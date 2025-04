संडे के दिन करना पड़ा 4 घंटे काम...Google की इंजीनियर ने लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट, किए ये खुलासे

Google: काम और निजी जीवन को अलग-अलग रखने की बात हमेशा होती रहती है. लोग इस बारे में बहुत कुछ कहते और लिखते हैं कि काम और अपनी जिंदगी को कैसे साथ में लेकर चलें. कर्मचारियों से बिना ज्यादा पैसे दिए ज्यादा काम करवाने के बारे में भी बातें होती हैं. कुछ बड़े अधिकारी इसको सपोर्ट करते हैं और कुछ इसका विरोध करते हैं. अब गूगल की एक इंजीनियर ने सोशल मीडिया पर इस बहस को फिर से हवा दे दी है. उन्होंने रविवार को चार घंटे काम करने के बाद काम और निजी जीवन के संतुलन के बारे में खुलकर बात की.

गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनु शर्मा ने बताया कि उन्हें रविवार को एक तकनीकी समस्या के कारण चार घंटे काम करना पड़ा. उन्होंने कहा कि लोगों को लगता है कि बड़ी कंपनियों में ऑन कॉल रहना आसान होता है, लेकिन असल में यह स्टार्टअप कंपनियों से ज्यादा मुश्किल होता है. शर्मा ने अपनी पोस्ट के आखिर में काम और निजी जीवन के संतुलन पर विचार करते हुए कहा कि कंपनियां कर्मचारियों को इसके लिए पैसे नहीं देतीं.

Spent last 4 hours in a production issue on Sunday. Being on call in FAANG company is much tougher than startups, and the impact is bigger. Trust me, you don't get paid for your work-life balance.

Anu Sharma Anu April 27, 2025