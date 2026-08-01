/Google Earth पर मचा बवाल! AI से मिनटों में बन गईं बमबारी और तबाही की फेक तस्वीरें, फिर गूगल ने लिया ये एक्शन

Google Earth सर्च इंजन गूगल का एक ऐसा टूल, जिससे कोई भी इंसान घर बैठे दुनिया के कोने-कोने, गलियों की सैटेलाइट से ली गई असली तस्वीरों को देख सकते हैं. लेकिन इसी गूगल के टूल का लोगों में ऐसा इस्तेमाल किए कि एक खास फीचर को कंपनी को बंद करना पड़ा. गूगल ने इसमें एक नया AI टूल जोड़ा था, जिसका इस्तेमाल करके यूजर्स ने मिनटों में दुनिया भर में डिजिटल तबाही के खौफनाक और फेक सीन बना डाले. फर्जी तस्वीरों से मचे हड़कंप के बाद गूगल को मात्र कुछ ही घंटों के अंदर इस नए फीचर को इमरजेंसी में बंद करना पड़ा. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...



दुनिया भर के नक्शों की जानकारी देने वाले गूगल Google Earth अचानक फेक न्यूज और फर्जी तस्वीरों का अड्डा बन गया. कंपनी ने इसके लिए Nano Banana 2 नाम का एआई फीचर पेश किया था. गूगल का मकसद था कि लोग इसके जरिए अपने आसपास की जगहों को भविष्य के शहरों की तरह री-इमेजिन कर सकें या इतिहास को फिर से देख सकें. लेकिन यूजर्स ने इसका गलत इस्तेमाल करते हुए संवेदनशील इलाकों में बमबारी, परमाणु प्लांट और हादसों के ऐसे रियलिस्टिक फर्जी सीन तैयार कर डाले, जिन्हें सच मानकर इंटरनेट पर लोग हैरान होने लगे. मामले की गंभीरता को देखते हुए गूगल ने मात्र कुछ ही घंटों के अंदर इस फीचर को बंद कर दिया,