लाखों Mac यूजर्स को लगेगा बड़ा झटका! Google के एक फैसले ने बढ़ाई मुसीबत, क्या अब बदलना पड़ेगा कंप्यूटर?

Google Chrome Mac Updates: क्या आप भी पुराने Mac यूजर हैं और इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए Google Chrome का इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए. बहुत ही जल्द आप अपने मैक में गूगल क्रोम चलना बंद हो सकता है. गूगल इस साल के आखिरी तक अपने क्रोम ब्राउजर को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिसके तहत macOS Monterey पर चलने वाले Apple कंप्यूटर्स के लिए Chrome अपडेट्स देना बंद कर सकता है.

क्या है पूरा मामला?

साल 2021 में दिग्गज टेक कंपनी Apple ने macOS Monterey लॉन्च किया था. लॉन्च के 5 साल के बाद भी अभी भी यह डिवाइस लाखों यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिया है और इसके यूजर्स की बड़ी संख्या भी है. अब Apple ने अब इसे पूरी तरह सपोर्ट करना बंद कर दिया है. इसी के नक्शेकदम पर चलते हुए गूगल ने भी पुराने सिस्टम से अपना हाथ खींचने का फैसला किया है, जिसके तहत गूगल क्रोम के नए अपडेट मिलना बंद हो जाएगा.

क्या आपका ब्राउजर काम करना बंद कर देगा?

अब लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या क्रोम को नया अपडेट न मिलने से ब्राउजर बंद हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, Chrome अचानक से गायब नहीं होगा. यह आपके सिस्टम पर पहले की तरह ही खुलेगा और वेबसाइट्स भी लोड होंगी. लेकिन असली खतरा सिक्योरिटी फीचर को लेकर है. अपडेट्स बंद होने का मतलब है कि आपको कोई नया सिक्योरिटी पैच (Security Fix) नहीं मिलेगा. ब्राउजर नए फीचर्स और बदलावों को नहीं पाएगा. पुराने वर्जन पर हैकिंग और वायरस का खतरा कई गुना तक बढ़ जाएगा.

यूजर्स के पास क्या होगा विकल्प?

अगर आपका Mac पुराना है और macOS के नए वर्जन पर अपडेट नहीं हो सकता तो आपके पास तीन रास्ते होंगे-

जोखिम के साथ इस्तेमाल

आप बिना अपडेट के Chrome चलाना जारी रखें जो आपकी प्राइवेसी के लिए खतरनाक है.

किसी ऐसे ब्राउजर पर स्विच करें जो अब भी पुराने macOS को सपोर्ट करता हो.

कई यूजर्स के लिए यह नया MacBook या iMac खरीदने का एक मजबूरन सिग्नल भी हो सकता है.

