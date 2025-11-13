Advertisement
चीनी हैकर्स बने Google के सबसे बड़े दुश्मन! लाखों यूजर्स को बनाया बेवकूफ, अब कंपनी ने लिया ऐसा एक्शन

चीन में मौजूद एक बड़े साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, जिस पर दुनिया भर के करोड़ों लोगों को फिशिंग अटैक (phishing attacks) के जरिए निशाना बनाने का आरोप है. Google का कहना है कि यह नेटवर्क “Lighthouse” नाम से काम करता है और यह उन लोगों को तैयार सॉफ्टवेयर और फर्जी वेबसाइट किट्स बेचता है.

Nov 13, 2025
Google ने हाल ही में एक ऐतिहासिक मुकदमा दर्ज किया है. कंपनी ने चीन में मौजूद एक बड़े साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, जिस पर दुनिया भर के करोड़ों लोगों को फिशिंग अटैक (phishing attacks) के जरिए निशाना बनाने का आरोप है. Google का कहना है कि यह नेटवर्क “Lighthouse” नाम से काम करता है और यह उन लोगों को तैयार सॉफ्टवेयर और फर्जी वेबसाइट किट्स बेचता है जो टेक्निकल जानकारी न होते हुए भी ऑनलाइन ठगी करना चाहते हैं.

कैसे काम करता है यह Lighthouse नेटवर्क
Google के अनुसार, यह नेटवर्क सब्सक्रिप्शन मॉडल पर चलता है, यानी यूजर्स इसे साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक या आजीवन योजना में खरीद सकते हैं. इस नेटवर्क द्वारा बेचे जाने वाले किट्स में सैकड़ों नकली वेबसाइट टेम्पलेट्स, डोमेन सेटअप टूल्स और पेमेंट फीचर्स होते हैं जो असली प्लेटफॉर्म जैसे दिखते हैं. इन किट्स को Telegram चैनलों के जरिए बेचा जाता है और पहले इन्हें YouTube पर भी प्रमोट किया गया था, जिसे Google ने बाद में बंद कर दिया. Google के मुताबिक, इन टूल्स की मदद से धोखेबाज़ लोग बड़ी आसानी से फिशिंग अटैक करते हैं और लोगों को उनके पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर या अन्य संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए फंसा लेते हैं.

कैसे फंसते हैं लोग: फर्जी मैसेज और वेबसाइटें
Google की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह ठगी अक्सर फर्जी SMS या ईमेल से शुरू होती है. इनमें लिखा होता है कि किसी टोल टैक्स या पार्सल डिलीवरी का पेमेंट बाकी है, या फिर कोई बड़ी कंपनी डिस्काउंट ऑफर दे रही है. लोग जब लिंक पर क्लिक करते हैं, तो वे एक ऐसी वेबसाइट पर पहुंचते हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगती है — जैसे Gmail, Google Pay या YouTube का पेज. वहां लोग अनजाने में अपनी बैंक डिटेल्स भर देते हैं.
Google के अनुसार, इस नेटवर्क ने अब तक 121 देशों में एक मिलियन से ज्यादा लोगों को ठगा है, और कुल नुकसान करीब 1 अरब डॉलर का हुआ है.

Google का लोगो बन गया फरेब का हथियार
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ठगों ने Google की अपनी वेबसाइट और लोगो का इस्तेमाल लोगों को फंसाने में किया. शिकायत में कहा गया है कि Lighthouse के कई फर्जी वेबसाइट टेम्पलेट्स में Google, YouTube, Gmail या Google Play का लोगो होता है ताकि लोग भरोसा कर लें कि यह असली साइट है. Google ने यह भी बताया कि ठग कंपनी की transparency रिपोर्ट को हर 15 मिनट में चेक करते हैं ताकि पता लगा सकें कि कोई डोमेन ब्लॉक हुआ या नहीं. इससे उन्हें डोमेन बदलकर बार-बार बच निकलने का मौका मिलता है.

अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग बने शिकार
Google ने बताया कि यह स्कैम सबसे ज्यादा अमेरिका के लोगों को निशाना बना रहा है. ठगों ने USPS और E-ZPass जैसे भरोसेमंद ब्रांडों का नाम इस्तेमाल किया. जुलाई 2023 से अक्टूबर 2024 के बीच सिर्फ अमेरिका में ही करीब 12.7 से 115 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स हैक किए जा चुके हैं. चोरी किए गए कार्ड्स को Google Wallet में लोड कर ठग tap-to-pay सिस्टम से खरीदारी करते हैं या गिफ्ट कार्ड्स के जरिए पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं.

Telegram और WhatsApp पर फैल रहा है साइबर नेटवर्क
Google की शिकायत में बताया गया है कि यह “phishing-as-a-service” नेटवर्क Telegram और WhatsApp जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फैला हुआ है. इसमें कई गुमनाम यूजर्स आपस में मिलकर ठगी के नए तरीके खोजते हैं. बताया गया है कि एक Telegram चैनल में 2,500 से ज्यादा सदस्य हैं, जहां लोग पोस्ट करते हैं जैसे “Who is fishing? Looking for a partner” या “selling wealthy accounts.”
Google ने इस नेटवर्क पर वायर फ्रॉड, ट्रेडमार्क उल्लंघन और कंप्यूटर फ्रॉड जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. कंपनी अब इस ऑपरेशन को खत्म करने, नुकसान की भरपाई करने और यूजर्स को सुरक्षा देने के लिए अदालत से आदेश मांग रही है.

AI और साइबर अपराध के बढ़ते खतरे
Google का यह केस टेक दुनिया के लिए एक चेतावनी है. Lighthouse नेटवर्क दिखाता है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल अब ठगी के लिए किया जा रहा है. यह मुकदमा पहला मौका है जब किसी प्राइवेट कंपनी ने इतने बड़े साइबर अपराध नेटवर्क को कानूनी तरीके से रोकने की पहल की है. Google का कहना है कि “Lighthouse लोगों के Google पर भरोसे का फायदा उठा रहा था.” अब यह केस तय करेगा कि भविष्य में इंटरनेट पर फिशिंग और डिजिटल फ्रॉड से निपटने के लिए कितनी सख्त कार्रवाई करनी होगी.

