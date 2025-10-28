क्या सच में लीक हुए Gmail पर 183 मिलियन पासवर्ड लीक? Google ने खुद बताई सच्चाई

सोमवार को सोशल मीडिया पर अचानक हड़कंप मच गया जब कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 18.3 करोड़ से ज्यादा Gmail पासवर्ड ऑनलाइन लीक हो गए हैं. कई यूजर्स ने ट्विटर और फेसबुक पर इस खबर को तेजी से शेयर करना शुरू कर दिया, जिससे लोगों में डर फैल गया कि शायद उनका Gmail अकाउंट हैक हो गया है. लेकिन अब Google ने आधिकारिक तौर पर इन सभी दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है.

Google ने बताया- कोई नया Gmail ब्रीच नहीं हुआ

Google ने अपने X (पहले Twitter) हैंडल पर एक पोस्ट में साफ कहा कि “Gmail के करोड़ों यूजर्स का डेटा लीक” होने की खबर पूरी तरह झूठी है. कंपनी के मुताबिक, यह खबर एक “गलतफहमी” (misunderstanding) पर आधारित थी, जो कुछ infostealer डेटाबेस से जुड़ी थी. Google ने बताया कि ये डेटाबेस विभिन्न वेबसाइटों और मैलवेयर अटैक्स से चोरी हुए लॉगिन डेटा इकट्ठा करते हैं- लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि Gmail पर कोई नया अटैक हुआ है. ये रहा Google का आधिकारिक बयान- “Reports of a ‘Gmail security breach impacting millions of users’ are false. Gmail’s defenses are strong, and users remain protected,”

कैसे फैली गलत जानकारी

असल में कई वेबसाइटों और ब्लॉग्स ने यह खबर चलाई कि “183 मिलियन Gmail पासवर्ड्स लीक हो गए हैं”. इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एक बड़े डेटा ब्रीच में Gmail यूजर्स का डेटा डार्क वेब पर बेचा जा रहा है. जैसे ही यह खबर वायरल हुई, लाखों Gmail यूजर्स ने अपने अकाउंट्स को लेकर चिंता जताई. कुछ यूजर्स ने पासवर्ड बदले, जबकि कुछ ने अपने अकाउंट्स डिलीट करने तक का विचार बना लिया. लेकिन Google ने कहा कि यह डेटा किसी पुराने या असंबंधित हैक से जुड़ा था, जिसे गलती से “नया Gmail ब्रीच” मान लिया गया.

Google ने दी सुरक्षा की सलाह

हालांकि Google ने कहा कि कोई नई सुरक्षा चूक नहीं हुई है, लेकिन कंपनी ने यूजर्स को अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह दी है. Google ने कहा-

• 2-Step Verification (टू-स्टेप वेरिफिकेशन) जरूर ऑन करें.

• पासवर्ड की जगह Passkeys का इस्तेमाल करें, जो अधिक सुरक्षित हैं.

• अगर आपका ईमेल या पासवर्ड किसी लीक डेटाबेस में दिखे, तो तुरंत पासवर्ड बदलें.

Google का कहना है कि कंपनी नियमित रूप से ऐसे लीक डेटाबेस की निगरानी करती है और जरूरत पड़ने पर यूजर्स के अकाउंट रीसेट करवाती है.

सोशल मीडिया पर फैला डर और गूगल की सफाई

यह अफवाह तब और बढ़ गई जब कुछ मीडिया आउटलेट्स ने इसे “Biggest Gmail Hack Ever” के नाम से रिपोर्ट किया. लोगों ने Reddit और Telegram चैनलों पर भी इस खबर को शेयर किया, जिससे यूजर्स में और अधिक घबराहट फैल गई. Google की क्लैरिफिकेशन आने के बाद स्थिति सामान्य हुई. कंपनी ने कहा कि Gmail की सिक्योरिटी सिस्टम बहुत मजबूत है और किसी नए डेटा ब्रीच का कोई सबूत नहीं मिला है.

क्या सीख मिलती है इस घटना से

इस घटना से यह साफ होता है कि सोशल मीडिया पर आने वाली हर “डेटा लीक” खबर पर तुरंत यकीन नहीं करना चाहिए. कभी-कभी पुराने या असंबंधित डेटा को नए ब्रीच के रूप में पेश कर दिया जाता है. Google जैसी बड़ी कंपनियों के पास हमेशा रियल-टाइम सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम होते हैं जो किसी भी अटैक को तुरंत पकड़ लेते हैं.