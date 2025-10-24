Advertisement
trendingNow12973861
Hindi Newsटेक

AI इंसानों के लिए बनेगा 'वरदान'.. Google के जादुई ऐप से बचेंगी लाखों जान, बाढ़-तूफान को देगा मात!

Google Earth App to Predict Disaster: गूगल ने अपनी Earth ऐप में अब Gemini AI को जोड़ दिया है. यह ऐप आपदाओं का पहले से ही अंदाजा लगा सकेगी और बता पाएगी कि इससे कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं. इससे लोगों की जान और नुकसान दोनों बचाए जा सकेंगे. 

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 24, 2025, 04:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI इंसानों के लिए बनेगा 'वरदान'.. Google के जादुई ऐप से बचेंगी लाखों जान, बाढ़-तूफान को देगा मात!

Google Earth App With Gemini: प्राकृतिक आपदाओं से लोगों की जान बचाना अब पहले से भी कहीं ज्यादा आसान हो सकता है. टेक्नोलॉजी की दुनिया की लोकप्रिय कंपनी गूगल ने अपने लेटेस्ट Earth AI अपडेट में एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने अपनी अर्थ ऐप में जेमिनी AI को इंटीग्रेट कर दिया है. यह एक ऐसा कदम है जो आपदाओं का अनुमान लगाने के साथ-साथ लोगों की जान भी बचाने में मदद करेगा. आइए जानते हैं विस्तार से.  

यह भी पढ़ें: IIT Bombay की तरकीब, ₹2500 के खर्च में नॉर्मल AC को बनाएं 'Air Purifier', हवा होगी 100% साफ!

कैसे काम करेगी यह 'भविष्यवाणी' करने वाली टेक्नोलॉजी?

Add Zee News as a Preferred Source

यह पूरी टेक्नोलॉजी Geospatial Reasoning पर बेस्ड है. Gemini AI को सालों के सैटेलाइट, मौसम और जनसंख्या डेटा से ट्रेन किया गया है. यह AI Earth ऐप से मैप्स, जनसंख्या घनत्व, मौसम का अनुमान और यहां तक कि इमारतों तक के डेटा को स्टडी करता है. 

इसके कारण AI यह अनुमान लगा सकता है कि तूफान या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा आने पर किसी इलाके की क्या स्थिति हो सकती है. सबसे खास बात यह है कि यह केवल आपदा का रास्ता नहीं बताएगा, बल्कि यह भी बता सकता है कि उसकी चपेट में कितने लोग आ सकते हैं. इससे राहत कार्य को ज्यादा प्रभावित इलाकों पर केंद्रित किया जा सकेगा.

यह भी पढ़ें: ₹25,000 से कम में 55 इंच टीवी नहीं 'सिनेमा हॉल' घर लाएं, Amazon Sale खत्म होने से पहले लपक लें डील  

इस ऐप का इस्तेमाल कौन कर सकता है?

ये टेक्नोलॉजी आम लोगों के लिए भी बहुत मददगार साबित होगी. जैसे- अगर कोई यूजर पूछता है कि कोई नदी कहां से सूख रही है, तो Gemini AI सैटेलाइट तस्वीरों से तुरंत इसका पता लगाकर जानकारी दे देगा. Google का उद्देश्य इसे सिर्फ पूर्वानुमान तक ही सीमित रखना नहीं है, बल्कि आपदा आने से पहले ही लोगों और राहत बलों को तैयारी का पर्याप्त समय मिल जाए.

गूगल ने इस Earth AI को गूगल क्लाउड पर भी उपलब्ध कराया गया है, ताकि सरकारें और दूसरी कंपनियां भी अपने डेटा और सिस्टम में इसे आसानी से इंटीग्रेट करके इसका फायदा ले सकें.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

googleGoogle Earth AppGemini AI

Trending news

मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
Viral Video
मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
suvendu adhikari
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
Maharashtra news
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
प्राइवेट बसों की आग में क्यों नहीं बच पाते लोग? 30 सेकंड में बन जातीं 'मौत का चैंबर'
Bus Fire News in Hindi
प्राइवेट बसों की आग में क्यों नहीं बच पाते लोग? 30 सेकंड में बन जातीं 'मौत का चैंबर'
महुआ मोइत्रा ने X पोस्ट पर किया 'नस्लीय कमेंट' तो मचा घमासान! ट्रोलर्स से मांगी माफी
Mahua Moitrta
महुआ मोइत्रा ने X पोस्ट पर किया 'नस्लीय कमेंट' तो मचा घमासान! ट्रोलर्स से मांगी माफी
राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस
jammu kashmir news
राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
West Bengal
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
madras high court news
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात, चक्काजाम की नौबत
Punjab
पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात, चक्काजाम की नौबत
क्या जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार नहीं गिरवाई थी? कांग्रेस ने पीएम पर दागा सवाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
क्या जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार नहीं गिरवाई थी? कांग्रेस ने पीएम पर दागा सवाल