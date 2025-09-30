Advertisement
बिग टेक कंपनियों में Work From Home की गुहार...चीन ने कर दिया खेल! '996 कल्चर' से US को मात देने का प्‍लान

Google के पूर्व CEO एरिक श्मिट (Eric Schmidt) ने एक बार फिर इसे लेकर बड़ा बयान दिया है. उनका मानना है कि 'वर्क-फ्रॉम-होम कल्चर' अमेरिका की टेक कंपनियों को चीन से पीछे कर रहा है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 30, 2025, 08:25 AM IST
आज जहां वर्क-फ्रॉम-होम को लेकर दुनिया भर में बहस जारी है, वहीं Google के पूर्व CEO एरिक श्मिट (Eric Schmidt) ने एक बार फिर इसे लेकर बड़ा बयान दिया है. उनका मानना है कि 'वर्क-फ्रॉम-होम कल्चर' अमेरिका की टेक कंपनियों को चीन से पीछे कर रहा है. उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर अमेरिका को टेक्नोलॉजी की रेस जीतनी है, तो कुछ 'बलिदान' देने ही होंगे.

क्या 'वर्क-फ्रॉम-होम' हमारी प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचा रहा है?
एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में एरिक श्मिट ने कहा कि अमेरिका की टेक इंडस्ट्री को चीन की मेहनती कार्य संस्कृति से मुकाबला करना पड़ रहा है. उन्होंने '996 कल्चर' का ज़िक्र किया – यानी सुबह 9 से रात 9 बजे तक, हफ्ते में 6 दिन काम करना, जो चीन में आम है. उनके मुताबिक, अमेरिका में वर्क-लाइफ बैलेंस को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, जिससे प्रतिस्पर्धा में गिरावट आ रही है.

युवाओं के लिए वर्क-फ्रॉम-होम क्यों खतरनाक?
श्मिट ने खास तौर पर युवा कर्मचारियों को लेकर चिंता जताई. उन्होंने बताया कि अपने करियर की शुरुआत में जब वे Sun Microsystems में थे, तो उन्हें सबसे ज्यादा सीखने को उस समय मिला जब वे ऑफिस में वरिष्ठ लोगों की बातचीत, बहसें और डिस्कशन सुनते थे. उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी 'ऑफिस लर्निंग' वर्क-फ्रॉम-होम में कैसे संभव होगी?

सरकारी नौकरी पर तंज या सच्चाई?
इंटरव्यू के दौरान एक हल्के-फुल्के पल में श्मिट ने चुटकी लेते हुए कहा, 'मैं वर्क-लाइफ बैलेंस के पक्ष में हूं, और इसी वजह से लोग सरकार में काम करते हैं.' उनकी ये बात लोगों को हंसी भी दिला गई और सोचने पर मजबूर भी कर गई.

Google की पॉलिसी अब क्या कहती है?
COVID-19 के समय Google ने वर्क-फ्रॉम-होम की नीतियों को काफी लचीला बना दिया था. लेकिन अब कंपनी ने ज्यादातर कर्मचारियों के लिए हफ्ते में कम से कम 3 दिन ऑफिस आना अनिवार्य कर दिया है.

AI प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही टीमों के लिए नियम और भी सख्त हैं. New York Times की रिपोर्ट के मुताबिक, Google के सह-संस्थापक Sergey Brin ने Gemini AI प्रोजेक्ट की टीम को कहा है कि वे हर वर्किंग डे ऑफिस आएं, और उन्होंने कहा कि 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करना सबसे अधिक प्रोडक्टिव होता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

