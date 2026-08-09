/Google का बड़ा झटका! आज रात से बंद हो जाएगा फोटो बैकअप, कहीं आपके साथ भी तो नहीं होगा ऐसा?

अगर आप अपने Windows या मैक से फोटो और वीडियो का बैकअप लेने के लिए Google Drive for desktop ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो जरा सावधान हो जाइए. गूगल 10 अगस्त 2026 से इस में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. सोमवार, 10 अगस्त से डेस्कटॉप ऐप के जरिए गूगल फोटोज में फोटो और वीडियो बैकअप करने का सपोर्ट पूरी तरह से बंद करने जा रहा है.
इस बदलाव का मतलब यह है कि जो यूजर्स अब तक अपने कंप्यूटर से ऑटोमैटिक फोटो बैकअप के लिए गूगल ड्राइव ऐप का इस्तेमाल करते थे, उन्हें बैकअप जारी रखने के लिए अब Google Photos के इंटरफेस पर स्विच करना होगा. गूगल ने इस बदलाव की शुरुआत 15 जून 2026 से ही शुरू कर दी थी और ऐप के जरिए यूजर्स को नोटिफिकेशन भी भेजे जा रहे हैं. ट्रांजिशन पीरियड के दौरान पुराने बैकअप फोल्डर्स काम कर रहे थे, लेकिन 10 अगस्त के बाद यह सपोर्ट पूरी तरह से बंद हो जाएगा.
अब तक गूगल ड्राइव फॉर डेस्कटॉप यूजर्स को अपने पीसी के किसी भी फोल्डर को सेलेक्ट करने की सुविधा देता था, जिससे फोटो और वीडियो सीधे गूगल फोटोज में अपलोड हो जाते थे और फाइलें गूगल ड्राइव से सिंक होती रहती थीं.
कंपनी ने पहले ही ड्राइव ऐप के जरिए नए बैकअप फोल्डर ऐड करने का ऑप्शन बंद कर दिया है. 10 अगस्त के बाद यह फीचर ऐप से पूरी तरह हटा दिया जाएगा और नए फोटो-वीडियो गूगल ड्राइव के जरिए गूगल फोटोज में अपलोड नहीं होंगे.
यह बदलाव सिर्फ फोटो और वीडियो बैकअप को मैनेज करने के तरीके पर लागू होता है. गूगल ड्राइव फॉर डेस्कटॉप के जरिए आपकी फाइलों का Sync पहले की तरह ही काम करता रहेगा.
यह अपडेट उन विंडोज और मैक यूजर्स को प्रभावित करेगा जो अपने कंप्यूटर से फोटो-वीडियो का ऑटोमैटिक बैकअप गूगल फोटोज में लेने के लिए गूगल ड्राइव फॉर डेस्कटॉप ऐप का इस्तेमाल करते हैं.
जो यूजर्स सिर्फ फाइलें और फोल्डर सिंक करने के लिए गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, या जो पहले से ही गूगल फोटोज के जरिए बैकअप मैनेज कर रहे हैं, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.
गूगल के मुताबिक, जो फोटो और वीडियो पहले ही बैकअप हो चुके हैं, वे गूगल फोटोज में पूरी तरह सेफ रहेंगे. यूजर्स को अपने पुराने कंटेंट को फिर से अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है. यह अपडेट सिर्फ अब से अपलोड होने वाले नए फोटो और वीडियो के नियम बदलता है.
अब अगर आपने 10 अगस्त तक सेटिंग नहीं बदली , तो भी उनकी मौजूदा गूगल फोटोज लाइब्रेरी सेफ रहेगी. हालांकि, डेडलाइन खत्म होने के बाद कंप्यूटर में सेव किए गए नए फोटो या वीडियो ऑटोमैटिक अपलोड नहीं होंगे.
ऑटोमैटिक बैकअप को फिर से शुरू करने के लिए यूजर्स को गूगल फोटोज में जाकर उन फोल्डर्स को फिर से सेट करना होगा. तब तक नए फोटो और वीडियो को मैनुअली ही अपलोड करना पड़ेगा.
इसके लिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर पर Google Photos ओपन करें और उसी गूगल अकाउंट से साइन इन करें जिसका इस्तेमाल बैकअप के लिए करते हैं.
गूगल फोटोज की Backup settings में जाएं.
Back up folders वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें.
अब उन फोल्डर्स को फिर से सेलेक्ट करें जिन्हें आप पहले गूगल ड्राइव ऐप के जरिए बैकअप करते थे.
सेटिंग्स को सेव करें, जिससे गूगल ड्राइव के बजाय अब सीधे गूगल फोटोज के जरिए नए फोटो-वीडियो का बैकअप शुरू हो सके.
यह जरूर चेक कर लें कि Backup ऑन है या नहीं.