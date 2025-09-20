फोन खोने या चोरी होने पर 'जादू' की तरह काम करेगा ये फीचर! जानें क्या है Google का सीक्रेट हथियार

आज फोन सिर्फ एक दूसरे से बात करने का ही एक डिवाइस नहीं रह गया, बल्कि अब फोन स्मार्ट हो चुके हैं, जिसके जरिए आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ कनेक्ट रहने के साथ ही, बिल भरने, बैंकिंग ऐप्स चलाने या कोई सामान ऑर्डर करने का भी काम करते हैं. ऐसे में अगर एक पल के लिए भी हमारा फोन कहीं छूट जाए तो हम परेशान हो जाते हैं. ऐसे में सोचिए कि अगर कहीं खो जाए या चोरी हो जाए तो क्या होगा. असल में डर फोन खोने से ज्यादा इसमें मौजूद हमारे प्राइवेट डेटा की सेफ्टी का होगा है. लेकिन ऐसे में आज हम आपको Google के एक ऐसे फीचर के बारे में बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आपको आपका अपना फोन आसानी से मिल जाएगा, चाहे ये Silent Mode पर ही क्यों न हो.

क्या Google का ये काम

दरअसल, Google अपने Android यूजर्स के लिए एक खास तरह का टूल लेकर आया है, जिसे Google Find My Device नाम दिया गया है. यह कमाल का फीचर न सिर्फ आपके फोन की लोकेशन ट्रैक करेगा, बल्कि साइलेंट मोड होने पर भी जोर से घंटी बजाने की भी सुविधा देता है. इसके अलावा इस फीचर से आप फोन को दूर से ही लॉक भी कर सकते हैं. चलिए जानते हैं कि कैसे काम करता है गूगल का ये शानदार फीचर और बातों का यह खासतौर पर ध्यान रखता है.

क्या है Google Find My Device

सबसे पहले तो जानने वाली बात ये है कि Google Find My Device आखिर है क्या. दरअसल, यह गूगल की ओर से दी गई एक फ्री सर्विस है. इसका इस्तेमाल खासतौर पर तब किया जा सकता है जब आपका फोन खो गया है या चोरी हो गया है. ऐसे में इस फीचर के जरिए आपको अपने फोन की लोकेशन दिख जाएगी. इसके लिए सिर्फ आपके फोन में गूगल अकाउंट लॉगिन होना चाहिए और लोकेशन सर्विस या इंटरनेट डिवाइस में ऑन रहे.

कैसे काम करता है Google Find My Device

अगर आप अपना स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो इसके लिए किसी दूसरे डिवाइस या लैपटॉप पर Google Find My Device की वेबसाइट को ओपन करें. इसे आप उसी गूगल अकाउंट से लॉगिन करें, जो आपके खोए हुए फोन में इस्तेमाल की जा रही थी. इसके बाद आपको तुरंत आपके डिवाइस पर उस फोन की लोकेशन दिख जाएगी जिसे आप ढूंढ रहे हैं.

Silend Mode पर भी मिल जाएगा फोन

अगर आपका फोन जिस वक्त खोया तब साइलेंट मोड पर था तो भी आपको इसे ढूंढने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि गूगल के इस फीचर के जरिए आप दूसरी डिवाइस से Play Sound का ऑप्शन चुन सकते हैं. इसके बाद आपका फोन जहां भी होगा वो 5 मिनट तक तेज आवाज में बजने लगेगा. ऐसे में आपके लिए अपना फोन ढूंढ पाना काफी आसान हो जाएगा. यह फीचर तब भी काम करता है जब आपका फोन Silent या Vibration मोड पर ही क्यों न हो.

Lock फीचर का करें इस्तेमाल

गूगल के इस फीचर से आप चाहें तो दूर बैठे-बैठे ही अपना फोन लॉक भी कर सकते हैं. इसके अलावा आप चाहें तो अपने फोन की स्क्रीन पर कोई मैसेज भी छोड़ सकता है और इसी के साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी स्क्रीन पर दिखा सकता है. ऐसे में अगर आपका फोन किसी ईमानदार शख्स के हाथ लगता है तो वह आपको कॉन्टैक्ट कर आपका फोन लौटाने में मदद कर सकता है.

Erase Device

अगर आपको इस बात का एहसास हो कि आपका फोन गलत हाथों में लग चुका है, जो आपके प्राइवेट डेटा का गलत इस्तेमाल कर सकता है तो ऐसे में एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि आप गूगल के इस फीचर की मदद से Erase Device के जरिए सारा डेटा ही हटा दें. इसके बाद आपके फोन में कोई बैंकिंग डिटेल या प्राइवेट फाइल्स नहीं रहेंगी.

इन बातों का रखें ध्यान

किसी भी अनहोनी का शिकार होने से पहले खुद भी थोड़ी सतर्कता और सूझ-बूझ का इस्तेमाल करें.

1. सावधानी के तौर पर अपने फोन में हमेशा गूगल अकाउंट लॉगिन रखें.

2. Find My Device की सेटिंग को एक्टिवेट रखें.

3. लोकेशन सर्विस को ऑन रखें.

4.वक्त-वक्त पर अपना जरूरी डेटा क्लाउड बैकअप में लेते रहिए.