Google का धमाकेदार Diwali Offer 2025: सिर्फ ₹11 में पाएं 2TB तक का क्लाउड स्टोरेज, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

कंपनी ने Google One Cloud Storage पर स्पेशल Diwali 2025 Offer लॉन्च किया है. इस ऑफर के तहत यूज़र्स सिर्फ ₹11 प्रति माह में पहले तीन महीनों तक 2TB तक की स्टोरेज का फायदा उठा सकते हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 17, 2025, 09:45 AM IST
Diwali के इस त्योहार पर Google ने अपने यूजर्स के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है. कंपनी ने Google One Cloud Storage पर स्पेशल Diwali 2025 Offer लॉन्च किया है. इस ऑफर के तहत यूजर्स सिर्फ ₹11 प्रति माह में पहले तीन महीनों तक 2TB तक की स्टोरेज का फायदा उठा सकते हैं. यह ऑफर नए और मौजूदा दोनों Google यूजर्स के लिए है और यह 31 अक्टूबर 2025 तक मान्य रहेगा. ऑफर 30GB से लेकर 2TB तक के सभी प्लान्स पर लागू होगा.

ऑफर की पूरी डिटेल्स
नीचे दी गई टेबल में आप देख सकते हैं कि Diwali 2025 ऑफर में आपको कितनी स्टोरेज कितनी कीमत में मिलेगी और इसमें कितनी बचत होगी.

प्लान (Plan) स्टोरेज (Storage) फेस्टिव कीमत (पहले 3 महीने) सामान्य कीमत (3 महीने बाद) फेस्टिव वार्षिक कीमत (2025) सामान्य वार्षिक कीमत कुल बचत
Lite 30GB ₹11/माह ₹59/माह ₹479/वर्ष ₹708/वर्ष ₹229 तक बचत
Basic 100GB ₹11/माह ₹130/माह ₹1,000/वर्ष ₹1,560/वर्ष ₹560 तक बचत
Standard 200GB ₹11/माह ₹210/माह ₹1,600/वर्ष ₹2,520/वर्ष ₹920 तक बचत
Premium 2TB ₹11/माह ₹650/माह केवल शुरुआती ऑफर

सालाना सब्सक्रिप्शन पर भी छूट
अगर आप वार्षिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो इस Diwali आपको अतिरिक्त छूट मिलेगी.
• Lite (30GB): ₹479/वर्ष (पहले ₹708 था)
• Basic (100GB): ₹1,000/वर्ष (पहले ₹1,560 था)
• Standard (200GB): ₹1,600/वर्ष (पहले ₹2,520 था)

कैसे करें Google Diwali 2025 Offer क्लेम
1. Google One वेबसाइट या ऐप खोलें.
2. अपने Google अकाउंट से लॉगिन करें.
3. Upgrade Storage सेक्शन पर जाएं.
4. अपना पसंदीदा प्लान चुनें.
5. डिस्काउंट अपने आप चेकआउट पर लागू हो जाएगा.

यह ऑफर भारत के सभी यूजर्स के लिए वैध है — चाहे आप पहले से Google की 15GB फ्री स्टोरेज का उपयोग कर रहे हों या नहीं. पेमेंट के लिए आप UPI, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या अन्य ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं.

जरूरी बातें जो आपको जाननी चाहिए
• ऑफर 31 अक्टूबर 2025 तक ही उपलब्ध रहेगा.
• यह नए और मौजूदा Google One यूजर्स दोनों के लिए है.
• 30GB से लेकर 2TB तक के सभी प्लान्स पर छूट मिलेगी.
• सालाना सब्सक्रिप्शन पर 37% तक की बचत की जा सकती है.
• 3 महीने या 1 साल बाद कीमतें सामान्य दरों पर लौटेंगी.
• किसी भी समय प्लान कैंसल करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा.

क्यों लें यह ऑफर?
अगर आप Gmail, Google Photos या Google Drive का इस्तेमाल करते हैं, तो यह ऑफर आपके लिए बहुत फायदेमंद है. सिर्फ ₹11 में आप तीन महीनों के लिए अपनी फोटो, वीडियो, डॉक्युमेंट्स और बैकअप फाइल्स को सेफ और सिक्योर तरीके से स्टोर कर सकते हैं. Google One का यह ऑफर आपको कम कीमत में ज्यादा स्टोरेज और सिक्योर एक्सेस देता है — चाहे आप मोबाइल पर हों, लैपटॉप पर या किसी और डिवाइस पर.

 

