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Google Earth पर मचा बवाल! AI से मिनटों में बन गईं बमबारी और तबाही की फेक तस्वीरें, फिर गूगल ने लिया ये एक्शन

Google Earth का इस्तेमाल दुनिया भर के लोग सैटेलाइट इमेज देखने के लिए करते हैं. इसी टूल को और एडवांस बनाने के लिए कंपनी ने इसमें नया AI टूल जोड़ा, जिससे यूजर्स ने मिनटों में बमबारी और तबाही के खौफनाक और फेक इमेज बना डाले. सोशल मीडिया पर फेक फोटो वायरल होने के बाद गूगल ने आनन-फानन में इस फीचर को बंद कर दिया.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 01, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 12:39 PM IST
Google Earth पर मचा बवाल! AI से मिनटों में बन गईं बमबारी और तबाही की फेक तस्वीरें, फिर गूगल ने लिया ये एक्शन
Image Credit: International Cyber Digest X Account

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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