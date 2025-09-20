फोन खोने या चोरी होने पर 'जादू' की तरह काम करेगा ये फीचर! जानें क्या है Google का सीक्रेट हथियार
Advertisement
trendingNow12929640
Hindi Newsटेक

फोन खोने या चोरी होने पर 'जादू' की तरह काम करेगा ये फीचर! जानें क्या है Google का सीक्रेट हथियार

फोन खो जाने या चोरी होने का डर अक्सर लोगों को सताता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि Google का एक ऐसा फीचर भी है आप फ्री में आसानी से और कहीं भी बैठे इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए जानते हैं क्या है ये फीचर और कैसे करता है काम.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 20, 2025, 11:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोन खोने या चोरी होने पर 'जादू' की तरह काम करेगा ये फीचर! जानें क्या है Google का सीक्रेट हथियार

आज फोन सिर्फ एक दूसरे से बात करने का ही एक डिवाइस नहीं रह गया, बल्कि अब फोन स्मार्ट हो चुके हैं, जिसके जरिए आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ कनेक्ट रहने के साथ ही, बिल भरने, बैंकिंग ऐप्स चलाने या कोई सामान ऑर्डर करने का भी काम करते हैं. ऐसे में अगर एक पल के लिए भी हमारा फोन कहीं छूट जाए तो हम परेशान हो जाते हैं. ऐसे में सोचिए कि अगर कहीं खो जाए या चोरी हो जाए तो क्या होगा. असल में डर फोन खोने से ज्यादा इसमें मौजूद हमारे प्राइवेट डेटा की सेफ्टी का होगा है. लेकिन ऐसे में आज हम आपको Google के एक ऐसे फीचर के बारे में बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आपको आपका अपना फोन आसानी से मिल जाएगा, चाहे ये Silent Mode पर ही क्यों न हो.

क्या Google का ये काम
दरअसल, Google अपने Android यूजर्स के लिए एक खास तरह का टूल लेकर आया है, जिसे Google Find My Device नाम दिया गया है. यह कमाल का फीचर न सिर्फ आपके फोन की लोकेशन ट्रैक करेगा, बल्कि साइलेंट मोड होने पर भी जोर से घंटी बजाने की भी सुविधा देता है. इसके अलावा इस फीचर से आप फोन को दूर से ही लॉक भी कर सकते हैं. चलिए जानते हैं कि कैसे काम करता है गूगल का ये शानदार फीचर और बातों का यह खासतौर पर ध्यान रखता है.

क्या है Google Find My Device
सबसे पहले तो जानने वाली बात ये है कि Google Find My Device आखिर है क्या. दरअसल, यह गूगल की ओर से दी गई एक फ्री सर्विस है. इसका इस्तेमाल खासतौर पर तब किया जा सकता है जब आपका फोन खो गया है या चोरी हो गया है. ऐसे में इस फीचर के जरिए आपको अपने फोन की लोकेशन दिख जाएगी. इसके लिए सिर्फ आपके फोन में गूगल अकाउंट लॉगिन होना चाहिए और लोकेशन सर्विस या इंटरनेट डिवाइस में ऑन रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे काम करता है Google Find My Device
अगर आप अपना स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो इसके लिए किसी दूसरे डिवाइस या लैपटॉप पर Google Find My Device की वेबसाइट को ओपन करें. इसे आप उसी गूगल अकाउंट से लॉगिन करें, जो आपके खोए हुए फोन में इस्तेमाल की जा रही थी. इसके बाद आपको तुरंत आपके डिवाइस पर उस फोन की लोकेशन दिख जाएगी जिसे आप ढूंढ रहे हैं.

Silend Mode पर भी मिल जाएगा फोन
अगर आपका फोन जिस वक्त खोया तब साइलेंट मोड पर था तो भी आपको  इसे ढूंढने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि गूगल के इस फीचर के जरिए आप दूसरी डिवाइस से Play Sound का ऑप्शन चुन सकते हैं. इसके बाद आपका फोन जहां भी होगा वो 5 मिनट तक तेज आवाज में बजने लगेगा. ऐसे में आपके लिए अपना फोन ढूंढ पाना काफी आसान हो जाएगा. यह फीचर तब भी काम करता है जब आपका फोन Silent या Vibration मोड पर ही क्यों न हो.

बिना नेटवर्क के ही कॉल से लेकर UPI तक सबकुछ करेगा BSNL का ये फोन, हैरान कर देगी कीमत

Lock फीचर का करें इस्तेमाल
गूगल के इस फीचर से आप चाहें तो दूर बैठे-बैठे ही अपना फोन लॉक भी कर सकते हैं. इसके अलावा आप चाहें तो अपने फोन की स्क्रीन पर कोई मैसेज भी छोड़ सकता है और इसी के साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी स्क्रीन पर दिखा सकता है. ऐसे में अगर आपका फोन किसी ईमानदार शख्स के हाथ लगता है तो वह आपको कॉन्टैक्ट कर आपका फोन लौटाने में मदद कर सकता है.

Erase Device
अगर आपको इस बात का एहसास हो कि आपका फोन गलत हाथों में लग चुका है, जो आपके प्राइवेट डेटा का गलत इस्तेमाल कर सकता है तो ऐसे में एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि आप गूगल के इस फीचर की मदद से Erase Device के जरिए सारा डेटा ही हटा दें. इसके बाद आपके फोन में कोई बैंकिंग डिटेल या प्राइवेट फाइल्स नहीं रहेंगी.

बंपर ऑफर; 6000 तक का कैशबैक, iPhone 17, Mac और iPad पर मिल रहा बड़ा डिस्काउंट

इन बातों का रखें ध्यान
किसी भी अनहोनी का शिकार होने से पहले खुद भी थोड़ी सतर्कता और सूझ-बूझ का इस्तेमाल करें.

1. सावधानी के तौर पर अपने फोन में हमेशा गूगल अकाउंट लॉगिन रखें.
2. Find My Device की सेटिंग को एक्टिवेट रखें.
3. लोकेशन सर्विस को ऑन रखें.
4.वक्त-वक्त पर अपना जरूरी डेटा क्लाउड बैकअप में लेते रहिए.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

googleAndroid

Trending news

समुद्र से समृद्धि! मुंबई को आज मिलेगा सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल, PM मोदी देंगे तोहफा
Mumbai International Cruise Terminal
समुद्र से समृद्धि! मुंबई को आज मिलेगा सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल, PM मोदी देंगे तोहफा
मक्का–मदीना की AI से बनी तस्वीर पर विवाद से सुलगा वडोदरा, जुनीगढ़ी में भड़की हिंसा
Mecca
मक्का–मदीना की AI से बनी तस्वीर पर विवाद से सुलगा वडोदरा, जुनीगढ़ी में भड़की हिंसा
नई दिशा में बहेगी सिंधु , इन राज्यों की बुझाएगी प्यास; डैम परियोजनाओं का भी प्लान
Indus Waters Treaty
नई दिशा में बहेगी सिंधु , इन राज्यों की बुझाएगी प्यास; डैम परियोजनाओं का भी प्लान
Ex PMs से लेकर RSS तक, तिहाड़ में बंद आतंकी यासीन मलिक का चौंकाने वाला खुलासा
Yasin Malik affidavit
Ex PMs से लेकर RSS तक, तिहाड़ में बंद आतंकी यासीन मलिक का चौंकाने वाला खुलासा
J&K में CIK के कार्रवाई, टेरर केस में पुलवामा समेत 6 जिलों में तलाशी अभियान जारी
Jammu and Kashmir
J&K में CIK के कार्रवाई, टेरर केस में पुलवामा समेत 6 जिलों में तलाशी अभियान जारी
गाड़ी में स्टीकर नहीं तो कॉलेज में नो एंट्री, इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नियम
Punjab University
गाड़ी में स्टीकर नहीं तो कॉलेज में नो एंट्री, इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नियम
Aaj Ki Taza Khabar Live: गुजरात में पीएम मोदी के दौरे की तैयारी, सीएम भूपेंद्र पटेल ने भेजा खास संदेश
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: गुजरात में पीएम मोदी के दौरे की तैयारी, सीएम भूपेंद्र पटेल ने भेजा खास संदेश
वो दाना डालेंगे आप जाल में ना फंसना, इस मुस्लिम देश की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी
iran
वो दाना डालेंगे आप जाल में ना फंसना, इस मुस्लिम देश की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी
वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी
Weather
वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी
गोधरा में थाने के घेराव के बाद लाठीचार्ज, दागे गए आंसू गैस के गोले; भारी फोर्स तैनात
Godhra
गोधरा में थाने के घेराव के बाद लाठीचार्ज, दागे गए आंसू गैस के गोले; भारी फोर्स तैनात
;