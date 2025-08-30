27 साल के लड़के ने छोड़ी Google की 2.52 करोड़ रुपये की नौकरी, वजह पर यकीन करना होगा मुश्किल
Advertisement
trendingNow12902860
Hindi Newsटेक

27 साल के लड़के ने छोड़ी Google की 2.52 करोड़ रुपये की नौकरी, वजह पर यकीन करना होगा मुश्किल

Google में नौकरी पाना किसी के लिए किसी ड्रीम जॉब से कम नहीं है. यहां की सुख-सुविधाएं और मोटा सैलरी पैकेज कौन छोड़ना चाहेगा, लेकिन हाल ही में एक 27 साल के लड़के ने इस बेहतरीन नौकरी को छोड़ दिया और वजह ऐसी कि हर कोई दंग रह जाएगा.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 30, 2025, 07:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

27 साल के लड़के ने छोड़ी Google की 2.52 करोड़ रुपये की नौकरी, वजह पर यकीन करना होगा मुश्किल

ब्रेकअप की वजह से अक्सर इंसान पूरी तरह टूट जाते हैं, लोगों को समझ ही नहीं आता कि इस दर्द से किस तरह बाहर निकला जाए. ऐसे में लोग सुकून की तलाश में क्या कुछ नहीं करते, लेकिन क्या इस दर्द से बाहर आने के लिए कोई अपनी करोड़ों रुपये की सैलरी वाली ड्रीम जॉब भी छोड़ सकता है? सुनने में बेशक ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन 27 साल की एक इंजीनियर ने ब्रेकअप की वजह से ही Google में अपनी करोड़ो रुपये वाली नौकरी से इस्तीफा दे दिया. चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला.

ब्रेकअप की वजह से हुआ अहसास 
जिम टैंग (Jim Tang) नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने हाल ही में बिजनेस इनसाइडर के साथ एक बातचीत में बताया कि उन्होंने क्यों और कैसे Google से नौकरी छोड़ने का फैसला किया. टैंग का कहना है कि उन्होंने यह फैसला तब लिया जब उनका ब्रेकअप हो गया और वह अपने कॉरपोरेट करियर में आ रही निराशा से बहुत परेशान हो चुके थे. उनके इस फैसले के साथ ही उन्होंने अपनी 3 लाख डॉलर  यानी करीब 2.52 करोड़ रुपये की सालाना सैलरी भी छोड़ दी. 

टैंग की थी ये प्लानिंग
इस नौकरी के साथ ही टैंग का वो लक्ष्य भी छूट गया जो उन्होंने लंबे वक्त से बनाया हुआ था. वह चाहते थे कि वो जल्दी रिटायर होकर अपनी जिंदगी बिताएं. बता दें कि टैंग 2021 से Google का हिस्सा थे. शुरुआत में वह मानते थे कि गूगल में नौकरी करने से उनका परिवार भी उन पर बहुत गर्व करेगा. लेकिन कुछ ही वक्त बाद उन्हें इस बात का भी अहसास होने लगा कि बेहतरीन सैलरी और कंपनी की शानदार सुविधाएं होने के बावजूद उन्हें इस काम से व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं मिल पा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिटायर होना चाहते थे टैंग
टैंग की अपनी लाइफ को लेकर बड़ी प्लानिंग थीं और गूगल में नौकरी भी उनकी इसी प्लानिंग का हिस्सा थी, इसके तहत वह Fire (Financial Independence, Retire Early) थ्योरी को अपनाते हुए 40 साल की उम्र में ही आर्थिक तौर पर मजबूत होकर जल्दी रिटायरमेंट लेना चाहते थे. टैंग का कहना है, 'मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार अपने पेरेंट्स को ऑफिस लेकर गया था. उस दिन ऐसा लगा था कि हमने अपना 'अमेरिकी ड्रीम' हासिल कर लिया है.'

JioHotstar में जुड़ेंगे ये मजेदार फीचर्स, अब कंटेंट अपनी भाषा में करें ट्रांसलेट

ब्रेकअप के बाद फिर किया विचार
दूसरी ओर ब्रेकअप की वजह से टैंग दोबारा अपने करियर और जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर हो गए. मई, 2025 में उन्होंने ऑफिस से लीव ऑफ एब्सेंस ली. इस दौरान उन्होंने अपने प्रोफेशनल गोल्स और अपने बारे में गहराई से सोचा, जिसके बाद उन्हें अहसास हुआ कि उन्हें एक संतोषजनक जिंदगी चाहिए, ऐसी लाइफ जिसमें सिर्फ काम और फ्यूचर रिटायरमेंट की प्लानिंग ही न हो.

पैसों के नहीं थे मायने
टैंग का कहना है, 'भले ही मेरे पास सुविधाएं थीं और मैं प्रतिभाशाली लोगों के साथ काम कर रहा था, लेकिन मुझे कभी भी कॉरपोरेट काम का शौक नहीं चढ़ा. गूगल में B2B ऐड प्रोडक्ट्स पर काम करते हुए मैं बहुत सारा पैसा कमा करा था, लेकिन मेरे लिए इसके कुछ खास मायने नहीं थे.'

YouTube ने खोला कमाई का नया खजाना, इस फीचर से होगा बंपर कारोबार, जानें तरीका

टैंग को मिली नई राह
गूगल से नौकरी छोड़ने के बाद अब टैंग डिजिटल नोमैड के तौर पर काम करने लगे हैं. उन्होंने अपने इस नए सफर की शुरुआत टोक्यो से की, जहां उन्होंने अपने एक कारोबारी और क्रिएटर के तौर पर डॉक्युमेंट करना शुरू कर दिया. फिलहाल वह अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने पर फोकस कर रहे हैं. अपने इस सफर में टैंग खुश हैं.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

googlejob

Trending news

आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
gurez encounter
आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
Maharashtra
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
congress
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्लामिक...
Himanta Biswa Sarma
मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्लामिक...
Virar Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Maharashtra
Virar Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
Jammu and Kashmir
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Jammu and Kashmir
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Maharashtra
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
रामबन में बादल फटने से 4 लोगों की मौत, कई लापता...बचाव कार्य में जुटी NDRF की टीम
undefined
रामबन में बादल फटने से 4 लोगों की मौत, कई लापता...बचाव कार्य में जुटी NDRF की टीम
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
today weather update
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
;