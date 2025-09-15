'नए खिलौने' ने किया कमाल, ChatGPT का बुरा हाल! 2 हफ्ते में ही नंबर-1 बना Google Gemini

Google का AI ऐप Gemini लॉन्च होते ही चर्चा में आ गया है. August 26 को लॉन्च हुआ यह ऐप सिर्फ दो हफ्तों में ही गूगल प्ले स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया. इसकी खासियत है इसका Nano Banana AI इमेज एडिटिंग फीचर, जिसने इसे बाकी AI टूल्स से आगे निकाल दिया.

रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत

लॉन्च के कुछ ही दिनों में Gemini को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. 9 सितंबर तक ऐप के 2.3 करोड़ नए यूजर्स जुड़ गए. Nano Banana फीचर ने इसमें सबसे अहम रोल निभाया है.

Nano Banana फीचर- Gemini की जान

Nano Banana AI टूल यूजर्स को 3D जैसी फिगर बनाने और इमेज को एडिट करने की सुविधा देता है. यह सिर्फ फोटो एडिटिंग नहीं करता बल्कि स्टाइल ट्रांसफर, फोटो मर्ज और कन्वर्सेशनल एडिटिंग जैसी एडवांस्ड सुविधाएं भी देता है. सोशल मीडिया पर इस फीचर का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. कंटेंट क्रिएटर्स ने लाखों यूनिक इमेजेस बनाई हैं. रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ दो हफ्तों में 50 करोड़ से ज्यादा इमेजेस Nano Banana से एडिट की गईं.

फ्री और पेड यूजर्स के लिए विकल्प

Gemini ऐप फ्री और पेड, दोनों तरह के ऑप्शंस देता है.

• फ्री यूजर्स रोजाना 100 इमेज तक जेनरेट या एडिट कर सकते हैं.

• सब्सक्राइबर्स, जिन्हें हर महीने $19.99 (लगभग ₹1,700) देने पड़ते हैं, 1,000 इमेज प्रतिदिन एडिट कर सकते हैं.

इसने Gemini को उन यूजर्स के लिए और आकर्षक बना दिया है जो ChatGPT जैसे महंगे या सीमित AI टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते.

प्रतिस्पर्धा में आगे

AI टूल्स की दुनिया में Gemini की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता ने कई बड़े ऐप्स को पीछे छोड़ दिया है.

• US प्ले स्टोर पर Gemini पहले नंबर पर है.

• ChatGPT दूसरे नंबर पर और

• Threads तीसरे नंबर पर पहुंच गया है.

गूगल के अपने दूसरे ऐप्स जैसे Search, Maps और Chrome अभी भी टॉप 15 में बने हुए हैं. यह गूगल के पूरे इकोसिस्टम की मजबूती को दिखाता है.

क्यों है खास?

Gemini की सफलता की सबसे बड़ी वजह है इसका एक ही ऐप में AI चैट + क्रिएटिव टूल्स का कॉम्बिनेशन. यह न सिर्फ जानकारी देने और बातचीत करने में सक्षम है बल्कि इमेज एडिटिंग जैसे मजेदार फीचर्स भी देता है. इसी कारण यह यूथ और क्रिएटर्स दोनों की पहली पसंद बन गया है.

FAQs

Q1. Google Gemini ऐप कब लॉन्च हुआ था?

यह ऐप 26 अगस्त को लॉन्च हुआ था.

Q2. Nano Banana फीचर क्या करता है?

यह AI टूल 3D जैसी फिगर बनाने और इमेज को स्टाइलिश तरीके से एडिट करने की सुविधा देता है.

Q3. Gemini के कितने यूजर्स हैं?

9 सितंबर तक इसमें 2.3 करोड़ से ज्यादा नए यूजर्स जुड़ चुके हैं.

Q4. क्या Gemini पेड है?

हां, फ्री वर्ज़न के साथ $19.99/महीना का सब्सक्रिप्शन भी उपलब्ध है.