फोन चोरी होने के बाद भी Data रहेगा आपकी मुट्ठी में! बस अभी ये करें ये जादुई काम, मिनटों में मिटा सकेंगे सारा प्राइवेट डेटा

Hindi News

How to Find Lost Mobile: आज के डिजिटल जमाने में स्मार्टफोन सिर्फ कॉल और मैसेज का जरिया नहीं बल्कि हमारी पूरी डिजिटल दुनिया का दरवाजा हैं. कभी भी फोन खो जाना या चोरी हो जाना बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है लेकिन थोड़ी सावधानी और सही सेटिंग्स से आप अपने डेटा को सेफ रख सकते हैं और अपने खोए फोन को वापस पाने की संभावना भी बढ़ा सकते हैं. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 05, 2025, 11:52 AM IST
Secure Stolen Phone Data: आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ कॉल और मैसेजिंग का जरिया नहीं हैं बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ का अहम हिस्सा बन चुका है. इसमें हमारी फोटो, बैंकिंग डिटेल और कई प्राइवेट जानकारी रहती है. लेकिन अगर आपका फोन कहीं खो जाए या चोरी हो जाए तो यह परेशानी का कारण बन सकता है. आपकी प्राइवेट चैट, फोटो, वीडियो के साथ बैंक डिटेल्स भी लीक हो सकती है और इससे आपकी समस्या और बढ़ सकती है. इस परेशानी से बचने का भी उपाय है. बस आपको कुछ स्मार्ट ट्रिक्स को फॉलो करना होगा.

Google का Find My Device फीचर आपकी इस परेशानी में मदद कर सकता है. यह न केवल आपके फोन को खोजन में मदद करता है बल्कि जरूरी होने पर डेटा को सुरक्षित करने या डिलीट करने का भी ऑप्शन देता है. आइए आज के इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं कि फोन चोरी होने के बाद क्या करना चाहिए और भविष्य में इस समस्या से बचने के लिए कौन-से कदम उठाने चाहिए.

फोन चोरी होने या खोने के बाद एंड्रॉइड यूजर्स के लिए गूगल का फाइंड माय डिवाइस (Find My Device) बहुत ही मददगार है. यह फीचर आपको अपने खोए हुए फोन को दूर से ही ट्रैक करने, उसे लॉक करने, या जरूरत पड़ने पर डिवाइस का सारा डेटा डिलीट करने की परमिशन देता है. हालांकि यह तभी काम करेगा जब आपने इसे अपने डिवाइस पर पहले से ऑन किए हों.

Find My Device ऑन करने का तरीका जान लीजिए

इसके लिए सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग में जाएं.

यहां Google पर टैप करें.

अब Find My Device का ऑप्शन सर्च करें और उस पर टैप करें.

अब देखें कि Use Find My Device टॉगल ऑन है या नहीं, अगर ऑफ है तो यहीं से ऑन कर लें.

खोए हुए फोन को ट्रैक करने का प्रोसेस 
एक बार यह फीचर ऑन हो जाए फिर आप किसी भी वेब ब्राउजर या दूसरे दूसरे एंड्रॉइड डिवाइस से google.com/android/find पर जाकर और अपने खोए हुए फोन से जुड़े गूगल अकाउंट से साइन इन करके इसे ट्रैक कर सकते हैं. यहां आपको आपके अकाउंट से जुड़े सभी एंड्रॉइड डिवाइस दिखेंगे. 
लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि यह फीचर तभी काम करा है जब डिवाइस में इंटरनेट ऑन हो. अगर नेट बंद है या फोन ही ऑफ है तो यह फोन या नेट बंद होने से पहली की लोकेशन दिखाएगा.

अगर आप लोकेशन ट्रैक कर पाए हैं लेकिन फोन नहीं मिल रहा है तो आप Play Sound फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इस पर टैप करते ही फोन बजने लगता है.

फोन चोरी होने पर तुरंत करें ये काम

अगर आपको लगता है कि आपका फोन चोरी हो गया है तो आप इसे तुरंत रिमोटली लॉक कर सकते हैं. एक मजबूत PIN, पासवर्ड या पैटर्न सेट करके फोन को लॉक कर सकते हैं. इससे कोई भी आपके स्मार्टफोन को खोलकर डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा. आखिरी ऑप्शन के रूप में आपके फोन का सारा डेटा डिलीट हो सकता है. Find My Device में ही आपको डेटा डिटील का भी ऑप्शन मिल जाएगा. हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि एक बार डेटा डिलीट होने के बाद फोन मिलने के बाद भी उसे फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

