरीका बेहद आसान होने वाला है. गूगल ने क्रोम में जेमिनी 3 (Gemini 3) एआई मॉडल पर आधारित 6 नए और बेहद ताकतवर फीचर्स का ऐलान किया है. ये फीचर्स न केवल आपकी ब्राउजिंग को तेज बनाएंगे, बल्कि कई काम तो आपके कहे बिना खुद ही कर देंगे. आइए जानते हैं क्रोम के इन 6 नए फीचर्स के बारे में. 

परमानेंट जेमिनी साइड पैनल (Multitasking Side Panel)
इस फीचर के बाद अब आपको Google Gemini से बात करने के लिए अलग से टैब खोलने की जरूरत नहीं होगी. क्रोम में दाईं ओर एक स्थायी 'Side Panel' जोड़ दिया गया है. इससे आप आप स्क्रीन पर काम करते हुए साइड में जेमिनी से किसी सवाल पूछ सकते हैं. इससे आप ईमेल ड्राफ्ट करवा सकते हैं या किसी डेटा की तुलना कर सकते हैं. यह फीचर आपको आराम से कई ऑनलाइन काम एक साथ करने में मदद करेगा. 

Auto Browse आपका पर्सनल एजेंट
यह इस अपडेट में मिलने वाला सबसे खास फीचर हैं. इससे आप कोई भी जानकारी लेने के साथ आपना काम भी करवा सकते हैं. अगर आप इसे होटल बुक करने या ग्रोसरी ऑर्डर करने का कमांड देंगे, तो यह खुद अलग-अलग वेबसाइट्स पर जा कर वहां मिल रहे सामानों की तुलना करेगा और आपके लिए ऑर्डर करेंगा. इस फीचर से आप फॉर्म भी भरवा सकते हैं. लेकिन यह फीचर पेमेंट करने से पहले आपसे परमिशन जरूर मांगेगा. अगर आपको किसी प्रोडक्ट को ढूंढना हो, तो यह फीचर काम आएगा. 

'नैनो बनाना' से करें फोटो एडिटिंग
Google Chrome के इस फीचर के बाद अब आपको फोटो एडिट करने के लिए किसी दुसरे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होगी. क्रोम में गूगल का नया इमेज मॉडल Nano Banana जोड़ दिया है. इससे आप किसी भी फोटो को सीधे ब्राउजर में ही टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर बदल सकते हैं. यह बैकग्राउंड हटाने के साथ नई फोटो जनरेट करने तक का काम कर सकता है. इसके बाद अब आपको किसी इमेज का लुक बदलना या हल्का-फुल्का एडिट करना हो के लिए अलग ऐप की कोई जरूरत नहीं है. 

Gemini अब आपको देगा पर्सनल इंटेलिजेंस 
नए फीचर के बाद Gemini अब आपको और बेहतर तरीके से समझेगा. यह आपके जीमेल (Gmail), कैलेंडर और गूगल फोटोज से जुड़ कर आपके लिए कई काम को आसान बना देगा. मान लीजिए आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो जेमिनी आपके पुराने ईमेल्स से फ्लाइट की जानकारी निकालकर और आपके कैलेंडर को चेक करके खुद ही पूरा शेड्यूल तैयार कर देगा. 

कनेक्टेड ऐप्स का साथ होगा बड़ा बदलाव
क्रोम अब सिर्फ एक ब्राउजर नहीं रहा बल्कि एक 'कमांड सेंटर' बन गया है. आम भाषा में कहें तो क्रोम अब सिर्फ वेबसाइट खोलने का जरिया नहीं रहेगा. आप एक ही वेबपेज पर रहते हुए यूट्यूब वीडियो को समराइज कर सकते हैं, गूगल मैप्स पर लोकेशन देख सकते हैं या गूगल ड्राइव की फाइल भी एक्सेस कर सकते हैं. नए फीचर के बाद यह सब जेमिनी की मदद से एक ही विंडो में संभव होगा.

स्मार्ट सिक्योरिटी और पासवर्ड मैनेजर
AI आने के साथ हैकर्स भी स्मार्ट होते जा रहे हैं. इसलिए गूगल ने क्रोम की सिक्योरिटी को और कड़ा करने का विचार किया है. Gemini नैनो अब रियल टाइम में फेक वाइस कॉल पॉप-अप और फ्रॉड वाली वेबसाइट्स की पहचान करेगा. इसके साथ अगर आपका पासवर्ड कहीं लीक होता है, तो क्रोम अब एक क्लिक में उसे बदलने का ऑप्शन भी देगा. इन फीचर्स के साथ क्रोम अब धीरे-धीरे एक ऐसे टूल में बदल रहा है जो इंटरनेट पर होने वाले हर रोज के कामों को आपके लिए बेहद आसान बना देगा. 

