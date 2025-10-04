Chrome और Firefox को लेकर सरकार ने जारी किया अलर्ट! तुरंत कर लें ये काम, नहीं तो खतरे में पड़ जाएगा डेटा

CERT-In Warning: अगर आप भी Google Chrome या फिर Mozilla Firefox ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए. भारत सरकार ने Google Chrome और Mozilla Firefox ब्राउजर यूजर्स के लिए खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है. साइबर एक्सपर्ट्स ने इन ब्राउजरों में गंभीर कमियों का पता लगाया है जो हैकर्स को आपके डिवाइस तर पहुंचने में मदद कर सकती है. इसलिए यूजर्स के लिए अलर्ट जारी किया गया है कि वे अपने ब्राउजर को तुरंत अपडेट करें जिससे किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम यानी CERT-In ने गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर यूजर्स के लिए हाई-लेवल सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है. एजेंसी के मुताबिक दोनों ब्राउजर्स में बड़ी कमियां मिली हैं जिनका फायदा उठाकर हैकर्स यूजर्स की प्राइवेट जानकारी चुरा सकते हैं, सिस्टम को क्रैश कर सकते हैं या सर्विस ठप कर सकते हैं. भारत में इन दोनों ब्राउजर्स का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए CERT-In ने सभी यूजर्स और कंपनियों को अपने ब्राउजर को अपडेट करने की सलाह दी है.

क्रोम के इस वर्जन में सबसे ज्यादा खतरा

CERT-In के मुताबिक गूगल क्रोम के पुराने वर्जन सबसे ज्यादा खतरे में हैं. Linux में 141.0.7390.54 से पहले और Windows व macOS में 141.0.7390.54/55 से पहले के वर्जन में कई खामियां मौजूद हैं. इन खामियों के जरिए हैकर्स किसी यूजर को मालवेयर से भरी वेबसाइट पर भेजकर उसके सिस्टम में मनचाहा कोड चला सकते हैं, सिक्योरिटी फीचर को बायपास कर सकते हैं, सिस्टम क्रैश कर सकते हैं या प्राइवेट डाटा तक पहुंच सकते हैं. इन कमजोरियों की वजह WebGPU और Video में Heap Buffer Overflow, Storage और Tab में जानकारी लीक, Media और Drmbox की गलतियां और V8 Engine में कमियां बताई गई हैं.

Firefox में भी सामने आई बड़ी कमियां

सिर्फ इतना ही नहीं मोजिला फायरफॉक्स में भी कई बड़ी खामियां सामने आई हैं. फायरफॉक्स के 143.0.3 वर्जन से पहले और iOS वर्जन 143.1 से पहले के यूजर्स प्रभावित हो सकते हैं. इन कमियों के कारण से कुकी स्टोरेज का गलत आइसोलेशन, Graphics Canvas2D में Integer Overflow और JavaScript Engine में गड़बड़ी पाई गई है. अगर कोई यूजर गलती से खतरनाक वेब रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देता है, तो हैकर्स सिस्टम पर रिमोट कोड चला सकते हैं और ब्राउजर में सेव डेटा तक पहुंच सकते हैं.

तुरंत करें ये काम

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक CERT-In ने इन दोनों एडवाइजरी को हाई रिस्क बताया है. एजेंसी ने साफ कहा है कि यूजर्स तुरंत अपने ब्राउजर को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लें. गूगल और मोजिला दोनों ने ही सिक्योरिटी पैच जारी कर दिए हैं, जिन्हें इंस्टॉल करना ही सबसे आसान और सुरक्षित उपाय है. इसके साथ ही यूजर्स CERT-In की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी डिटेल जानकारी और पैच लिंक देख सकते हैं.

