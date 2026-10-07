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अब Chrome खुद करेगा आपके ऑनलाइन काम! आ गया Auto Browse फीचर; जानिए कैसे करें इस्तेमाल

Google ने भारत के Chrome यूजर्स के लिए ऑटो ब्राउज फीचर रोल आउट कर दिया है. जिससे अब जेमिनी AI की सहायता से आप सिर्फ बोलकर वेबसाइट्स खंगालने, फॉर्म भरने और शॉपिंग करने जैसे काम कर सकेंगे.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Oct 07, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 01:49 PM IST
अब Chrome खुद करेगा आपके ऑनलाइन काम! आ गया Auto Browse फीचर; जानिए कैसे करें इस्तेमाल
Image Credit: क्रोम न्यू अपडेट

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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