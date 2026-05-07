Google Chrome की इस 'चालाकी' से यूजर्स परेशान, बिना परमिशन डाउनलोड हो रहा 4GB का AI मॉडल; तुरंत ऐसे करें चेक!

Google Chrome AI Model: क्या आपके भी लैपटॉप या कंप्यूटर की स्टोरेज अचानक कम होने लगी है या आपका इंटरनेट डेटा बिना कुछ काम किए ही तेजी से खत्म हो जा रहा है? जवाब अगर हां है तो सावधान हो जाइए! दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्राउजर गूगल क्रोम पर एक बड़ा आरोप लगा है. सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का दावा है कि गूगल बिना यूजर्स की जानकारी या परमिशन के, बैकग्राउंड में 4GB का एक भारी-भरकम AI मॉडल डाउनलोड कर रहा है.

क्या है पूरा मामला?

सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स अलेक्जेंडर हनफ के मुताबिक गूगल क्रोम बैकग्राउंड में Gemini Nano नाम का एक नया AI सिस्टम से जुड़ी फाइलें इंस्टॉल कर रहा है. हनफ के मुताबिक क्रोम सबसे पहले यह चेक करता है कि आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर इस AI को रन कराने में सक्षम है भी या नहीं, जांच होती ही वह बिना किसी पॉप-अप, परमिशन या नोटिफिकेशन के डाउनलोड शुरू कर देता है.

हनफ ने गूगल क्रोम को लेकर अपने दावों को साबित करने के लिए macOS पर एक टेस्ट किया. उन्होंने पाया कि एक नया क्रोम प्रोफाइल बनाने के मात्रा 14 मिनट के अन्दर, ब्राउजर ने OptGuideOnDeviceModel नाम का एक नया फोल्डर बनाया और 4GB का डेटा डाउनलोड कर लिया. यह सब कुछ बैकग्राउंड में हुआ और यूजर को इसकी कोई भनक नहीं लगी और न ही कोई परमिशन मांगी गई यूजर से.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों डाउनलोड हो रही है यह फाइल?

माना जा रहा है कि यह AI मॉडल क्रोम के नए फीचर्स जैसे राइटिंग असिस्टेंस और दूसरे ऑन-डिवाइस AI टूल्स को पावर देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. हालांकि, विवाद इस बात पर है कि इतने बड़े आकार की फाइल के लिए यूजर्स को नोटिफिकेशन या परमिशन क्यों नहीं दिया गया.

जेब पर भी पड़ेगा असर

रिपोर्ट में क्रोम के इस प्रक्रिया पर चिंता जाहिर की गई है. हनफ का कहना है कि अगर दुनिया भर के करोड़ों क्रोम यूजर्स के कंप्यूटर पर 4GB का डेटा डाउनलोड होता है, तो यह पेटाबाइट्स और एक्सबाइट्स में पहुंच जाएगा. इससे भारी मात्रा में बिजली की खपत होगी और कार्बन भी ज्यादा बढ़ेगा, साथ ही यूजर्स की जेब पर भी भारी पड़ेगा जो सीमित या महंगे डेटा प्लान का इस्तेमाल करते हैं.

कैसे चेक करें और क्या है समाधान?

अगर आप भी चेक करना चाहते हैं कि आपके सिस्टम में यह फाइल है या नहीं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें:

सबसे पहले अपने कंप्यूटर में %LOCALAPPDATA%\ Google\ Chrome\ User Data डायरेक्टरी में जाएं और वहां OptGuideOn DeviceModel नाम का फोल्डर सर्च करें.

(ये भी पढे़ंः CMF Watch 3 Pro: नथिंग ने लॉन्च की 13 दिन तक चलने वाली वॉच, कीमत 7 हजार से कम)

हनफ का कहना है कि सिर्फ फाइल डिलीट करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्रोम इसे फिर से डाउनलोड कर सकता है. इसके लिए आपको क्रोम के एड्रेस बार में chrome://flags टाइप करना होगा और Optimization Guide On Device से जुड़े फ्लैग्स को डिसेबल करना होगा.

अभी इस पूरे मामले पर गूगल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. लेकिन प्राइवेसी और डेटा के शौकीनों के लिए यह खबर परेशान करने वाली है.

ये भी पढ़ेंः क्या है Mark Zuckerberg का AI Biohub? बना रहे इंसानी शरीर की ‘डिजिटल कॉपी’)