Hindi News

कोई नहीं बताएगा Google AI से कैसे करवा रहा है स्मार्ट स्टडी! पढ़ाई के ये 7 तरीके जानकर कहेंगे, काश पहले पता होता

Google AI Smart Study: आज की पढ़ाई अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही है. Google AI ने सीखने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है. अब स्टूडेंट सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं वो भी टेक्नोलॉजी की मदद से. चाहे नोट्स बनाना हो कठिन टॉपिक समझना हो या एग्जाम की तैयारी Google के ये AI टूल्स पढ़ाई को आसान मजेदार और पहले से कहीं ज्यादा असरदार बना रहे हैं. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 09, 2025, 10:00 AM IST
Google AI Smart Study: पढ़ाई का जमाना पूरी तरीके से अब बदल चुका है! अब सिर्फ किताबों में झांकने या रटने से काम नहीं चलता है. आज के स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं. इसी क्रम में Google ने छात्रों के लिए ऐसे 9 AI टूल्स पेश किए हैं जो न सिर्फ पढ़ाई को आसान बनाते हैं बल्कि उसे मजेदार और इंटरएक्टिव भी कर देते हैं. इन टूल्स की सहायता से अब स्टूडेंट्स अपने नोट्स से फ्लैशकार्ड बना सकते हैं, वॉइस से सवाल पूछ सकते हैं और यहां तक कि कैमरे से किसी डायग्राम को स्कैन करके तुरंत उसका हल भी पा सकते हैं.

Google इस दिशा में लगातार काम कर रहा है और भारत में 20 लाख से ज्यादा बच्चों को अपने सबसे एडवांस Google AI Pro ऑफर के जरिए एक साल के लिए फ्री AI टूल्स की सुविधा दे रहा है. कंपनी का दावा है कि ये AI-पावर्ड लर्निंग टूल केवल तुरंत जवाब देने के लिए नहीं हैं बल्कि ये छात्रों को विषयों को समझने और उन्हें समझाने के लिए मदद करते हैं. इसी क्रम में अब Google ने हाल ही में अपने तीन स्पेशल टूल्स Gemini, NotebookLM और Search में AI की मदद से पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए एक क्विक गाइड शेयर की है.

आज के इस आर्टिकल में उन 7 तरीकों का आसान ब्रेकडाउन दिया गया है जिनसे Google छात्रों को स्मार्ट स्टडी में मदद कर रहा है. आइए जानते हैं.

 गाइडेड लर्निंग
सिर्फ सवाल पूछने और जवाब पाने के बजाय Gemini आपको समस्या को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ने में मदद करती है. यह आपसे सवाल पूछती है और किसी समस्या के बारे में सोचने के एक से ज्यादा तरीके बताती है.
उदाहरण के लिए जैसे आप फिजिक्स के किसी कॉन्सेप्ट में फंस गए हैं तो टूल सीधे जवाब नहीं देगा, बल्कि कहेगा ठीक है अगर हम इस धारणा को बदल दें तो क्या होगा? इन स्टेप्स पर आओ नजर डालते हैं.

स्मार्ट तैयारी टूल से परीक्षा में सफलता
AI की मदद से आप तुरंत फ़्लैशकार्ड या कस्टमाइज़्ड स्टडी गाइड तैयार करवा सकते हैं. आप अपने क्लास नोट्स, नोटबुक की फ़ोटो या टाइप किए गए टेक्स्ट को फ्लैशकार्ड, क्विज़ और स्टडी गाइड में बदल सकते हैं.

Gemini Live के साथ बातचीत से समस्याओं का मिलेगा हल
अब आप अपनी आवाज और कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं. अपने फोन को किसी मुश्किल गणित की समस्या या डायग्राम पर पॉइंट करें अपना सवाल बोलें और मिनटों में आपको Gemini Live से रिप्लाई मिलेगा.

NotebookLM के साथ
रिसर्च को ऑडियो या वीडियो ओवरव्यू में बदलें
अगर आप बड़े और लंबे नोटबुक या फिर लंबे आर्टिकल्स में फंस गए हैं तो बस उन्हें अपलोड करें. यह टूल आसान भाषा में सुनने लायक यानी ऑडिबल या वीडियो समरी बना सकता है. कुछ भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में भी यह टूल काम करता है.

माइंड मैप्स
नोट्स की लंबी लिस्ट बनाने के बजाय विचारों के आपस में जुड़ने का एक विज़ुअल मैप बनाएं. इससे आपको विषयों के बीच के संबंध देखने में मदद मिलती है.

इंटरैक्टिव लर्निंग एड्स तैयार करें
इसके लिए आपको गूगल जेमिनी पर अपने सभी क्लास नोट्स, PDF और स्लाइड्स अपलोड करें. फिर यह टूल आपकी अपनी जानकारी के आधार पर फ्लैशकार्ड और क्विज बनाता है. इस फीचर की सहायता से आपका सिलेबस इंटरैक्टिव हो जाता है.

Google Search के साथ
टेक्स्ट टाइप करने के बजाय आप किसी डायग्राम या बुक पेज की इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं. Google Search कई भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है. इससे आप मिनटों में अपने अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं.

उदाहरण के लिए अपनी बुक से किसी कठिनकेमिकल कंपोजिशन की इमेज क्लिक करें. और सवाल करें-अगला रिएक्शन स्टेप क्या है? बस इतना सवाल करते ही गूगल का यह एडवांस टूल आपको अगला स्पेट समझाएगा. यह तरीका उस पल के लिए भी एकदम परपेक्ट है जब आप अटक गए हैं और आपको बस एक हिंट चाहिए.

