Google का बड़ा झटका! बंद करने जा रहा अपनी ये सर्विस, गेमर्स की दुनिया में मचा हड़कंप

Google Chromebook Service: गूगल ने घोषणा की है कि 2025 के अंत तक क्रोमबुक पर पूरी तरह स्टीम बीटा का सपोर्ट हटाया जाएगा. 1 जनवरी 2026 से यूजर्स न ही स्टीम लॉन्च कर पाएंगे और ना नए गेम्स इंस्टॉल कर सकेंगे. पहले से इंस्टॉल गैम्स भी ऑटोमैटिक रिमूव कर दिए जाएंगे. ये कदम 2022 से शुरू हुए बीटा प्रोग्राम का आखिरी कुछ समय है. इसमें गूगल और स्टीम ने साथ मिलकर क्रोमबुक पर PC Gaming का एक्पीरियंस लाने का प्रयास किया था.

Steam क्या है?

स्टीम दुनिया में सबसे बड़ा पीसी गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर हजारों गेम डाउनलोड, खरीदे या किराए पर लिए जाते हैं. यह पहले केवल Windows, Linux और macOS के लिए ही उपलब्ध था. बाद में स्टीम बीटा की मदद से 99 सेलेक्टेड PC गेम क्रोमबुक पर भी खेले जाने लगे. साथ ही ChromeOS यूजर्स को हाई क्वालिटी टाइटल्स का फायदा मिला.

क्रोमबुक गेमर्स के लिए बुरी खबर

क्रोमबुक एक तेज, हल्का और इंटरनेट फोकस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. हालांकि इसमें पहले हाई एंड AAA PC गेम्स नहीं खेल सकते थें. स्टीम बीटा की वजह से यह कमी भी पूरी हुई, लेकिन यह बंद होने के कारण अब यूजर्स को Google Play Store के एंड्रॉइड गेम्स पर डिपेंड होना पडे़गा जिसमें पीसी के एक्सक्लूसिव गेम्स की कमी है.

क्या है Google का ट्रांजिशन प्लान

गूगल ने क्रोमबुक यूजर्स को पहले ही इस बदलाव से जुड़े नोटिफिकेशन भेजने शुरू कर दिए है. स्टीम बीटा 31 दिसंबर 2025 तक पूरी तरह एक्टिव रहेगा. लेकिन इसके बाद, यूजर्स को PC क्वालिटी गेमिंग के लिए Xbox Cloud Gaming NVIDIA या फिर GeForce Now क्लाउड सर्विसेज का सपोर्ट लेना पड़ेगा.

इंडियन गेमर्स पर बुरा असर

भारत में गूगल क्रोमबुक स्टूडेंट्स और हल्के फुलके काम करने वाले यूजर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है. काफी सारे यंग गेमर्स ने बिना महेंगे लैपटॉप खरीदे ही स्टीम बीटा की मदद से PC Gaming का लुफ्त उठाया है. इसके बंद होने से उन्हें थर्ड पार्टी क्लाउड या एंड्रॉइड गेमिंग के प्लेटफॉर्म यूज करने पड़ सकते हैं. जिससे ज्यादा डेटा यूज होगा और सब्सक्रिप्शन का खर्चा भी बढ़ सकता है.