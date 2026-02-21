Google का 'म्यूजिकल' धमाका! अब Gemini आपके लिए खुद बनाएगा गाना, बस एक प्रॉम्प्ट या फोटो दिखाओ और धुन तैयार!

Advertisement
Gemini Music Feature: Google कंपनी ने अपने AI प्लेटफॉर्म Gemini में एक नया फीचर ऐड कर दिया है. इस फीचर के बाद अब यूजर सिर्फ कुछ शब्द लिखकर या फोटो की मदद से अपना छोटा सा गाना तैयार कर सकता है. इस फीचर के पीछे Lyria 3 नाम का नया म्यूजिक मॉडल काम कर रहा है. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 21, 2026, 07:41 AM IST
Gemini Music Feature: अभी तक अगर किसी को एक गाना बनाना होता था तो वह उसके लिए एक बड़ा स्टूडियो और म्यूजिक सॉफ्टवेयर का जुगाड़ करता था. लेकिन गूगल ने अब लोगों की इस चिंता को भी दूर कर दिया है. गूगल ने अपने AI प्लेटफॉर्म Gemini में एक नया फीचर ऐड किया है, जिसकी मदद से यूजर सिर्फ कुछ शब्द लिखकर अपना छोटा सा गाना तैयार कर सकता है. इस फीचर के पीछे काम कर रहा है Lyria 3 नाम का नया म्यूजिक मॉडल. इसकी मदद से आप अब अपनी यादों, फोटो या सिर्फ एक लाइन के आइडिया से 30 सेकंड का ओरिजिनल गाना तैयार कर सकते हैं. 

फोटो देख कर बना देगा गाना
गूगल के इस नए फीचर की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको म्यूजिक की समझ होने की जरूरत नहीं है. मान लीजिए आपके पास कोई पालतू डॉग है, और आप उसके लिए एक प्यारा सा गाना लिखना चाहते हैं. तो अब बस आपको उसकी एक प्यारी सी फोटो जेमिनी पर अपलोड करनी है और कहना है कि इस फोटो के लिए एक फनी गाना बनाओ. जेमिनी बस कुछ ही सेकंड में उस फोटो के मूड को समझकर एक बेहतरीन ट्रैक तैयार कर देगा. यही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि जेमिनी आपकी किसी पुरानी याद या किसी इनसाइड जोक पर गाना बनाए, तो आपको बस उसे लिखकर बताना होगा. इसके लिए जेमिनी न केवल धुन तैयार करेगा, बल्कि उसके लिए लिरिक्स भी खुद लिखेगा. 

Lyria 3 में क्या है खास?
गूगल डीपमाइंड के द्वारा बना यह मॉडल पिछले मॉडल्स के मुकाबले काफी ज्यादा स्मार्ट है. यह आपको खुद से लिरिक्स लिख कर देता है. इसके लिए आपको अपना सर खपाने की जरूरत नहीं हैं. जेमिनी से आप गाने का स्टाइल (जैसे- पॉप, जैज, या हिप-हॉप), आवाज का तरीका और टेंपो खुद तय कर सकते हैं. यह हिंदी समेत 8 भाषाओं का सपोर्ट करता है. इससे भारतीय यूजर्स के लिए भी यह फीचर भी खास हो जाता है. 

कैसे करें इस्तेमाल?
इसका इस्तेमाल करना बेहद आसान हैं. इसके लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलों कर सकते हैं. 
स्टेप 1. सबसे पहले आप Gemini ऐप या वेबसाइट पर जाएं.
स्टेप 2. अब वहां आपको 'Create Music' का ऑप्शन मिलेगा.
स्टेप 3. यहां आपको अपना आइडिया लिखना होगा.
स्टेप 4. अब कुछ ही देर में आपका 30 सेकेंड का ऑडियो ट्रैक तैयार हो जाएगा. 

कलाकारों की नकल नहीं करेगा AI
गूगल का कहना है कि यह सिस्टम किसी मशहूर सिंगर या कंपोजर की असली धुन की नकल नहीं करेगा. अगर आप किसी कलाकार की स्टाइल लिखते हैं, तो AI सिर्फ उस तरह का माहौल बनाएगा कॉपी नहीं करेगा. जेमिनी से बने हर गाने में SynthID नाम का एक डिजिटल वाटरमार्क होगा. इससे यह पता चल सकेगा कि यह गाना AI द्वारा बनाया गया है.इसके साथ गूगल ने ऐसे फिल्टर्स लगाए हैं कि जेमिनी किसी नामी सिंगर या कलाकार की हूबहू नकल न कर सके. 

क्यों खास है गूलग का यह कदम?
गूगल का यह कदम कंटेंट क्रिएटर्स और आम यूजर्स के लिए बेहद खास है. हालांकि अभी यह बीटा वर्जन में है, लेकिन इसकी क्वालिटी ने टेक वर्ल्ड में हलचल मचा दी है. अगर आप अपनी इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढ रहे हैं, तो यह टूल आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है. इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है. 

