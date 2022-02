आपके डिवाइस पर जल्द दिखेगा Google Chrome का नया अवतार, जानिए क्या हैं फीचर

वाशिंगटनः कहते हैं न, बदलाव ही प्रकृति का नियम है. इससे जानवर, इंसान, धरती क्या टेक्नोलॉजी भी अछूती नहीं है. ऐसा ही एक बदलाव Google Chrome पर दिखने जा रहा है. साल 2014 के बाद Google Chrome अपना लोगो बदल रहा है. Chrome के लिए काम करने वाले डिज़ाइनर Elvin Hu ने अपने Twitter हैंडल पर नए लोगो की तस्वीर पेश की है.

हमारी सहयोगी वेबसाइट विऑन में छपी खबर के अनुसार, एल्विन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हम 8 साल में पहली बार क्रोम के ब्रांड आइकन को रीफ्रेश कर रहे हैं. नया आइकन जल्द ही आपके डिवाइस पर दिखने लगेगा. नए लोगो में, तीन रंग - लाल, पीला और हरा बस सपाट हैं और उनकी कोई छाया नहीं है. साथ ही बीच में नीला घेरा बड़ा और चमकीला लगता है.

Some of you might have noticed a new icon in Chrome’s Canary update today. Yes! we’re refreshing Chrome’s brand icons for the first time in 8 years. The new icons will start to appear across your devices soon. pic.twitter.com/aaaRRzFLI1

— Elvin (@elvin_not_11) February 4, 2022