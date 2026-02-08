Advertisement
Google के कर्मचारियों ने खोला मोर्चा! मैनेजमेंट को लिखा Open Letter, कहा- 'अब चुप नहीं रहेंगे हम'

दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी Google एक बार फिर अपने कर्मचारियों की नाराजगी की वजह से खबरों में है. अमेरिका के अलग-अलग शहरों में काम कर रहे सैकड़ों गूगल कर्मचारियों ने कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को एक ओपन लेटर लिखकर अपनी चिंता व्यक्त की है. कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी डिसअग्रीमेंट की आवाज को दबा रही है. पत्र में स्पष्ट कहा गया है, "हम अब चुप नहीं रहेंगे." छंटनी और नैतिकता के मुद्दों को लेकर गूगल में तनाव बढ़ता जा रहा है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 08, 2026, 08:49 AM IST
दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में शामिल गूगल इस समय अपने ही कर्मचारियों के विरोध को लेकर चर्चा में है. अमेरिका के अलग-अलग शहरों में काम कर रहे गूगल के कर्मचारियों ने कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव को एक ओपन लेटर लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है. एम्प्लॉईज का कहना है कि वे सिर्फ एम्प्लॉई नहीं हैं. एम्प्लॉई के साथ वह जिम्मेदार नागरिक भी हैं और अब कुछ मुद्दों पर चुप रहना उन्हें सही नहीं लगता. पत्र में उन्होंने साफ कहा है कि वे अब चुप नहीं रहेंगे और कंपनी की मौजूदा नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे. 

क्या है पूरा विवाद?
इस विवाद की जड़ में कंपनी के कुछ हालिया फैसले और काम करने के माहौल को लेकर बढ़ती इनसिक्योरिटी है. एम्प्लॉईज का कहना है कि वे एक googler के तौर पर अपनी पहचान को लेकर आज मैनेजमेंट से सीधे सवाल कर रहे हैं. एम्प्लॉईज ने पत्र में आरोप लगाया है कि कंपनी की कुछ नीतियां और प्रोजेक्ट्स उनके नैतिक मूल्यों के खिलाफ जा रहे हैं. इस पत्र की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी एक मुद्दे को नहीं, बल्कि कंपनी के अंदर पनप रहे डर के माहौल और असहमति को दबाने की कोशिशों पर हमला किया गया है. 

सरकारी एजेंसियों से जुड़ाव भी है विवाद की वजह
एम्प्लॉईज की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह गूगल का कुछ सरकारी विभागों के साथ टेक्निकल ऑपरेशन भी है. एम्प्लॉईज का मानना है कि जिन एजेंसियों के साथ कंपनी काम कर रही है, उनकी गतिविधियां कई बार आम लोगों के अधिकारों पर असर डालती हैं. ऐसे में गूगल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत मकसद के लिए न हो, इस पर सवाल उठना जरूरी है.

कर्मचारियों ने कहा, 'हमें सच जानने का हक'
ओपन लेटर में कंपनी के एम्प्लॉईज ने साफ कहा है कि कंपनी कई अहम फैसले बिना हमें जानकारी दिए ले रही है. कई बार हमे यह भी नहीं बताया जाता कि टेक्नोलॉजी कहां और किस काम के लिए इस्तेमाल हो रही है. ऐसे में एम्प्लॉईज का कहना है कि जब कंपनी पारदर्शिता की बात करती है, तो उसे अपने ही लोगों के साथ भी साफ-साफ बात करनी चाहिए. 

जिम्मेदारी की दिलाई याद
गूगल एम्प्लॉईज ने नेतृत्व को यह भी याद दिलाया कि टेक्नोलॉजी सिर्फ मुनाफे का जरिया नहीं होती. उसका असर समाज और आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता है. अगर किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल निगरानी, डर या दबाव बनाने के लिए हो रहा है, तो उस पर सवाल उठाना जरूरी है. एम्प्लॉईज का मानना है कि ऐसे मामलों में गूगल को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी होगी. 

'हम चुप नहीं रहेंगे'
पत्र में एक जगह लिखा है, 'हम आज एक गूलर (Googler) के तौर पर बोल रहे हैं. हम उन शहरों से अपनी आवाज उठा रहे हैं जहां हमारी मेहनत से Google आज इस मुकाम पर पहुंचा है. हम मैनेजमेंट को यह बताना चाहते हैं कि जवाबदेही तय होनी चाहिए.' एम्प्लॉईज का मानना है कि कंपनी उन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है जो आम लोगों की प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकते हैं. वे चाहते हैं कि गूगल अपने पुराने बेसिक मंत्र 'Don't be evil' पर वापस लौटे. 

खुली बातचीत की मांग
एम्प्लॉईज ने मांग की है कि कंपनी इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा करे. वे चाहते हैं कि मैनेजमेंट सामने आकर जवाब दें और साफ बताएं कि किन हालात में सरकारी एजेंसियों के साथ काम किया जा रहा है. एम्प्लॉईज का कहना है कि इंटरनल मीनिंग में इन सवालों को टाल दिया जाता है, जिससे नाराजगी और बढ़ रही है.

पहले भी उठा है विरोध का स्वर
यह पहली बार नहीं है जब गूगल के एम्प्लॉईज किसी फैसले के खिलाफ सामने आए हैं. इससे पहले भी कई बार एम्प्लॉईज कंपनी की नीतियों और प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठा चुके हैं. हर बार एम्प्लॉईज ने यही कहा है कि वे ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनाना चाहते, जिससे किसी को भी कोई नुकसान पहुंचे. अब सबकी नजर गूगल के जवाब पर टिकी हुई हैं. देखना होगा कि कंपनी इसको लेकर क्या कदम उठाती है?

