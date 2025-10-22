Google Chrome और Firefox यूजर्स के लिए भारत सरकार ने जारी की अर्जेंट चेतावनी; तुरंत करें यह काम, नहीं तो...

CERT-In Warning: आज के डिजिटल युग में इंटरनेट ब्राउजिंग हमारे डेली लाइफ का अहम हिस्सा बन गया है. हम पर्सनल जानकारी से लेकर बैंकिंग और सोशल मीडिया तक हर कार्य वेब ब्राउजर्स के जरिए से ही करते हैं. ऐसे में अगर आप जिस ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि Google Chrome या Mozilla Firefox में कोई बड़ी कमी आ जाए तो यह आपकी जानकारी लीक कर सकता है. इसी को लेकर भारत सरकार ने गूगल क्रोम और Firefox यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है.

भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने Chrome और Firefox ब्राउजर्स को लेकर एक खास अलर्ट जारी किया है. इस अलर्ट में बताया गया है कि इन ब्राउजरों में कुछ ऐसी कमियां पाई गई हैं जिनका फायदा उठाकर साइबर अपराधी यूजर्स का डेटा चुरा सकते हैं. अगर समय रहते सावधान नहीं हुए तो आपकी प्राइवेट जानकारी हैकर्स के हाथ लग सकती है. गूगल क्रोम में मिली कमियां उसके वर्जन Chrome OS या ChromeOS Flex में सामने आई है. वहीं Mozilla Firefox की कमजोरियां उन लोगों के लिए खतरनाक हो सकती हैं जो Firefox का बेस ब्राउजर, ESR वर्जन या Thunderbird का यूज करते हैं.

साइबर कमियों से प्रभावित सॉफ्टवेयर वर्जन्स

Mozilla Firefox वर्जन 144 से पहले

Mozilla Firefox ESR वर्जन 140.4 से पहले

Mozilla Thunderbird वर्जन 140.4 से पहले

Mozilla Firefox ESR वर्जन 115.29 से पहले

Google Chrome OS वर्जन 16404.45.0 से पहले

Mozilla Thunderbird वर्जन 144 से पहले

Google Chrome, Mozilla Firefox के खतरे जान लीजिए

Mozilla से शुरू होकर, यह कमियां हैकर्स को प्रभावित कंप्यूटरों से विशेष जानकारी तक पहुंचा सकता है. जिससे हैकर्स डेटा चोरी जैसे कामों को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं. Mozilla के प्रोडक्ट्स में मिली कमजोरियां मुख्य रूप से इस तरह की हैं: MediaTrack-GraphImpl::GetInstance में use-after-free की समस्या के कारण मेमोरी करप्ट होने का खतरा है और विंडोज प्लेटफॉर्म पर वेब एक्सटेंशन के जरिए उपलब्ध कुछ API भी खतरा पैदा करते हैं.

इसके साथ ही एंड्रॉइड पर VisibilityChange इवेंट का इस्तेमाल करके ब्राउजर के एड्रेस बार को नकल बनाया जा सकता है और एंड्रॉइड कस्टम टैब्स में भी इसी तरह की स्पूफिंग का खतरा रहता है.

हैकर्स कर सकते हैं इस तरह हमला

Google Chrome में मिली कमियां Video, Sync और WebGPU जैसी सर्विस में हीप बफर ओवरफ्लो की वजह से हैं. सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब होता है कि कोई दूर बैठा हैकर वेब के जरिए हमला कर सकता है. बस हैकर्स आपको अपनी वेबसाइट पर किसी तरह से ले जाएगा और फिर किसी ऑफर का लालच देकर आपको क्लिक कराएगा. उसी एक क्लिक से हैकर आपके ब्राउजर या कंप्यूटर में एंट्री कर सकता है और आपका डेटा चुरा सकता है.

बचने के लिए क्या करें

इस तरह की सभी परेशानी से बचने के लिए तुरंत अपना Google Chrome और Mozilla Firefox को अपडेट कर लें. इसके साथ ही ब्राउउर को ऑटो-अपडेट पर सेट कर दें जिससे भविष्य में अपडेट अपने आप हो जाए. इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी भी अंजान लिंक या वेबसाइट पर क्लिक न करें.

