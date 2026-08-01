/Google Earth पर मचा बवाल! AI से मिनटों में बन गईं बमबारी और तबाही की फेक तस्वीरें, फिर गूगल ने लिया ये एक्शन

Google Earth सर्च इंजन गूगल का एक ऐसा टूल, जिससे कोई भी इंसान घर बैठे दुनिया के कोने-कोने, गलियों की सैटेलाइट से ली गई असली तस्वीरों को देख सकते हैं. लेकिन इसी गूगल के टूल का लोगों में ऐसा इस्तेमाल किए कि एक खास फीचर को कंपनी को बंद करना पड़ा. गूगल ने इसमें एक नया AI टूल जोड़ा था, जिसका इस्तेमाल करके यूजर्स ने मिनटों में दुनिया भर में डिजिटल तबाही के खौफनाक और फेक सीन बना डाले. फर्जी तस्वीरों से मचे हड़कंप के बाद गूगल को मात्र कुछ ही घंटों के अंदर इस नए फीचर को इमरजेंसी में बंद करना पड़ा. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...
दुनिया भर के नक्शों की जानकारी देने वाले गूगल Google Earth अचानक फेक न्यूज और फर्जी तस्वीरों का अड्डा बन गया. कंपनी ने इसके लिए Nano Banana 2 नाम का एआई फीचर पेश किया था. गूगल का मकसद था कि लोग इसके जरिए अपने आसपास की जगहों को भविष्य के शहरों की तरह री-इमेजिन कर सकें या इतिहास को फिर से देख सकें. लेकिन यूजर्स ने इसका गलत इस्तेमाल करते हुए संवेदनशील इलाकों में बमबारी, परमाणु प्लांट और हादसों के ऐसे रियलिस्टिक फर्जी सीन तैयार कर डाले, जिन्हें सच मानकर इंटरनेट पर लोग हैरान होने लगे. मामले की गंभीरता को देखते हुए गूगल ने मात्र कुछ ही घंटों के अंदर इस फीचर को बंद कर दिया,
गूगल अर्थ का इस्तेमाल दुनिया भर के रिसर्चर्स और ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स एक भरोसेमंद सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के रूप में करते हैं. लेकिन नए फीचर की मदद से यूजर्स ने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देकर असली जैसे दिखने वाले डरावने सीन बनाने शुरू कर दिए.
एआई रिसर्चर्स हैंक वान एस ने इस टूल का इस्तेमाल करके ईरान में एक नकली परमाणु संयंत्र और गाजा के एक अस्पताल के पास बम का गड्ढा बनाकर दिखाया. उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि गूगल ने जिसे 20 साल में दुनिया का सबसे भरोसेमंद नक्शा बनाया, उसमें अचानक झूठी चीजें गढ़ने वाला बटन जोड़ दिया गया. सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से विमान टकराने और अमेरिका-मेक्सिको बॉर्डर पर शरणार्थियों की भीड़ जैसी कई आपत्तिजनक और भ्रम फैलाने वाली तस्वीरें सामने आने लगीं.
Tonight I typed just one sentence into Google Earth and put refugees near the Mexican border. Then I planted a nuclear plant in Iran. What on earth is Google doing? Check my latest post here: https://t.co/N0h6CVECqS pic.twitter.com/WSjdcEXWJx
(@henkvaness) July 30, 2026
इंटरनेट पर तेजी से फैलती फेक तस्वीरों और गलत सूचनाओं के खतरे को देखते हुए गूगल ने कुछ ही घंटों के अंदर इस फीचर को सस्पेंड कर दिया. हालांकि, गूगल की तस्वीरों में SynthID वॉटरमार्क होता है, जो यह बताता है कि फोटो एआई से बनी है, लेकिन कई मामलों में जेमिनी इसे एआई-जनरेटेड के रूप में पहचान नहीं पा रहा था.
इसको लेकर गूगल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान शेयर करते हुए कहा कि हम जानते हैं कि लोग दुनिया को सही रूप में देखने के लिए गूगल अर्थ पर भरोसा करते हैं. हालांकि कुछ लोगों ने इसका सही इस्तेमाल किया, लेकिन कई यूजर्स ऐसी तस्वीरें शेयर कर रहे थे जो हमारी पॉलिसी का उल्लंघन करती है. इसलिए हम मजबूत सुरक्षा नियम लागू होने तक इस फीचर को वापस ले रहे हैं.
Google is pulling Nano Banana image generation from Google Earth a day after launch.
https://t.co/q9lNNaazD3 pic.twitter.com/nyuiKiQ2Qi
International Cyber Digest (@IntCyberDigest) July 31, 2026
कंपनी ने यह भी साफ किया कि ये फेक तस्वीरों गूगल अर्थ मैप पर बाकी यूजर्स को नहीं दिख रही थीं, बल्कि लोग इनके स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे.