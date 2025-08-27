Google घर की बत्तियां जला दो... इतना कहने पर ही दिखेगा जलवा, इस फीचर ने बदल डाली AI की दुनिया
Google घर की बत्तियां जला दो... इतना कहने पर ही दिखेगा जलवा, इस फीचर ने बदल डाली AI की दुनिया

Gemini AI image editing: इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन AI इमेज एडिटर कहा जा रहा है. सबसे खास बात यह है कि यह मॉडल आपकी तस्वीरों में मौजूद लोगों और पालतू जानवरों की ओरिजिनल पहचान (likeness) को बिगाड़े बिना एडिट करता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 27, 2025, 08:49 AM IST
Google ने अपने Gemini यूजर्स को एक बड़ा तोहफा दिया है. कंपनी ने ऐलान किया है कि अब Gemini ऐप में सीधे नया AI इमेज एडिटिंग मॉडल इंटीग्रेट कर दिया गया है. यह मॉडल गूगल की DeepMind टीम ने डेवलप किया है और इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन AI इमेज एडिटर कहा जा रहा है. सबसे खास बात यह है कि यह मॉडल आपकी तस्वीरों में मौजूद लोगों और पालतू जानवरों की ओरिजिनल पहचान (likeness) को बिगाड़े बिना एडिट करता है. यानी अगर आप अपनी फोटो को 1960s स्टाइल हेयरकट में बदलना चाहते हैं या अपने पालतू डॉग को डांसिंग कॉस्ट्यूम पहनाना चाहते हैं, तो चेहरा और डिटेल्स वैसे ही बने रहेंगे.

फोटो एडिटिंग अब और भी आसान
Gemini ऐप में फोटो एडिटिंग का प्रोसेस बेहद सिंपल है.
• बस अपनी फोटो अपलोड करें
• बताएं कि आपको क्या बदलाव चाहिए
• और AI आपकी फोटो को एडिट कर देगा

आप चाहें तो एक से ज्यादा फोटो को भी मिलाकर नया सीन बना सकते हैं. जैसे – खुद और अपने डॉग को बास्केटबॉल कोर्ट पर खड़ा दिखाना, या फिर किसी कमरे की वॉलपेपर बदलकर देखना. एडिटिंग के बाद आप उसी इमेज को Gemini में डालकर उससे वीडियो भी जेनरेट कर सकते हैं.

एडवांस फीचर्स भी मौजूद
Gemini का यह अपग्रेड सिर्फ मजाकिया एडिट्स तक सीमित नहीं है. इसमें कुछ एडवांस्ड फीचर्स भी शामिल हैं, जैसे–
 • Multi-turn Editing – आप धीरे-धीरे सीन को बिल्ड कर सकते हैं. जैसे पहले कमरे की पेंटिंग करना, फिर उसमें फर्नीचर जोड़ना और फिर सजावट करना.
 • Style Transfer – इसमें आप एक फोटो की texture या pattern को दूसरी फोटो में इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे फूलों की पंखुड़ी से इंस्पायर्ड जूते डिजाइन करना.

प्रोफेशनल काम में भी मददगार
Google का कहना है कि Gemini का नया एडिटिंग टूल सिर्फ मजे के लिए नहीं है, बल्कि इसे इंटीरियर डिजाइन, फैशन मॉक-अप्स, और क्रिएटिव स्टोरीटेलिंग जैसे प्रोफेशनल कामों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. सबसे अहम बात यह है कि Gemini हर AI जनरेटेड फोटो में विजिबल वॉटरमार्क और Google का SynthID डिजिटल वॉटरमार्क जोड़ता है. इससे साफ पता चलता है कि फोटो AI से बनाई गई है. यह फीचर अन्य AI टूल्स से Gemini को अलग बनाता है.

कब और कहां मिलेगा यह फीचर?
Google ने बताया है कि यह अपडेट आज से ही Gemini ऐप पर मोबाइल यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है. यानी जल्द ही हर यूजर अपने फोन से इस नए AI फोटो एडिटर का इस्तेमाल कर सकेगा.

FAQs

Q1. क्या Gemini का नया इमेज एडिटर फ्री होगा?
Ans: अभी Google ने प्राइसिंग डिटेल्स नहीं बताई हैं, लेकिन बेसिक फीचर्स सभी यूजर्स को मिल सकते हैं.

Q2. क्या इसमें बनाई गई फोटो असली जैसी दिखेगी?
Ans: हां, इसमें चेहरे और पालतू जानवरों की डिटेल्स बिल्कुल ओरिजिनल जैसी बनी रहती हैं.

Q3. क्या प्रोफेशनल काम के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है?
Ans: बिल्कुल, इसे इंटीरियर डिजाइन, फैशन डिजाइन और स्टोरीटेलिंग जैसे कामों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

Q4. क्या Gemini में बनाई गई फोटो पर वॉटरमार्क होगा?
Ans: हां, हर फोटो पर विजिबल वॉटरमार्क और Google का SynthID डिजिटल वॉटरमार्क होगा.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ

