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Hindi NewsटेकGoogle ने सालों बाद मानी यूजर्स की बात! अब ब्राउजिंग का अंदाज होगा एकदम नया, Chrome में आया खास फीचर

Google ने सालों बाद मानी यूजर्स की बात! अब ब्राउजिंग का अंदाज होगा एकदम नया, Chrome में आया खास फीचर

Google Chrome New Feature: क्या आप भी ब्राउजर में दर्जनों टैब खोलकर काम करते हैं और जरूरी पेज खोजते-खोजते परेशान हो जाते हैं? जवाब अगर हां है तो अब आपकी परेशानी दूर हो गई है. Google Chrome ने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए एक नया फीचर पेश किया है. अब आपको टैब्स के लिए ऊपर की ओर देखने की जरूरत नहीं होगी. गूगल ने Vertical Tabs और रिफ्रेश्ड Reading Mode पेश किया है जो आपकी ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को बदल देगा.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 08, 2026, 11:06 AM IST
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Google ने सालों बाद मानी यूजर्स की बात! अब ब्राउजिंग का अंदाज होगा एकदम नया, Chrome में आया खास फीचर

Chrome Vertical Tabs: इंटरनेट पर कोई जरूरी काम करने के दौरान बहुत सारे टैब्स खोलना हम सभी की आदती होती है, लेकिन एक साथ कई टैब्स ओपन करने से स्क्रीन पर जो 'खिचड़ी' पकती है वह काम की स्पीड को मानों ब्रेक लगा देती है. यूजर्स की इसी परेशानी को देखते हुए Chrome ब्राउजर ने एक नया फीचर लाया है. क्रोम ब्राउजर के नए फीचर से आपको टैब्स ढूंढने के लिए ऊपर की ओर देखने की जरूरत नहीं होगी, इसके लिए गूगल ने Vertical Tabs और एक नया Reading Mode लाया है. क्रोम का यह नया अपडेट न सिर्फ आपके काम को आसान बनाएगा बल्कि ब्राउजिंग के अब तक के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल भी देगा.

अब साइड में दिखेंगे सभी टैब

आमतौर पर क्रोम में टैब्स ऊपर की तरफ पट्टी में दिखाई देते हैं, लेकिन नए अपडेट के बाद अब आप इन्हें स्क्रीन के बाईं या दाईं तरफ अपने मन के अनुसार शिफ्ट कर सकेंगे. इससे न सिर्फ वेबसाइट का पूरा नाम पढ़ना आसान हो जाएगा बल्कि Tab Groups को मैनेज करना भी आसान हो जाएगा. एक बार इसे इनेबल करने के बाद यह तब तक डिफॉल्ट रहेगा जब तक आप इसे फिर पुराने स्टाइल में न बदलें. यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए गेम-चेंजर साबित होगा जिन्हें हॉरिजॉन्टल टैब्स में पेज का टाइटल पढ़ने में दिक्कत होती थी.

Reading Mode भी हुआ अपडेट

वर्टिकल टैब्स के साथ-साथ गूगल ने अपने Reading Mode को भी पूरी तरह से रिफ्रेश कर दिया है. अब रीडिंग मोड एक फुल-पेज इंटरफेस के साथ आएगा, जो ऐड और फालतू के पॉप-अप्स को हटाकर आपको सिर्फ टेक्स्ट पढ़ने पर फोकस करने में मदद करेगा. 

कैसे करें शुरू?

गूगल के मुताबिक यूजर्स किसी भी समय क्रोम टैब पर राइट क्लिक करके Show Tabs Vertically ऑप्शन चुनकर इसे एक्टिवेट कर सकते हैं. कंपनी ने यह भी साफ किया कि टैब खोलने की कोई नई लिमिट नहीं है यह पहले की तरह ही आपके हार्डवेयर की परफार्मेंस पर निर्भर करेगा.

(ये भी पढ़ेंः 'जनता को Free में पैसे बांटो...' एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को क्यों कही ये बात?)

क्यों पड़ा गूगल को यह कदम उठाना?

टेक एक्सपर्ट्स की मानों तो नए-नए ब्राउजर्स से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते Google Chrome लगातार नए फीचर्स ला रहा है. इससे पहले भी Chrome में AI, Split View और Autofill जैसे अपडेट्स आ चुके हैं. कंपनी के अनुसार Vertical Tabs और नया Reading Mode फीचर धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचाया जाएगा.

(ये भी पढ़ेंः AC फेंकने लगेगा गर्म हवा! ये छोटा सा काम करते ही मस्ती में कटेगी गर्मी, खर्चा होगा..)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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