AI इंसानों के लिए बनेगा 'वरदान'.. Google के जादुई ऐप से बचेंगी लाखों जान, बाढ़-तूफान को देगा मात!

Google Earth App With Gemini: प्राकृतिक आपदाओं से लोगों की जान बचाना अब पहले से भी कहीं ज्यादा आसान हो सकता है. टेक्नोलॉजी की दुनिया की लोकप्रिय कंपनी गूगल ने अपने लेटेस्ट Earth AI अपडेट में एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने अपनी अर्थ ऐप में जेमिनी AI को इंटीग्रेट कर दिया है. यह एक ऐसा कदम है जो आपदाओं का अनुमान लगाने के साथ-साथ लोगों की जान भी बचाने में मदद करेगा. आइए जानते हैं विस्तार से.

कैसे काम करेगी यह 'भविष्यवाणी' करने वाली टेक्नोलॉजी?

यह पूरी टेक्नोलॉजी Geospatial Reasoning पर बेस्ड है. Gemini AI को सालों के सैटेलाइट, मौसम और जनसंख्या डेटा से ट्रेन किया गया है. यह AI Earth ऐप से मैप्स, जनसंख्या घनत्व, मौसम का अनुमान और यहां तक कि इमारतों तक के डेटा को स्टडी करता है.

इसके कारण AI यह अनुमान लगा सकता है कि तूफान या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा आने पर किसी इलाके की क्या स्थिति हो सकती है. सबसे खास बात यह है कि यह केवल आपदा का रास्ता नहीं बताएगा, बल्कि यह भी बता सकता है कि उसकी चपेट में कितने लोग आ सकते हैं. इससे राहत कार्य को ज्यादा प्रभावित इलाकों पर केंद्रित किया जा सकेगा.

इस ऐप का इस्तेमाल कौन कर सकता है?

ये टेक्नोलॉजी आम लोगों के लिए भी बहुत मददगार साबित होगी. जैसे- अगर कोई यूजर पूछता है कि कोई नदी कहां से सूख रही है, तो Gemini AI सैटेलाइट तस्वीरों से तुरंत इसका पता लगाकर जानकारी दे देगा. Google का उद्देश्य इसे सिर्फ पूर्वानुमान तक ही सीमित रखना नहीं है, बल्कि आपदा आने से पहले ही लोगों और राहत बलों को तैयारी का पर्याप्त समय मिल जाए.

गूगल ने इस Earth AI को गूगल क्लाउड पर भी उपलब्ध कराया गया है, ताकि सरकारें और दूसरी कंपनियां भी अपने डेटा और सिस्टम में इसे आसानी से इंटीग्रेट करके इसका फायदा ले सकें.