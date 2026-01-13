Advertisement
Google ELS: मुसीबत में जब जुबान भी साथ न दे तो भी आप तक पहुंचेगी मदद! बस फोन में अभी ऑन कर लें यह एक Setting

Google ELS: मुसीबत में जब जुबान भी साथ न दे तो भी आप तक पहुंचेगी मदद! बस फोन में अभी ऑन कर लें यह एक Setting

Google Emergency Location Service: कभी-कभी कुछ ऐसी मुसीबत आ जाती है कि इंसान मदद के लिए बोल तक नहीं पाता है. घबराहट, चोट या बेहोशी की हालत में एक छोटी-सी देरी भी बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है. लेकिन अब परेशान होने की कोई बात नहीं है. आपके स्मार्टफोन में मौजूद एक खास Setting ऐसी इमरजेंसी में बिना कुछ बोले भी आपकी लोकेशन और जरूरी जानकारी तक मदद पहुंचा सकती है. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 13, 2026, 10:00 AM IST
Google ELS: मुसीबत में जब जुबान भी साथ न दे तो भी आप तक पहुंचेगी मदद! बस फोन में अभी ऑन कर लें यह एक Setting

Emergency Location Service: आज के दौर में स्मार्टफोन सिर्फ बातचीत या इंटरनेट चलाने का जरिया नहीं रहा बल्कि यह हमारी सेफ्टी का भी एक बड़ा हथियार बन गया है. जरा सोचिए आप किसी ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जहां आप फोन करके किसी को अपनी सटीक लोकेशन नहीं बता सकते हैं. ऐसे में आपका स्मार्टफोन आपकी सहायता कर सकता है. स्मार्टफोन में मौजूद इमरजेंसी लोकेशन सर्विस यानी ELS फीचर न केवल आपकी लोकेशन ट्रैक करता है बल्कि मुसीबत के समय खुद-ब-खुद बचाव दल ( पुलिस, एंबुलेंस या फायर ब्रिगेड) तक आपकी सही और सटीक लोकेशन भेजता है.  हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर यूजर्स को इस लाइफ-सेविंग फीचर के बारे में जानकारी ही नहीं होती. आखिर क्या है यह फीचर और मुश्किल समय के लिए आपको इसे अभी क्यों एक्टिवेट कर लेना चाहिए? आइए जानते हैं...

हमारे हाथ मे मौजूद एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर इमरजेंसी लोकेशन सर्विस एक ऐसा टूल मौजूद है जो किसी भी परेशानी में मददगार साबित हो सकता है. Google का एंड्रॉयड के लिए इमरजेंसी लोकेशन सर्विस मददगार साबित हो रहा है. यह फीचर पुलिस, मेडिकल और फायर सर्विसेज जैसी इमरजेंसी सर्विस को कॉल या एसएमएस के माध्यम से संपर्क किए जाने पर तुरंत लोकेशन की सही और सटीक जानकारी देता है. एंड्रॉयड में ईएलएस जीपीएस, वाई-फाई और सेलुलर नेटवर्क से डेटा का इस्तेमाल करता है. इसके साथ ही डिवाइस की भाषा जैसी अतिरिक्त जानकारी भी भेज सकता है, जिससे सही लोकेशन का अंदाजा लगाया जा सकता है.

कैसे काम करती है यह सर्विस?
Emergency Location Service तभी एक्टिव होती है जब कोई यूजर अपने इलाके के इमरजेंसी नंबर पर कॉल या मैसेज करता है. जैसे ही इमरजेंसी नंबर से संपर्क करने की कोशिश की जाती है, फोन अपने आसपास के नेटवर्क, GPS और दूसरे सेंसर की सहायता से सटीक लोकेशन तय करता है. यह लोकेशन जानकारी पहले लोकल लेवल पर वेरिफाई होती है और फिर सीधे यूजर के एंड्रॉयड फोन से संबंधित इमरजेंसी सर्विस के सिस्टम तक भेज दी जाती है. अच्छी बात यह है कि यह प्रोसेस यूजर की प्राइवेसी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. लोकेशन डेटा सीधे पार्टनर एजेंसियों तक जाता है. Google का कहना है कि इस लोकेशन को न गूगल देखता है और न ही स्टोर करता है. यानी जरूरत पड़ने पर ही आपकी लोकेशन शेयर होती है और सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए.

अभी यह सर्विस उत्तर प्रदेश में एक्टिव है, लेकिन बहुत ही जल्द इसे देशभर में शुरू करने की तैयारी है. देश भर में सबसे पहले एंड्रॉयड डिवाइस पर ELS को उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से शुरू किया गया है. इसे उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से और PerTSol द्वारा इंटीग्रेट किया गया है. यह सिस्टम उत्तर प्रदेश में 112 इमरजेंसी नंबर पर आने वाली लाखों कॉल और एसएमएस को सपोर्ट करने में सपोर्ट करता है.

सेटिंग्स में बस कर लें ये बदलाव
इस फीचर का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन होगा क्योंकि Google की यह सर्विस अभी iPhone पर उपलब्ध नहीं है.

इसे एक्टिव करने के लिए सबसे पहले अपने फोन की Settings में जाना होगा. 
सेटिंग्स में Safety & Emergency से जुड़ा ऑप्शन मिलेगा. 
इसके बाद मेन्यू में दिख रहे Emergency Location Service पर टैप करें और इसे ऑन कर दें.

एक बार यह फीचर ऑन हो जाने के बाद जब भी आप 112 इमरजेंसी नंबर पर कॉल या मैसेज करेंगे तो आपकी लोकेशन अपने आप संबंधित इमरजेंसी सर्विस तक पहुंच जाएगी जिससे समय पर मदद मिल सकेगी.

