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चीनी हैकर्स ने उड़ाई Google की नींद! बना डाली 9,000 नकली वेबसाइट्स और भेजे खतरनाक मैसेज, अमेरिका में मचा हड़कंप

Google ने चीनी हैकर ग्रुप 'Outsider Enterprise' पर केस दर्ज किया है. इन हैकर्स ने Google के Gemini AI का इस्तेमाल कर 9,000 फर्जी वेबसाइट्स बनाईं और 25 लाख से ज्यादा फ्रॉड मैसेज भेजकर करोड़ों का स्कैम किया. पूरी रिपोर्ट पढ़ें.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 13, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:04 AM IST
चीनी हैकर्स ने उड़ाई Google की नींद! बना डाली 9,000 नकली वेबसाइट्स और भेजे खतरनाक मैसेज, अमेरिका में मचा हड़कंप
Image Credit: Google ने चीनी हैकर ग्रुप &#039;Outsider Enterprise&#039; पर केस दर्ज किया है.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

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