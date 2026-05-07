Advertisement
trendingNow13207465
Hindi NewsटेकGoogle Chrome की इस चालाकी से यूजर्स परेशान, बिना परमिशन डाउनलोड हो रहा 4GB का AI मॉडल; तुरंत ऐसे करें चेक!

Google Chrome की इस 'चालाकी' से यूजर्स परेशान, बिना परमिशन डाउनलोड हो रहा 4GB का AI मॉडल; तुरंत ऐसे करें चेक!

Google Chrome: Google के ब्राउजर क्रोम को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार Google कुछ लैपटॉप और डेस्कटॉप में चुपचाप 4GB का AI मॉडल डाउनलोड कर रहा है. बिना यूजर की परमिशन के Chrome AI मॉडल को सिस्टम में स्टोर कर रहा है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 07, 2026, 06:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Google Chrome की इस 'चालाकी' से यूजर्स परेशान, बिना परमिशन डाउनलोड हो रहा 4GB का AI मॉडल; तुरंत ऐसे करें चेक!

Google Chrome AI Model: क्या आपके भी लैपटॉप या कंप्यूटर की स्टोरेज अचानक कम होने लगी है या आपका इंटरनेट डेटा बिना कुछ काम किए ही तेजी से खत्म हो जा रहा है? जवाब अगर हां है तो सावधान हो जाइए! दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्राउजर गूगल क्रोम पर एक बड़ा आरोप लगा है. सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का दावा है कि गूगल बिना यूजर्स की जानकारी या परमिशन के, बैकग्राउंड में 4GB का एक भारी-भरकम AI मॉडल डाउनलोड कर रहा है.

क्या है पूरा मामला?

सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स अलेक्जेंडर हनफ के मुताबिक गूगल क्रोम बैकग्राउंड में Gemini Nano नाम का एक नया AI सिस्टम से जुड़ी फाइलें इंस्टॉल कर रहा है. हनफ के मुताबिक क्रोम सबसे पहले यह चेक करता है कि आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर इस AI को रन कराने में सक्षम है भी या नहीं, जांच होती ही वह बिना किसी पॉप-अप, परमिशन या नोटिफिकेशन के डाउनलोड शुरू कर देता है.

हनफ ने गूगल क्रोम को लेकर अपने दावों को साबित करने के लिए macOS पर एक टेस्ट किया. उन्होंने पाया कि एक नया क्रोम प्रोफाइल बनाने के मात्रा 14 मिनट के अन्दर, ब्राउजर ने OptGuideOnDeviceModel नाम का एक नया फोल्डर बनाया और 4GB का डेटा डाउनलोड कर लिया. यह सब कुछ बैकग्राउंड में हुआ और यूजर को इसकी कोई भनक नहीं लगी और न ही कोई परमिशन मांगी गई यूजर से.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों डाउनलोड हो रही है यह फाइल?

माना जा रहा है कि यह AI मॉडल क्रोम के नए फीचर्स जैसे राइटिंग असिस्टेंस और दूसरे ऑन-डिवाइस AI टूल्स को पावर देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. हालांकि, विवाद इस बात पर है कि इतने बड़े आकार की फाइल के लिए यूजर्स को नोटिफिकेशन या परमिशन क्यों नहीं दिया गया.

जेब पर भी पड़ेगा असर

रिपोर्ट में क्रोम के इस प्रक्रिया पर चिंता जाहिर की गई है. हनफ का कहना है कि अगर दुनिया भर के करोड़ों क्रोम यूजर्स के कंप्यूटर पर 4GB का डेटा डाउनलोड होता है, तो यह पेटाबाइट्स और एक्सबाइट्स में पहुंच जाएगा. इससे भारी मात्रा में बिजली की खपत होगी और कार्बन भी ज्यादा बढ़ेगा, साथ ही यूजर्स की जेब पर भी भारी पड़ेगा जो सीमित या महंगे डेटा प्लान का इस्तेमाल करते हैं.

कैसे चेक करें और क्या है समाधान?

अगर आप भी चेक करना चाहते हैं कि आपके सिस्टम में यह फाइल है या नहीं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें:

सबसे पहले अपने कंप्यूटर में %LOCALAPPDATA%\ Google\ Chrome\ User Data डायरेक्टरी में जाएं और वहां OptGuideOn DeviceModel नाम का फोल्डर सर्च करें.

(ये भी पढे़ंः CMF Watch 3 Pro: नथिंग ने लॉन्च की 13 दिन तक चलने वाली वॉच, कीमत 7 हजार से कम)

हनफ का कहना है कि सिर्फ फाइल डिलीट करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्रोम इसे फिर से डाउनलोड कर सकता है. इसके लिए आपको क्रोम के एड्रेस बार में chrome://flags टाइप करना होगा और Optimization Guide On Device से जुड़े फ्लैग्स को डिसेबल करना होगा.

अभी इस पूरे मामले पर गूगल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. लेकिन प्राइवेसी और डेटा के शौकीनों के लिए यह खबर परेशान करने वाली है.

ये भी पढ़ेंः क्या है Mark Zuckerberg का AI Biohub? बना रहे इंसानी शरीर की ‘डिजिटल कॉपी’)

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Google ChromeGoogle Chrome AI Model Download

Trending news

बाहुबली S-400 ने उड़ाए PAK के होश, मगर भारत में बने इस हथियार ने दिया था बड़ा दर्द
operation sindoor
बाहुबली S-400 ने उड़ाए PAK के होश, मगर भारत में बने इस हथियार ने दिया था बड़ा दर्द
सो रहे थे दिल्लीवाले, जब PAK ने दागी फतेह-2 मिसाइल; वायु सेना ने उड़ा दिए थे परखचे
operation sindoor
सो रहे थे दिल्लीवाले, जब PAK ने दागी फतेह-2 मिसाइल; वायु सेना ने उड़ा दिए थे परखचे
बंगाल में 70 प्रतिशत आबादी, फिर भी 'अल्पसंख्यक' का दर्द क्यों झेल रहे थे हिंदू?
DNA
बंगाल में 70 प्रतिशत आबादी, फिर भी 'अल्पसंख्यक' का दर्द क्यों झेल रहे थे हिंदू?
पंजाब में ट्विन ब्लास्ट के बाद जम्मू में हाई अलर्ट, सिंदूर की बरसी पर सर्च ऑपरेशन
jammu kashmir news
पंजाब में ट्विन ब्लास्ट के बाद जम्मू में हाई अलर्ट, सिंदूर की बरसी पर सर्च ऑपरेशन
'कोर्ट की निगरानी में हो CBI जांच', चंद्रनाथ मर्डर पर TMC ने बहाए 'आंसू'
West Bengal news
'कोर्ट की निगरानी में हो CBI जांच', चंद्रनाथ मर्डर पर TMC ने बहाए 'आंसू'
बाइक सवारों ने घेरा फिर...सुवेंदु के PA की हत्या को कैसे दिया गया अंजाम?Inside Story
Bengal
बाइक सवारों ने घेरा फिर...सुवेंदु के PA की हत्या को कैसे दिया गया अंजाम?Inside Story
कौन थे सुवेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ, जिन्हें हमलावरों ने घेरकर मौत के घाट उतारा?
West Bengal news
कौन थे सुवेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ, जिन्हें हमलावरों ने घेरकर मौत के घाट उतारा?
वो 45 सेकंड, जब PAK हुक्मरानों के पैरों तले खिसकी जमीन, तबाह हुआ नूर खान एयर बेस
operation sindoor
वो 45 सेकंड, जब PAK हुक्मरानों के पैरों तले खिसकी जमीन, तबाह हुआ नूर खान एयर बेस
बंगाल में मौत का तांडव, सुवेंदु अधिकारी के PA की मध्यमग्राम में गोली मारकर हत्या
bengal news
बंगाल में मौत का तांडव, सुवेंदु अधिकारी के PA की मध्यमग्राम में गोली मारकर हत्या
पंजाब को कश्मीर बनाने की साजिश का पर्दाफाश, कैसे नई खालिस्तानी प्लानिंग की खुली पोल
DNA
पंजाब को कश्मीर बनाने की साजिश का पर्दाफाश, कैसे नई खालिस्तानी प्लानिंग की खुली पोल