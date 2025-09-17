AI की रेस में Google ने मारी लंबी छलांग! देखता रह गया ChatGPT और आगे निकल गया Gemini, जानिए कैसे

Google Gemini App: गूगल का Gemini ऐप इन दिनों दुनिया भर में छाया हुआ है. इसकी वजह है Nano Banana इमेज एडिटर, जो तेजी से ग्लोबल वायरल हिट बन चुका है. इस टूल की खासियत है कि यह बेहद जटिल एडिट्स को आसानी से कर देता है और रियल जैसी फोटो जनरेट करता है. यही कारण है कि यह ऐप दुनिया भर में ऐप स्टोर रैंकिंग्स में तेजी से ऊपर पहुंच गया है.

रिकॉर्ड तोड़ डाउनलोड्स

Appfigures की रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर में अब तक 12.6 मिलियन लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं. अगस्त में यह आंकड़ा 8.7 मिलियन था. यानी सिर्फ एक महीने में 45% की बढ़ोतरी हुई. खास बात यह है कि सितंबर अभी पूरा भी नहीं हुआ है और इतने बड़े आंकड़े सामने आ चुके हैं.

iOS पर, 12 सितंबर को Gemini ने अमेरिकी ऐप स्टोर में No.1 जगह हासिल कर ली और OpenAI के ChatGPT को पीछे छोड़ दिया. पहले यह ऐप कभी भी तीसरे स्थान से ऊपर नहीं गया था. वहीं Google Play पर 8 सितंबर को Gemini 26वें नंबर से सीधा No.2 पर पहुंच गया. हालांकि, एंड्रॉइड पर अभी भी ChatGPT पहले स्थान पर बना हुआ है. आज की तारीख में Gemini 108 देशों में iPhone के टॉप 5 ऐप्स में शामिल है, जो इसकी ग्लोबल पॉपुलैरिटी को दिखाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

तेजी से बढ़ता यूज़र बेस

Google Labs के वाइस प्रेसिडेंट Josh Woodward ने बताया कि Nano Banana के लॉन्च के बाद से 23 मिलियन नए यूज़र्स ऐप से जुड़े हैं. इन यूज़र्स ने मिलकर अब तक 500 मिलियन से ज्यादा इमेजेस शेयर की हैं. यह आंकड़ा दिखाता है कि यूज़र्स को यह फीचर कितना पसंद आ रहा है.

राजस्व में उछाल

यह लोकप्रियता गूगल के लिए सिर्फ यूज़र्स ही नहीं, बल्कि अच्छी कमाई भी लेकर आई है. अगस्त 2025 में iOS पर Gemini ऐप ने 1.6 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो जनवरी के मुकाबले 1,291% ज्यादा है. जनवरी में यह कमाई सिर्फ 115,000 डॉलर थी. इस साल अब तक Gemini ऐप ने कुल 6.3 मिलियन डॉलर की कमाई कर ली है. सितंबर आधा ही गुजरा है और अभी तक 792,000 डॉलर की कमाई हो चुकी है. यानी महीने के अंत तक यह अगस्त का रिकॉर्ड तोड़ सकता है.

बड़ी तस्वीर

Gemini ऐप को फरवरी 2024 में एंड्रॉइड पर लॉन्च किया गया था और इसके बाद iOS पर भी रोलआउट हुआ. अब तक इसे 185.4 मिलियन बार डाउनलोड किया जा चुका है. सिर्फ 2025 में ही 103.7 मिलियन डाउनलोड्स हुए हैं. यह साबित करता है कि Nano Banana गूगल का पहला असली कंज्यूमर हिट AI प्रोडक्ट बन चुका है.

FAQs

Q1. Nano Banana क्या है?

Nano Banana गूगल Gemini ऐप का नया इमेज एडिटर है, जो फोटो-रियलिस्टिक और एडवांस्ड फोटो एडिटिंग की सुविधा देता है.

Q2. Gemini ऐप किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है?

यह ऐप Android और iOS दोनों पर उपलब्ध है.

Q3. क्या Gemini ऐप ने ChatGPT को पीछे छोड़ दिया है?

iOS ऐप स्टोर में हां, Gemini ने ChatGPT को पीछे छोड़कर नंबर 1 पोज़िशन हासिल कर ली है. लेकिन Android पर अभी ChatGPT पहले नंबर पर है.

Q4. Gemini ऐप से गूगल ने कितनी कमाई की है?

2025 में अब तक गूगल ने Gemini ऐप से 6.3 मिलियन डॉलर कमाए हैं.