Google Chrome यूजर्स की हुई मौज! अब फालतू के नोटिफिकेशन से मिलेगा छुटकारा, क्रोम खुद करेगा ये काम, जानिए कैसे

Google Chrome New Feature: Google Chrome ने अपने यूजर्स के लिए एक नया और शानदार फीचर पेश किया है. इस फीचर की सहायता से क्रोम खुद यह पहचान सकेगा कि कौन सी वेबसाइट्स की नोटिफिकेशन्स आपके लिए जरूरी है और कौन से नोटिफिकेशन गैरजरूरी है. पहचान करने के बाद ब्राउजर उन अनचाही नोटिफिकेशन्स को अपने आप ब्लॉक कर देगा.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 13, 2025, 01:59 PM IST
Google Chrome New Feature: वेबसाइट पर आने वाले नोटिफिकेशन अक्सर यूजर्स को परेशान कर देते हैं. यूजर्स की इसी परेशानी को अब Google ने Chrome ने दूर कर दिया है. इसको लेकर गूगल क्रोम ने नया अपडेट जारी कर दिया है. इस अपडेट में यूजर्स को अनचाही या फालतू नोटिफिकेशन्स से छुटकारा दिलाएगा. अब ब्राउजर अपने आप उन वेबसाइट्स की नोटिफिकेशन परमिशन हटा देगा जिनसे आप लंबे समय तक इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब है कि अब क्रोम (Chrome Browser) पर कम झंझट और ज्यादा साफ-सुथरी ब्राउजिग का एक्सपीरियंस मिलने वाला है.

क्यों लाया गया यह फीचर?
वैसे तो वेबसाइट नोटिफिकेशन्स आपको जरूरी खबरों या अपडेट्स से कनेक्ट करने के लिए बनाए गए थे. लेकिन धीरे-धीरे ये लोगों के लिए सिरदर्द का कारण बन गए. कई वेबसाइट्स बिना किसी खास काम के नोटिफिकेशन भेजने की परमिशन मांग लेती है और फिर लगातार फालतू जानकारी भेजकर परेशान करती हैं. यूजर्स की इसी परेशानी को लेकर गूगल ने पाया कि 1% से भी कम लोग इन नोटिफिकेशन्स पर ध्यान देते हैं. इसी परेशानी को कम करने के लिए क्रोम अब उन वेबसाइट्स के नोटिफिकेशन भेजने की इजाजत यानी Permission खुद ही हटा देगा जिन्हें आपने काफी समय से विजिट नहीं किया है.

जानिए कैसे काम करेगा यह नया फीचर 
गूगल क्रोम का नया फीचर डेस्कटॉप और एंड्रॉयड यूजर्स के लिए जारी हुआ है. जिसके तहत किसी वेबसाइट के नोटिफिकेशन्स को आप काफी समय तक नहीं देखते या उन पर क्लिक नहीं करते तो क्रोम अपने आप उस वेबसाइट से नोटिफिकेशन भेजने की परमिशन हटा देगा. परमिशन बंद करने के बाद क्रोम खुद आपको बताएगा कि इस वेबसाइट की परमिशन हटा दी गई है.

अगर आप किसी वेबसाइट के नोटिफिकेशन्स फिर से शुरू करना चाहते हैं तो आप क्रोम के सेफ्टी चेक (Safety Check) या सेटिंग्स (Settings) में जाकर आसानी से उन्हें फिर से ऑन कर सकते हैं.

यूजर्स को होगा फायदा
गूगल की टेस्टिंग में सामने आया है कि इस कदम से यूजर्स का ध्यान कम भटकता है और उनका ब्राउजिंग एक्सपीरियंस बेहतर रहता है. साथ ही जिन वेबसाइट्स ने कम, लेकिन काम के नोटिफिकेशन्स भेजे उनका एंगेजमेंट भी थोड़ा बढ़ गया. इसका मतलब है कि अब वेबसाइट्स को भी ज्यादा नोटिफिकेशन्स भेजने की बजाय क्वालिटी पर ध्यान देना होगा.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

