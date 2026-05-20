Claude Mythos से टक्कर लेने के लिए सुंदर पिचाई ने उतारा ऐसा AI हथियार, जिससे उड़ जाएगी Anthropic और OpenAI की नींद!

Google अब सिर्फ चैटबॉट और AI कंटेंट टूल्स तक सीमित नहीं रहना चाहता. कंपनी ने Google I/O 2026 इवेंट में अपने नए AI आधारित सिक्योरिटी सिस्टम CodeMender को बड़े स्तर पर पेश किया है. यह टूल सॉफ्टवेयर कोड में मौजूद कमजोरियों को खोजने और उन्हें ठीक करने में मदद करेगा. Google ने इस टूल को पिछले साल चुपचाप पेश किया था, लेकिन अब कंपनी इसे बिजनेस और सरकारी संस्थानों के लिए एक बड़े प्रोडक्ट के तौर पर सामने ला रही है. बढ़ते साइबर हमलों और डेटा चोरी की घटनाओं के बीच AI कंपनियां अब Cybersecurity को अगला बड़ा बाजार मान रही हैं.

Claude Mythos के बाद तेज हुई AI कंपनियों की रेस

हाल ही में Anthropic ने अपने Claude Mythos Preview मॉडल का ऐलान किया था. रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह मॉडल इतना ताकतवर है कि इसे पूरी तरह पब्लिक के लिए रिलीज नहीं किया गया. इसके बाद टेक इंडस्ट्री में काफी चर्चा शुरू हो गई. बैंकिंग सेक्टर और सरकारी एजेंसियां ऐसे AI सिस्टम्स में दिलचस्पी दिखा रही हैं, जो डिजिटल सिक्योरिटी को मजबूत बना सकें. इसी बीच OpenAI ने भी अपना सिक्योरिटी फोकस्ड AI सिस्टम पेश किया. अब Google ने CodeMender के जरिए इस रेस में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है.

क्या करता है Google का CodeMender?

CodeMender एक AI आधारित सिस्टम है, जिसे सॉफ्टवेयर कोड में खामियां और कमजोरियां खोजने के लिए तैयार किया गया है. यह सिर्फ समस्या पकड़ने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसे ठीक करने के सुझाव भी देगा. Google DeepMind के Chief Technology Officer Koray Kavukcuoglu ने बताया कि यह टूल साइबर खतरों को बड़ा बनने से पहले ही रोकने में मदद करेगा. AI मॉडल को लाखों लाइनों के कोड पर ट्रेन किया गया है, जिससे यह इंसानों की तुलना में कहीं तेजी से सिक्योरिटी चेक कर सकता है. जहां किसी कंपनी की टीम को हफ्तों या महीनों का समय लगता है, वहां यह AI सिस्टम काफी कम समय में काम पूरा कर सकता है.

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सरकारों और कंपनियों से शुरू हुई बातचीत

Google ने बताया कि उसने कई एंटरप्राइज कंपनियों और सरकारी संस्थाओं के साथ बातचीत शुरू कर दी है. ये संस्थाएं अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा जांच के लिए CodeMender का इस्तेमाल करना चाहती हैं. आज के समय में बड़ी कंपनियां और सरकारी नेटवर्क लगातार साइबर हमलों का निशाना बन रहे हैं. ऐसे में AI आधारित सिक्योरिटी टूल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है. Google का मानना है कि CodeMender इस क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है.

Sundar Pichai ने भी माना AI सिक्योरिटी का बढ़ता महत्व

Google CEO Sundar Pichai ने भी साइबर सिक्योरिटी में बड़े AI मॉडल्स की अहमियत को स्वीकार किया. प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि Anthropic ने यह दिखाया है कि AI सिस्टम सिक्योरिटी से जुड़े कामों में कितना उपयोगी हो सकता है. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि Google के पास इस क्षेत्र में मुकाबला करने की पूरी क्षमता है. कंपनी अब अपने Gemini AI और DeepMind टेक्नोलॉजी को सिक्योरिटी सेक्टर में और ज्यादा इस्तेमाल करना चाहती है.

AI Cybersecurity बना टेक इंडस्ट्री का नया भविष्य

अब AI कंपनियां सिर्फ चैटबॉट या इमेज जनरेशन तक सीमित नहीं रहना चाहतीं. Cybersecurity ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहां AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. CodeMender जैसे टूल्स आने वाले समय में कंपनियों, बैंकों और सरकारों के लिए बेहद जरूरी बन सकते हैं. जैसे-जैसे साइबर हमले बढ़ेंगे, वैसे-वैसे AI आधारित सिक्योरिटी सिस्टम्स की अहमियत भी बढ़ती जाएगी. Google का यह कदम दिखाता है कि आने वाले वर्षों में AI और साइबर सिक्योरिटी का रिश्ता और मजबूत होने वाला है.