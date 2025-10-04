Advertisement
trendingNow12947065
Hindi Newsटेक

Chrome और Firefox को लेकर सरकार ने जारी किया अलर्ट! तुरंत कर लें ये काम, नहीं तो खतरे में पड़ जाएगा डेटा

CERT-In Warning: Google Chrome और Firefox यूजर्स के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है. भारत सरकार ने इन ब्राउजरों में गंभीर सुरक्षा खामियों को लेकर अलर्ट जारी किया है. एक्सपर्ट्स  के अनुसार अगर यूजर्स अपने ब्राउजर को तुरंत अपडेट नहीं करते हैं, तो उनके सिस्टम में क्रैश होने या हैकिंग जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 04, 2025, 07:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chrome और Firefox को लेकर सरकार ने जारी किया अलर्ट! तुरंत कर लें ये काम, नहीं तो खतरे में पड़ जाएगा डेटा

CERT-In Warning: अगर आप भी Google Chrome या फिर Mozilla Firefox ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए. भारत सरकार ने  Google Chrome और Mozilla Firefox  ब्राउजर यूजर्स के लिए खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है. साइबर एक्सपर्ट्स ने इन ब्राउजरों में गंभीर कमियों का पता लगाया है जो हैकर्स को आपके डिवाइस तर पहुंचने में मदद कर सकती है. इसलिए यूजर्स के लिए अलर्ट जारी किया गया है कि वे अपने ब्राउजर को तुरंत अपडेट करें जिससे किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम यानी CERT-In ने गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर यूजर्स के लिए हाई-लेवल सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है. एजेंसी के मुताबिक दोनों ब्राउजर्स में बड़ी कमियां मिली हैं जिनका फायदा उठाकर हैकर्स यूजर्स की प्राइवेट जानकारी चुरा सकते हैं, सिस्टम को क्रैश कर सकते हैं या सर्विस ठप कर सकते हैं. भारत में इन दोनों ब्राउजर्स का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए CERT-In ने सभी यूजर्स और कंपनियों को अपने ब्राउजर को अपडेट करने की सलाह दी है.

क्रोम के इस वर्जन में सबसे ज्यादा खतरा
CERT-In के मुताबिक गूगल क्रोम के पुराने वर्जन सबसे ज्यादा खतरे में हैं. Linux में 141.0.7390.54 से पहले और Windows व macOS में 141.0.7390.54/55 से पहले के वर्जन में कई खामियां मौजूद हैं. इन खामियों के जरिए हैकर्स किसी यूजर को मालवेयर से भरी वेबसाइट पर भेजकर उसके सिस्टम में मनचाहा कोड चला सकते हैं, सिक्योरिटी फीचर को बायपास कर सकते हैं, सिस्टम क्रैश कर सकते हैं या प्राइवेट डाटा तक पहुंच सकते हैं. इन कमजोरियों की वजह WebGPU और Video में Heap Buffer Overflow, Storage और Tab में जानकारी लीक, Media और Drmbox की गलतियां और V8 Engine में कमियां बताई गई हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः Jio-Airtel रह गए पीछे? इस कंपनी की है दुनिया की बेस्ट 5G सर्विस! जानें किसे मिला...

Firefox में भी सामने आई बड़ी कमियां
सिर्फ इतना ही नहीं मोजिला फायरफॉक्स में भी कई बड़ी खामियां सामने आई हैं. फायरफॉक्स के 143.0.3 वर्जन से पहले और iOS वर्जन 143.1 से पहले के यूजर्स प्रभावित हो सकते हैं. इन कमियों के कारण से कुकी स्टोरेज का गलत आइसोलेशन, Graphics Canvas2D में Integer Overflow और JavaScript Engine में गड़बड़ी पाई गई है. अगर कोई यूजर गलती से खतरनाक वेब रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देता है, तो हैकर्स सिस्टम पर रिमोट कोड चला सकते हैं और ब्राउजर में सेव डेटा तक पहुंच सकते हैं.

तुरंत करें ये काम
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक CERT-In ने इन दोनों एडवाइजरी को हाई रिस्क बताया है. एजेंसी ने साफ कहा है कि यूजर्स तुरंत अपने ब्राउजर को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लें. गूगल और मोजिला दोनों ने ही सिक्योरिटी पैच जारी कर दिए हैं, जिन्हें इंस्टॉल करना ही सबसे आसान और सुरक्षित उपाय है. इसके साथ ही यूजर्स CERT-In की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी डिटेल जानकारी और पैच लिंक देख सकते हैं.

ये भी पढे़ंः अब Instagram और X की होगी छुट्टी? ये स्वदेशी ऐप दे रहा कड़ी टक्कर, फीचर्स जान लीजिए

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

CERT-In warningGoogle Chromefirefox

Trending news

फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, साइट का दौरान करने पहुंचे मंत्री
Bullet train project
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, साइट का दौरान करने पहुंचे मंत्री
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द ही निकाले पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
Weather
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द ही निकाले पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
DNA
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
DNA
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
JNU
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
DNA Analysis
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA Analysis
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
DNA
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
PAK को तालिबान का सबसे बड़ा झटका, आमिर खान मुत्ताकी के पहले भारत दौरे का विश्लेषण
DNA Analysis
PAK को तालिबान का सबसे बड़ा झटका, आमिर खान मुत्ताकी के पहले भारत दौरे का विश्लेषण
127 हथियार, काली डायरी और जंग-ए-जिहाद... मुजाहिदीन आर्मी का खौफनाक आतंकी प्लान
DNA Analysis
127 हथियार, काली डायरी और जंग-ए-जिहाद... मुजाहिदीन आर्मी का खौफनाक आतंकी प्लान
;