Chrome यूजर्स सावधान! सरकारी एजेंसी ने जारी की गंभीर चेतावनी; चोरी हो सकता है आपका प्राइवेट डेटा

Google Chrome Warning: Google Chrome यूजर के लिए बड़ी और जरूरी खबर है. भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने गूगल क्रोम यूजर्स के लिए एक गंभीर सुरक्षा अलर्ट जारी किया है. कहा जा रहा है कि क्रोम में मिली खतरनाक कमजोरियों के जरिए हैकर्स आपके सिस्टम पर हमला कर सकते हैं और आपका पर्सनल डेटा, पासवर्ड से लेकर बैंकिंग जानकारी तक चोरी कर सकते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 22, 2025, 11:41 AM IST
Chrome यूजर्स सावधान! सरकारी एजेंसी ने जारी की गंभीर चेतावनी; चोरी हो सकता है आपका प्राइवेट डेटा

Google Chrome Warning: क्या आप भी अपने सवालों का जवाब जानने के लिए या कुछ सर्च करने के लिए Google Chrome का इस्तेमाल करते हैं? अगर हां तो जरा सावधान हो जाइए. Google Chrome उपयोग करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए बड़ी चेतावनी जारी हुई है. सरकार की साइबर सिक्योरिटी टीम CERT-In ने ब्राउजर में एक बड़ी कमजोरी का पता लगाया है, जिसका फायदा उठाकर हैकर्स सीधा आपके फोन में सेंध लगा सकते हैं. इस कमी को लेकर हैकर्स के गलत यूज के भी संकेत मिले हैं जिसके बाद खतरा और बढ़ गया है.  

सरकार की एजेंसी CERT-In ने अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर गूगल क्रम को प्रभावित करने वाली कई खामियों को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है. शुक्रवार शाम को पब्लिश हुए लेटेस्ट बुलेटिन में, पाई गई कमियों को हाई रिस्क की श्रेणी में बताया है. साइबर सिक्योरिटी फर्म के मुताबिक इन खामियों के जरिए हैकर्स क्रोम यूजर्स के सिस्टम पर दूर से ही कोई भी कोड चला सकते हैं. इससे बचने के लिए Windows, macOS और Linux पर गूगल क्रोम का यूज करने वाले सभी यूजर्स और ऑर्गनाइजेशन्स को वेब ब्राउजर बिना देर किए तुरंत अपडेट कर लें.

CERT-In ने जारी की चेतावनी 

Gadgets360 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने अपनी एडवाइजरी CIVN-2025-0330 में Chrome ब्राउजर से जुड़ी दो बड़ी कमजोरियों का जिक्र किया है. ये खामियां Windows, macOS और Linux सभी प्लैटफॉर्म्स को प्रभावित कर सकती हैं. इन बग्स को CVE-2025-13223 और CVE-2025-13224 नाम दिए गए हैं और इन्हें हाई-सीविरिटी कैटिगरी में रखा गया है. अलर्ट में कहा गया है कि इन कमजोरियों का फायदा उठाकर हैकर्स सिस्टम पर काबू पा सकते हैं या फिर चल रही सर्विसेज में समस्या पैदा कर सकते हैं.

CERT-In के मुताबिक इन कमियों के कारण से कोई रिमोट अटैकर बिना सुरक्षा वाले कंप्यूटर पर कोई अपना कोड रन करा सकता है. यह टाइप कन्फ्यूजन के कारण से भी हो सकता है. यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोड का एक हिस्सा ऐसे डेटा टाइप का इस्तेमाल करके किसी रिसोर्स को एक्सेस करने का प्रयास करता है जो ऑब्जेक्ट के असली टाइप से मैच नहीं करता है.

इस तरह के सभी खतरों से बचने के लिए CERT-In गूगल क्रोम को 142.0.7444.175/.176 वर्जन में अपडेट करने की सलाह दी है. इसके लिए आप अपने ब्राउजर के मेनू में जाकर और हेल्प पर टैप करें, इसके बाद अबाउट गूगल क्रोम सेलेक्ट करअपडेट्स को वेरिफाई और इंस्टॉल करलें. इससे आप इन खतरों से बच सकते हैं.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

TAGS

Google Chrome WarningCERT-In AdvisoryChrome Security

