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Google का बड़ा झटका! आज रात से बंद हो जाएगा फोटो बैकअप, कहीं आपके साथ भी तो नहीं होगा ऐसा?

आज रात 12 बजे से यानी 10 अगस्त से गूगल ड्राइव फॉर डेस्कटॉप के जरिए फोटो और वीडियो बैकअप की सुविधा बंद हो रही है. विंडोज और मैक यूजर्स को अब ऑटोमैटिक बैकअप जारी रखने के लिए गूगल फोटोज इंटरफेस पर स्विच करना होगा. पुरानी फाइलें सेफ रहेंगी, लेकिन नई फाइलों के लिए....

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 09, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 12:21 PM IST
Google का बड़ा झटका! आज रात से बंद हो जाएगा फोटो बैकअप, कहीं आपके साथ भी तो नहीं होगा ऐसा?

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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