Gmail डेटा चोरी की खबरों पर Google का बड़ा बयान, 250 करोड़ यूजर्स की डिटेल्स हैक हुई या नहीं? जानें पूरा मामला
Hindi News

Gmail डेटा चोरी की खबरों पर Google का बड़ा बयान, 250 करोड़ यूजर्स की डिटेल्स हैक हुई या नहीं? जानें पूरा मामला

Google Confirms Gmail Users Data is Safe: गूगल ने क्लियर किया है कि 250 करोड़ यूजर्स का डेटा हैक होने की खबर पूरी तरह से झूठी है. कंपनी का कहना है कि जीमेल का सिक्योरिटी सिस्टम एकदम सुरक्षित है और किसी भी यूजर का पर्सनल डेटा चोरी नहीं हुआ है. जानें डिटेल में... 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 02, 2025, 04:54 PM IST
Gmail डेटा चोरी की खबरों पर Google का बड़ा बयान, 250 करोड़ यूजर्स की डिटेल्स हैक हुई या नहीं? जानें पूरा मामला

Google's Statement on Gmail Users Data Breached: Google का कहना है कि Gmail यूजर्स का डेटा हैक होने की खबर बिलकुल गलत है. पिछले हफ्ते चर्चा हुई थी कि Gmail के सर्वर पर अटैक करके हैकर्स ने 250 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स का डेटा लीक हुआ था. गूगल का इस पर दावा है कि किसी भी यूजर का डेटा चोरी नहीं हुआ है. साथ ही कंपनी का कहना है कि गूगल की तरफ से किसी को भी पासवर्ड रीसेट करने या अकाउंट सिक्योर करने का कोई अलर्ट भी नहीं भेजा था.

Gmail की सिक्योरिटी पर गूगल का भरोसा

हाल ही में फैली Gmail डेटा चोरी की खबरों पर Google ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखकर बताया है कि जीमेल की सिक्योरीटी बेहद मजबूत और भरोसेंमद है. गूगल ने इन सभी अफवाहों को झूठा साबित किया है. कंपनी ने यह भी क्लियर किया है कि किसी भी यूजर को पासवर्ड बदलने का कोई अलर्ट नहीं भेजा गया है. 

ब्लॉग में कंपनी ने बताया है कि गूगल प्लेटफॉर्म पर हैकर्स अक्सर अटैक करने की कोशिश करते है. गूगल का कहना है कि उसका सिक्योरिटी सिस्टम इतना असरदार और मजबूत है कि वे 99.9% से ज्यादा फिशिंग और मैलवेयर अटैक को डेटा तक पहुंचने से रोकते हैं. 

स्मार्ट Password और Passkey से रखें अकाउंट सुरक्षित

Google का कहना है कि उनके लिए यूजर्स के डेटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी है, गूगल हमेशा से यूजर्स को सुरक्षित और मजबूत पासवर्ड या Passkeys को यूज करने की सलाह देती है. पासकी को गूगल ने पासवर्ड का सुरक्षित अल्टरनेटिव ऑप्शन बताया है.

रिपोर्ट्स ने किया बड़ा दावा
हाल ही में रिपोर्ट्स में सनसनीखेज दावा किया था कि ओपन ऑथराइजेशन टोकन में कमी के कारण डेटा चोरी हुई है. रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि जीमेल यूजर्स का पासवर्ड लीक नहीं हुआ है. लेकिन उनके नाम, फोन नंबर और पर्सनल डिटेल्स हैकर्स के हाथ लग गए है. इसके साथ ही लोगों को अकाउंट सिक्योर करने के लिए पासवर्ड बदलने का अलर्ट भी दिया गया था.   

