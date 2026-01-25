Mac यूजर्स के लिए बड़ा झटका! इस सिस्टम में अब नहीं चलेगा Chrome ब्राउजर, जानिए क्या होगा असर

Advertisement
गूगल कंपनी ने साफ कर दिया है अब उनका Chrome ब्राउजर कुछ पुराने macOS वर्जन में सही से काम नहीं करेंगा. क्योंकि कंपनी पुराने macOS 12 Monterey डिवाइस के लिए अपडेट देना बंद करने वाली है. इससे इन मैकबुक या iMac में Chrome ब्राउजर इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 25, 2026, 08:52 AM IST
अगर आप मैकबुक या iMac इस्तेमाल करते हैं और आपका सिस्टम थोड़ा पुराना है, तो यह खबर आपके काम की है. गूगल कंपनी ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में उसका Chrome ब्राउजर कुछ पुराने macOS वर्जन के लिए पहले जैसा सपोर्ट देना बंद करने वाला है. इसका मतलब अब कंपनी पुराने macOS वर्जन पर अपडेट देना बंद करने वाली है. जिससे इन मैकबुक या iMac में Chrome ब्राउजर तो खुलेगा, लेकिन धीरे-धीरे कमजोर और पुराना हो जाएगा. 

जुलाई 2026 से बंद होगा सपोर्ट
गूगल ने बताया है कि macOS 12 Monterey पर Chrome का आखिरी पूरा सपोर्ट एक खास वर्जन तक ही रहेगा. उसके बाद आने वाले नए Chrome अपडेट इस सिस्टम पर नहीं मिलेंगे. यानी जुलाई 2026 के बाद Monterey चलाने वाले यूजर्स को न नए फीचर मिलेंगे, न सिक्योरिटी अपडेट. कंपनी का कहना है कि अब Chrome के नए वर्जन चलाने के लिए macOS 13 या उससे नया सिस्टम जरूरी होगा. 

क्या बदलने वाला है?
जिन लोगों के Mac में पुराना सिस्टम चल रहा है, उन्हें आगे Chrome के नए अपडेट नहीं मिलेंगे. अपडेट का मतलब सिर्फ नया डिजाइन या फीचर नहीं होता, बल्कि सिक्योरिटी सुधार भी होते हैं. ऐसे में जब ये रुक जाता है तो ब्राउज़र कमजोर पड़ने लगता है. अगर सलर भाषा में कहें तो आपका Chrome समय के साथ पुराना होता जाएगा, जबकि इंटरनेट आगे बढ़ता रहेगा.

कंपनी क्यों लिया गया यह फैसला?
टेक कंपनियां आम तौर पर उन्हीं सिस्टम्स को सपोर्ट करती हैं जिन्हें बनाने वाली कंपनी (यहां Apple) खुद भी नए अपडेट दे रही हो. जैसे-जैसे सिस्टम पुराना होता जाता है, उसे सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाता है. इसी वजह से गूगल भी अब पुराने सिस्टम से दूरी बना रहा है. 

यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा?
पुराने macOS 12 Monterey पर Chrome का अपडेट ना मिलने से इसके यूजर्स को काफी नुकसान होगा. इसमें सबसे पहला खतरा यूजर की सिक्योरिटी को लेकर होने वाला है. जब ब्राउजर को नए सिक्योरिटी पैच नहीं मिलेंगे, तो डिवाइस में वायरस, हैकिंग और ऑनलाइन हमलों का खतरा बढ़ सकता है. दुसरा सबसे बना नुकसान नए फीचर को लेकर होगा. Chrome में समय-समय पर नए टूल, स्पीड सुधार और काम आसान करने वाले फीचर जुड़ते रहते हैं. ऐसे में Monterey वाले यूजर्स को ये नए फीचर मिलने बंद हो जाएंगे. इसका तीसरा सबसे बड़ा घाटा यूजर को वेबसाइट चलने होगा. आने वाले समय में कई वेबसाइट और वेब ऐप नए ब्राउजर टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनेंगे. पुराना Chrome उन साइट्स को सही से खोल नहीं पाएंगा. 

क्या करें Monterey यूजर्स?
अगर आपका मैक नए macOS वर्जन में अपडेट हो सकता है, तो समय रहते सिस्टम अपग्रेड कर लेना बेहतर रहेगा. इससे Chrome के साथ-साथ दूसरी ऐप्स भी ठीक से चलती रहेंगी. लेकिन अगर आपका डिवाइस बहुत पुराना है और अपडेट सपोर्ट नहीं करता, तो भविष्य में आपको नया सिस्टम लेने पर भी विचार करना पड़ सकता है. पुराने सिस्टम पर टिके रहना अब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. 

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं.

