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क्या होता है 'Google Data Centre', इसके लिए Vizag को ही क्यों चुना गया? CM चंद्रबाबू के इस मेगा प्रोजेक्ट की हर बारीकी जानें

Google Data Centre Vizag News: आंध्र प्रदेश के लिए आज का दिन बहुत खास रहने वाला है. राज्य के सीएम विशाखापत्तनम शहर में गूगल के डाटा सेंटर की आधारशिला रखने जा रहे हैं. करीब 12 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा में बनने वाला यह सेंटर राज्य को भारत का टेक हब बनाने वाला है. 

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Edited By: Devinder Kumar|Last Updated: Apr 28, 2026, 12:54 AM IST
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क्या होता है 'Google Data Centre', इसके लिए Vizag को ही क्यों चुना गया? CM चंद्रबाबू के इस मेगा प्रोजेक्ट की हर बारीकी जानें

Chandrababu Naidu Google Project Vizag News: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 28 अप्रैल को विशाखापत्तनम (Vizag) में गूगल के $1.5 बिलियन (लगभग 12,500 करोड़ रुपये) के डेटा सेंटर का फाउंडेशन रखने जा रहे हैं. यह सिर्फ एक इमारत का निर्माण नहीं है, बल्कि आंध्र प्रदेश को भारत का अगला 'टेक हब' बनाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है. कई लोगों के मन में सवाल होगा कि गूगल डेटा सेंटर होता क्या है? इसका काम क्या होता है और इसके आने से कितनी नौकरियां जनरेट होंगी? आइए जानते हैं.

क्या होता है 'Google Data Centre'?

साधारण शब्दों में कहें तो, जब भी आप Google पर कुछ सर्च करते हैं, YouTube पर वीडियो देखते हैं, या Gmail पर ईमेल भेजते हैं, तो वह सारी जानकारी कहीं न कहीं सुरक्षित रखी जाती है. वह जगह जहां हजारों शक्तिशाली कंप्यूटर सर्वर और डेटा स्टोरेज मशीनें रखी जाती हैं, उसे डेटा सेंटर कहते हैं. इसे आप इंटरनेट का "दिमाग" समझ सकते हैं. गूगल का यह विजाग सेंटर पूरी दुनिया, खासकर दक्षिण एशिया के इंटरनेट ट्रैफिक को रफ्तार देगा. यहां से क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा प्रोसेसिंग जैसे जटिल काम किए जाएंगे.

गूगल ने विशाखापत्तनम को ही क्यों चुना?

गूगल जैसी दिग्गज कंपनी जब किसी शहर का चुनाव करती है, तो उसके पीछे गहरी रणनीति होती है:

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समुद्र तट की नजदीकी: डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए बहुत ऊर्जा और पानी की जरूरत होती है. साथ ही, समुद्र के नीचे बिछी 'सबमरीन केबल्स' (इंटरनेट की तारें) से जुड़ना तटीय शहरों में आसान होता है.

बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर: चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने विजाग को एक 'आईटी और फिनटेक सिटी' के रूप में विकसित किया है. यहां बिजली की निर्बाध आपूर्ति और बेहतरीन कनेक्टिविटी मौजूद है.

टैलेंट पूल: आंध्र प्रदेश और आसपास के राज्यों में बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेज और तकनीकी छात्र हैं, जो गूगल को जरूरी मैनपावर प्रदान करेंगे.

इस मेगा प्रोजेक्ट से क्या काम होगा?

विजाग डेटा सेंटर मुख्य रूप से तीन बड़े क्षेत्रों पर काम करेगा:

 Cloud Computing: भारत की कंपनियों को अपना डेटा स्टोर करने के लिए लोकल सर्वर मिलेंगे, जिससे उनकी वेबसाइट्स और ऐप्स तेज चलेंगे.

 AI और इनोवेशन: गूगल यहाँ से अपने नए AI टूल्स को और बेहतर बनाने के लिए डेटा प्रोसेस करेगा.

 Global Connectivity: यह सेंटर भारत के डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती देगा और इंटरनेट की स्पीड में सुधार लाएगा.

कितनी मिलेंगी नौकरियां?

इस प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू नौकरियां हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे दो तरह के रोजगार पैदा होंगे:

 1. Direct Jobs: सेंटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट्स, नेटवर्क एक्सपर्ट्स और हार्डवेयर प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी.

 2. Indirect Jobs: निर्माण कार्य, सुरक्षा (Security), इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स और हाउसकीपिंग जैसे क्षेत्रों में हजारों लोगों को काम मिलेगा. इसके अलावा, विजाग में गूगल के आने से अन्य छोटी टेक कंपनियाँ भी वहाँ अपने ऑफिस खोलेंगी, जिससे रोजगार का एक बड़ा इको-सिस्टम तैयार होगा.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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