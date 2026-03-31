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Hindi NewsटेकSmart TV में आएगा Gemini AI... Kodak के CEO का बड़ा खुलासा, बदल जाएगा टीवी देखने का अंदाज

'Smart TV में आएगा Gemini AI...' Kodak के CEO का बड़ा खुलासा, बदल जाएगा टीवी देखने का अंदाज

SPPL के सीईओ अवनीत सिंह मारवाह ने कहा कि आने वाले समय में टीवी सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं रहेगा, बल्कि एक स्मार्ट हब बन जाएगा जो यूजर की रोजमर्रा की जरूरतों का हिस्सा होगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 31, 2026, 11:21 AM IST
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'Smart TV में आएगा Gemini AI...' Kodak के CEO का बड़ा खुलासा, बदल जाएगा टीवी देखने का अंदाज

Smart TV का क्रेज तेजी से बढ़ता जा रहा है. एक समय था जब बड़ी टीवी खरीदने के लिए 50 हजार से ऊपर खर्च करने पड़ते थे. लेकिन अब मार्केट पूरी तरह से बदल गया है. अब 30 हजार से अंदर 55 इंच का स्मार्ट टीवी आसानी से मिल जाता है. इस सेगमेंट में कोडैक, Blaupunkt, थॉमसन, हाईसेंस, एसर, टीसीएल जैसी कंपनियों के टीवी आते हैं. टीवी मार्केट के फ्यूचर पर हमने SPPL के सीईओ अवनीत सिंह मारवाह से बातचीत की. बता दें, SPPL भारत में कोडक (Kodak), थॉमसन (Thomson), वेस्टिंगहाउस (Westinghouse) और ब्लाउपंक्ट (Blaupunkt) जैसे बड़े ब्रांड्स के टीवी बनाती और बेचती. उन्होंने Kodak की नई MotionX सीरीज और AI को लेकर कंपनी की बड़ी रणनीति पर खुलकर बात की. उन्होंने साफ कहा कि आने वाले समय में टीवी सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं रहेगा, बल्कि एक स्मार्ट हब बन जाएगा जो यूजर की रोजमर्रा की जरूरतों का हिस्सा होगा.

“TV अब ऑल-इन-वन एंटरटेनमेंट सिस्टम बन चुका है”

MotionX सीरीज के विजन पर बात करते हुए अवनीत मारवाह ने कहा कि आज का यूजर सिर्फ टीवी नहीं चाहता, बल्कि एक ऐसा डिवाइस चाहता है जो हर जरूरत को पूरा करे. उनके मुताबिक, “आज लोग टीवी पर सिर्फ फिल्में नहीं देखते, बल्कि गेमिंग, काम और लर्निंग भी करते हैं. इसलिए हमने MotionX सीरीज को इस तरह डिजाइन किया है कि यूजर्स को स्मूद और बिना रुकावट वाला एक्सपीरियंस मिले.” Kodak TV की इस सीरीज में 55, 65 और 75 इंच के मॉडल्स शामिल हैं, जिन्हें अलग-अलग यूजर जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है.

“Gemini AI के साथ टीवी और स्मार्ट हो जाएगा”

AI के भविष्य पर बात करते हुए अवनीत मारवाह ने बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि आने वाले समय में Kodak TVs में Gemini को इंटीग्रेट किया जाएगा. उन्होंने कहा, “यह एक बहुत बड़ा कदम होगा. यूजर्स अब अपने टीवी से और ज्यादा नेचुरल तरीके से बात कर पाएंगे और टीवी खुद समझकर काम करेगा.” उन्होंने यह भी बताया कि AI की मदद से टीवी अपने आप ब्राइटनेस और साउंड को एडजस्ट करेगा, जिससे देखने का अनुभव और बेहतर हो जाएगा.

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“TV बनेगा आपके घर का स्मार्ट कंट्रोल सेंटर”

अवनीत मारवाह के अनुसार, आने वाले समय में टीवी सिर्फ कंटेंट देखने तक सीमित नहीं रहेगा. उन्होंने कहा, “आप अपने टीवी से ही घर के दूसरे स्मार्ट डिवाइसेस कंट्रोल कर पाएंगे- जैसे सिक्योरिटी कैमरा, स्मार्ट लाइट्स और यहां तक कि पर्दे भी,”  इसका मतलब है कि टीवी एक सेंट्रल हब की तरह काम करेगा, जहां से पूरा स्मार्ट होम मैनेज किया जा सकेगा.

“प्रीमियम एक्सपीरियंस, लेकिन किफायती कीमत”

भारत में बढ़ते कॉम्पिटिशन पर अवनीत मारवाह ने कहा कि कंपनी का फोकस सिर्फ फीचर्स बढ़ाने पर नहीं, बल्कि सही कीमत पर बेहतर परफॉर्मेंस देने पर है. उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रीमियम एक्सपीरियंस पहुंचे. इसलिए हम परफॉर्मेंस और कीमत के बीच सही बैलेंस बना रहे हैं.”

“AI TV के लिए नया प्लांट तैयार”

मैन्युफैक्चरिंग को लेकर उन्होंने बताया कि कंपनी हापुड़ में नया प्लांट शुरू करने जा रही है, जो अगले महीने से काम करना शुरू कर देगा. अवनीत मारवाह ने कहा, “यह प्लांट खास तौर पर AI टीवी के लिए होगा और इसमें एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा.” उन्होंने यह भी जोड़ा कि प्रोडक्शन लाइन में AI का इस्तेमाल क्वालिटी को और बेहतर बनाएगा.

“फ्री चैनल्स और दमदार साउंड पर बड़ा फोकस”

भविष्य के फीचर्स पर बात करते हुए अवनीत मारवाह ने कहा कि आने वाले टीवी में यूजर्स को फ्री सैटेलाइट चैनल्स मिलेंगे, जिसके लिए DTH की जरूरत नहीं होगी. इसके अलावा, कंपनी साउंड क्वालिटी पर भी खास ध्यान दे रही है. उन्होंने बताया, “हम ऐसे टीवी बना रहे हैं जिसमें आपको अलग से साउंडबार या स्पीकर्स की जरूरत न पड़े.”

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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