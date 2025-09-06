भारत-चीन के बाद अब इस देश पर फूटेगा अमेरिकी Tariff बम! ट्रंप ने दे दी धमकी, बोले-लगा दूंगा भारी टैरिफ

Trump Tariff Warning: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ को लेकर धमकी दी है. इस बार राष्ट्रपति ट्रंप यूरोपीय संघ (EU) पर भारी टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है. ट्रंप ने कहा कि अगर EU ने Google पर प्रतिस्पर्धा-विरोधी कानूनों (anti-competitive laws) का पालन न करने पर अरबों डॉलर का जुर्माना लगाया तो अमेरिक उन पर टैरिफ बढ़ाने पर विचार कर सकता है. ट्रंप का यह बयान उस समय आया है जब EU ने गूगल पर विज्ञापन तकनीक कारोबार में गलत तरीके अपनाने के लिए 2.95 बिलियन यूरो (3.45 बिलियन डॉलर) का जुर्माना लगाने का ऐलान किया. यह गूगल पर लगाया गया चौथा बड़ा जुर्माना है.

जानिए क्या है पूरा मामला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूरोपीय संघ ने शुक्रवार को कहा कि Google को अपने विज्ञापन तकनीक व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के लिए 2.95 बिलियन यूरो (3.45 बिलियन डॉलर) का जुर्माना देना होगा. यह गूगल के खिलाफ EU के द्वारा लगाया गया चौथा सबसे बड़ा जुर्माना होगा जो पिछले एक दशक की कानूनी लड़ाई का हिस्सा है.

यूरोपीय संघ के इस फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस जुर्माने की आलोचना करते हुए कहा कि गूगल को जो पैसा चुकाना पड़ेगा, वही पैसा अमेरिकी निवेश और नौकरियों में जाता. ट्रंप ने इसे अमेरिकी टेक कंपनियों के खिलाफ अनुचित कार्रवाई बताया. ट्रंप ने संकेत दिया कि उनका प्रशासन EU के खिलाफ धारा 301 के तहत जांच शुरू कर सकता है. अगर ऐसा हुआ तो यूरोपीय देशों से आने वाले सामान पर अमेरिका टैरिफ लगा सकता है.

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब हाल ही में अमेरिका और यूरोप ने एक नया बिजनेस डील हुई है. हालांकि कई यूरोपीय नेताओं ने इस डील पर सवाल उठाए हैं और अभी तक दोनों पक्षों के बीच लंबी बातचीत के बाद बिजनेस समझौता नहीं हो पाया है. अगर अमेरिका ने जवाबी कदम उठाए तो दोनों के रिश्तों में दरार आ सकती है.

गूगल पर जुर्माने का कारण

यूरोपीय आयोग का कहना है कि गूगल ने 2014 से अब तक अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और दूसरी कंपनियां और वेबसाइट चलाने वाले लोग को नुकसान पहुंचाया. गूगल पर आरोप है कि उसने अपनी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए बाजार में अनुचित बढ़त हासिल की. आयोग ने गूगल को आदेश दिया है कि वह तुरंत इन तरीकों को बंद करे और अपने बिजनेस में मौजूद हितों का टकराव समाप्त करने के लिए जरूरी कदम उठाए. कंपनी को 60 दिन के अन्दर यह बताना होगा कि वह इन आदेशों का पालन कैसे करेगी.

यूरोपीय आयोग की प्रमुख टेरेसा रिबेरा ने कहा कि डिजिटल बाजार लोगों की सेवा के लिए हैं और विश्वास व निष्पक्षता पर आधारित होने चाहिए. अगर बाजार फेल हो जाए तो सार्वजनिक संस्थाओं को शक्तिशाली कंपनियों को दुरुपयोग से रोकना चाहिए.

गूगल का विरोध

गूगल ने EU के इस फैसले का विरोध किया है और कहा है कि वह इसे कोर्ट में चुनौती देगा. गूगल की ग्लोबल पॉलिसी हेड ली-ऐन मुलहोलैंड ने कहा कि आयोग का फैसला गलत है और इससे यूरोपीय बिजनेस को भी नुकसान होगा.

गूगल पर लगे पिछले जुर्मानों का लेखा-जोखा

2018 में: 4.3 बिलियन यूरो

2017 में: 2.42 बिलियन यूरो

2019 में: 1.49 बिलियन यूरो