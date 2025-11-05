Google Chrome का नया कमाल! अब DL-पासपोर्ट समेत जरूरी जानकारी खुद भरेगा, जानें यह फीचर कैसे करेगा काम

Google Chrome New Features: अगर आप भी Google Chrome का इस्तेमाल करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस और भी शानदार होने वाला है. क्रोम ब्राउजर अब आपके लिए और भी ज्यादा स्मार्ट हो गया है! अभी तक क्रोम आपके पासवर्ड और पेमेंट डिटेल्स ऑटोफिल करता था लेकिन अब इसमें नए फीचर्स भी जुड़ गए हैं. Google Chrome अब आपके पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की डिटेल्स भी सुरक्षित तरीके से सेव रखेगा और जरूरत पड़ने पर ऑटोफिल करेगा. यानी इस नए फीचर के आने के बाद ऑनलाइन फॉर्म भरना या इससे जुड़ा कोई और काम आसान और तेज हो जाएगा. आइए जानते हैं कैसे इस नई सुविधा से आपका समय बचेगा और आपकी जानकारी भी सेफ रहेगी.

Google ने अपने Chrome ब्राउजर के Autofill फीचर में बड़ा अपडेट लाया है. अब तक Chrome सिर्फ पासवर्ड, कॉन्टैक्ट और पेमेंट डिटेल्स ही सेव करके ऑटोमैटिक भर पाता था, लेकिन अब यह इससे कहीं ज्यादा काम करेगा.

क्या है यह नया फ़ीचर?

Chrome अब आपकी कुछ ज्यादा सेंसिटिव पहचान संबंधी डिटेल्स को भी सेफ तरीके से सेव रखेगा और ऑटोमैटिक करेगा.

इन चीजों को ऑटोफिल करेगा क्रोम:

पासपोर्ट: नंबर, जारी होने और एक्सपायरी की डेट.

ड्राइवर का लाइसेंस: लाइसेंस नंबर, जारी करने वाला राज्य/देश.

गाड़ी संबंधी जानकारी: लाइसेंस प्लेट नंबर और VIN

यह फीचर यात्रा, सरकारी या रेंटल फॉर्म भरने के काम को बहुत तेज बना देगा. उदाहरण के लिए, कार रेंटल फॉर्म भरते समय, Chrome अब आपका नाम, लाइसेंस नंबर और राज्य जैसी सभी जरूरी जानकारी अपने आप भर देगा.

अब फॉर्म डिटेक्शन हुआ और भी बेहतर

Google का कहना है कि उन्होंने फॉर्म डिटेक्शन को भी बेहतर बनाया है. इसका मतलब है कि Chrome अब

कॉम्प्लेक्स फॉम के लेआउट को बेहतर ढंग से समझेगा.

ऐसे फील्ड्स को भी पहचान लेगा जिनके नाम स्टैंडर्ड नहीं हैं.

अलग-अलग फॉर्मेटिंग स्टाइल को भी समझ पाएगा.

इससे फॉर्म सबमिट करते समय गलतियां कम होंगी और काम जल्दी होगा.

पूरी सुरक्षा देगा Google

Google ने जोर देते हुए कहा है कि यूजर की प्राइवेसी उनके लिए सबसे ज़रूरी है:

डेटा यूजर की परमिशन के बाद ही सेव किया जा सकेगा.

सभी पर्सनल जानकारी एन्क्रिप्टेड रहती है.

Chrome, सेंसिटिव फील्ड्स को भरने से पहले आपसे कन्फर्मेशन जरूर लेगा.

ध्यान दें इस Enhanced Autofill को इस्तेमाल करने के लिए आपको Chrome को पेज का URL और कुछ कंटेंट Google के सर्वर पर भेजने की परमिशन देनी होगी जिससे सिस्टम फऑर्म के टाइप का पहचान कर सके.

अब जानिए Chrome में इसे ऑन कैसे करें? डेस्कटॉप के लिए

सबसे पहले Google Chrome पर जाएं. यहां ऊपर-दाएं कोने में तीन-डॉट मेन्यू पर क्लिक करें. इसके बाद Settings में जाएं. Autofill and passwords पर टैप करें. Enhanced autofill पर क्लिक करें. बस इससे यह फीचर एक्टिव हो जाता है.

इसके साथ ही Chrome understands forms better and can autofill them faster for you." को ऑन कर दें. जिससे Chrome फॉर्म्स को बेहतर समझता है और उन्हें आपके लिए तेजी से ऑटोफिल कर सकता है.

