Elon Musk की एक चाल से भरेगी Google की तिजोरी! जानिए कैसे 2026 में होगा ₹992127928000 का फायदा

Elon Musk की एक चाल से भरेगी Google की तिजोरी! जानिए कैसे 2026 में होगा ₹992127928000 का फायदा

Google की अगले साल एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स से बहुत बड़ी वित्तीय कमाई कर सकती है. साल 2015 में गूगल ने करीब 900 मिलियन डॉलर (लगभग ₹7,500 करोड़) स्पेसएक्स में निवेश किए थे. उस समय स्पेसएक्स की वैल्यू केवल 12 बिलियन डॉलर थी और गूगल को कंपनी का लगभग 7% हिस्सा मिला था.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 12, 2025, 07:52 AM IST
Google SpaceX investment: गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट आने वाले साल 2026 में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स से बहुत बड़ी वित्तीय कमाई कर सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर स्पेसएक्स अगले साल अपनी कंपनी को शेयर बाजार में लाने यानी IPO लॉन्च करने का प्लान पूरा करती है, तो गूगल के पास मौजूद उसका निवेश लगभग 111 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है. यह रकम भारत के हिसाब से करीब ₹9 लाख करोड़ से भी ज्यादा है.

गूगल ने 2015 में किया था बड़ा दांव
साल 2015 में गूगल ने करीब 900 मिलियन डॉलर (लगभग ₹7,500 करोड़) स्पेसएक्स में निवेश किए थे. उस समय स्पेसएक्स की वैल्यू केवल 12 बिलियन डॉलर थी और गूगल को कंपनी का लगभग 7% हिस्सा मिला था. अब जब स्पेसएक्स की संभावित वैल्यू 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की बात हो रही है, तो गूगल का 7% हिस्सा 111 बिलियन डॉलर बन जाता है- जो कि गूगल के लिए एक ऐतिहासिक फायदा होगा.

गूगल की कमाई पहले ही बढ़ रही है- स्पेसएक्स की वजह से
गूगल ने इस साल अपनी इनकम रिपोर्ट में बताया था कि उसे “non-marketable equity securities” से 8 बिलियन डॉलर का लाभ हुआ है. Bloomberg की रिपोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह लाभ सीधे तौर पर स्पेसएक्स के निवेश से जुड़ा है. गूगल के 2025 के पहले क्वार्टर की नेट इनकम का 25% हिस्सा सिर्फ स्पेसएक्स से आया मुनाफा था. इससे साफ है कि स्पेसएक्स का बढ़ना, गूगल की जेब भर रहा है.

Starlink प्रोजेक्ट ने मजबूत की गूगल–स्पेसएक्स साझेदारी
गूगल ने जब निवेश किया था, वह स्पेसएक्स के Starlink प्रोजेक्ट के लिए किया था. इसके बाद दोनों कंपनियों की साझेदारी और बढ़ी, जहां स्पेसएक्स अपने Starlink इंटरनेट के लिए गूगल Cloud इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रही है. गूगल, Founder’s Fund और Fidelity जैसी बड़ी कंपनियों के साथ स्पेसएक्स के टॉप निवेशकों में शामिल है.

स्पेसएक्स IPO: क्या होगा अगर कंपनी पब्लिक हुई?
Bloomberg की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्पेसएक्स अगले एक साल में 30 बिलियन डॉलर इकट्ठा करने की तैयारी में है. अगर वह पब्लिक होती है, तो उसकी वैल्यू सीधा 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक जा सकती है. हालांकि स्पेसएक्स ने अभी इस IPO प्लान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. स्पेसएक्स को फंड की कमी कभी नहीं हुई, लेकिन IPO आने से कंपनी को और बड़े पैमाने पर पैसा मिल सकता है. इससे एलन मस्क की पर्सनल वेल्थ भी तेजी से बढ़ सकती है, क्योंकि वह स्पेसएक्स का लगभग 50% हिस्सा रखते हैं.

Musk की संपत्ति दोगुनी होने की संभावना
Bloomberg Billionaire Tracker के अनुसार अभी एलन मस्क की नेट वर्थ लगभग 461 बिलियन डॉलर है. अगर स्पेसएक्स की वैल्यू 1.5 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंचती है, तो Musk की नेट वर्थ लगभग दोगुनी हो सकती है.
इसके अलावा, अगर स्पेसएक्स पब्लिक हो जाती है, तो Musk अपने शेयरों के खिलाफ आसानी से लोन ले सकेंगे, जैसा कि वह Tesla के शेयरों के साथ करते आए हैं- और यह पैसा उन्हें टैक्स-फ्री मिलता है.

स्पेसएक्स का वर्तमान रोल- NASA से Starlink तक
आज स्पेसएक्स अंतरिक्ष लॉन्च इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम है. यह NASA के लिए अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट पूरे करता है और Starlink नेटवर्क के जरिए दुनिया को सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान कर रहा है. Musk ने हाल ही में पोस्ट किया कि कंपनी अब लगातार मुनाफा कमा रही है और Starlink की कमाई स्पेसएक्स की अधिकांश सेल्स का हिस्सा बन चुकी है.

Mars मिशन, Starship और निवेशकों की उम्मीदें
स्पेसएक्स का सबसे बड़ा सपना- Mars पर इंसानी बस्ती बसाना- अभी भी मुश्किल माना जाता है. लेकिन इसके लिए कंपनी “Starship” नाम की नई हैवी-ड्यूटी रॉकेट सीरीज पर काम कर रही है. हालांकि अभी इसमें कई बार हादसे और विस्फोट हुए हैं, फिर भी निवेशकों को भरोसा है कि IPO आने से उन्हें अपने निवेश का बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा- खासकर गूगल जैसे निवेशकों को.

