लड़की ने दिया धोखा तो लड़के ने छोड़ दी Google की ₹26454150 की नौकरी, दुनियादारी छोड़ निकला...

27 साल के जिम टैंग (Jim Tang) ने वो फैसला लिया जो बहुत लोग सोच भी नहीं पाते. न्यूयॉर्क में गूगल जैसी कंपनी में काम, ₹2.64 करोड़ (लगभग $300,000 सालाना) की मोटी सैलरी और सभी लग्जरी सुविधाएं- यह किसी के लिए भी ड्रीम जॉब होती. लेकिन जिम ने ये सब छोड़ दिया और अब एक डिजिटल नोमैड की तरह दुनिया घूम रहे हैं.

क्यों छोड़ी गूगल की नौकरी?

जिम टैंग ने 2021 में गूगल जॉइन किया था. उनका मानना था कि इससे उनके माता-पिता गर्व महसूस करेंगे और उनका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा. उन्होंने अपने पैरेंट्स को ऑफिस घुमाते हुए सोचा था कि अब उनका अमेरिकन ड्रीम पूरा हो गया. लेकिन धीरे-धीरे उन्हें एहसास हुआ कि बड़ी सैलरी और पर्क्स के बावजूद, कॉर्पोरेट जॉब उन्हें खुशी नहीं दे रही थी. उन्होंने कहा “मैं बेहतरीन लोगों के साथ काम कर रहा था, लेकिन कॉर्पोरेट वर्क का बड़ा फैन कभी नहीं रहा. गूगल के ऐड प्रोडक्ट्स पर काम करके मैं कंपनी को बहुत मुनाफा दिला रहा था, लेकिन इसमें कोई पर्सनल मीनिंग नहीं थी.”

FIRE मूवमेंट और डिप्रेशन का दौर

जिम ने कुछ समय तक अपनी नौकरी जारी रखी. उनका मक़सद था FIRE (Financial Independence, Retire Early) मूवमेंट को फॉलो करना. वो चाहते थे कि 40 साल की उम्र तक करीब $5 मिलियन बचा लें और जल्दी रिटायर हो जाएं. इसके लिए वो प्रमोशन के पीछे भागे और सिलिकॉन वैली की कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल को एंजॉय किया. लेकिन इसी बीच उनकी पर्सनल लाइफ में ब्रेकअप हुआ और डिप्रेशन भी बढ़ गया. उन्होंने कुछ समय के लिए छुट्टी ली और आखिरकार मई 2025 में इस्तीफा दे दिया.

अब जी रहे हैं डिजिटल नोमैड लाइफ

जॉब छोड़ने के बाद जिम ने एशिया में सफर शुरू किया. उनकी पहली डेस्टिनेशन रही टोक्यो. अब वे अलग-अलग देशों में घूमते हैं और साथ ही डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कोचिंग देते हैं और अपनी जर्नी सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं. हालांकि उनकी आमदनी अब फ्लक्चुएट होती है, लेकिन गूगल में काम करके जो सेविंग्स उन्होंने बनाई थीं, वही उनकी आत्मविश्वास की बड़ी वजह है.

अब सफलता की परिभाषा बदली

जिम का कहना है कि पहले सफलता का मतलब उनके लिए बाहरी चीजें और उपलब्धियां थीं. लेकिन अब उनकी सोच बदल चुकी है. उन्होंने बिजनेस इनसाइडर से कहा,

“पहले मुझे लगता था कि सफलता का मतलब है बाहर से मिलने वाली पहचान और पैसा. लेकिन अब मैं मानता हूँ कि अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में खुद को संतुष्ट महसूस करते हैं, तो वही असली सफलता है.”

क्यों प्रेरणादायक है ये कहानी?

जिम टैंग की कहानी हमें यह सिखाती है कि सिर्फ पैसा या बड़ी कंपनी में जॉब ही सफलता की पहचान नहीं है. असली मायने हैं कि आप खुद को अंदर से कितना खुश और फ्री महसूस करते हैं. कई बार जिंदगी के फैसले हमें डराते हैं, लेकिन वही फैसले हमारी असली आजादी और खुशी लेकर आते हैं.

FAQs

Q1: जिम टैंग ने गूगल की नौकरी क्यों छोड़ी?

क्योंकि उन्हें कॉर्पोरेट जॉब में कोई पर्सनल मीनिंग नहीं दिख रही थी और वे डिप्रेशन से भी गुजर रहे थे.

Q2: अब जिम टैंग क्या कर रहे हैं?

वे एशिया घूम रहे हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं और अपनी जर्नी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं.

Q3: उनकी सफलता की नई परिभाषा क्या है?

उनके अनुसार, अगर आप अपनी डेली लाइफ में संतुष्ट और खुश हैं, तो वही असली सफलता है.